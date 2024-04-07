学习障碍指获取、保留及广泛运用特定技能或信息的能力不足，它是由于孩子的注意力、记忆力或推理能力的缺乏所造成的，并且可以影响其学习成绩。
患儿可能对学习颜色、字母、数字、读或写缓慢。
儿童会接受学习专家提供的一系列学业和智力测试，医生则可能会采用既定标准进行诊断。
治疗包括一个为儿童的技能而制定的学习计划。
学习障碍是一类神经发育障碍。
学习障碍与智力障碍有很大不同，可发生在智力正常甚至很高的儿童中。学习障碍只影响某些特定的功能，而智力障碍的孩子则在认知功能方面受到广泛影响。
三种常见的学习障碍类型是
阅读困难
书面表达困难
数学计算困难
因此有学习障碍的孩子可能对算术的理解和掌握有相当的困难，但却可以没有阅读和写作的困难，并且在其他的功课表现良好。诵读困难是最常见的学习障碍。学习障碍不包括主要由于视力、听力、协调力或情绪障碍问题引起的学习问题，尽管这些问题也可能发生在学习障碍的儿童中。
儿童可能出生时就患有学习障碍，或随着他们的成长而发生学习障碍。学习障碍的原因至今并没被完全了解清楚，它包括一些基本的处理过程，如口头语、书面语或对数字的理解及使用、空间推理能力等的异常。可能的原因包括母亲生病或母亲在妊娠期间使用毒性药物、妊娠或分娩期间的并发症（例如先兆子痫或产程延长）以及分娩时新生儿的问题（例如早产、低出生体重、重度黄疸或过期产）。出生后，可能的因素包括暴露于环境毒素，例如铅、中枢神经系统感染、癌症及其治疗、营养不良、重度社交孤立或情感忽视或虐待。童年时期发生的创伤性事件，例如虐待和粗暴对待儿童，也可能导致学习障碍。
尽管美国学习障碍儿童的总数未知，但在 2020-2021 学年，在美国 730 万名 3 到 21 岁的学生（占所有公立学校学生的 15%）接受了残疾人教育法案 (IDEA) 规定的特殊教育服务。在接受这些特殊教育服务的学生中，有 32%（约占所有学生的 5%）患有特定的学习障碍。有学习障碍的男孩多于女孩，前者是后者的 5 倍，但女孩常没有被识别或诊断出患有学习障碍。
许多孩子，特别是那些有行为问题的孩子，在学校表现不好，并且可接受教育心理学家进行的学习障碍测试。然而，某些有特殊类型学习障碍的孩子能很好地掩藏其缺陷，在很长时间内避免被诊断出有学习障碍的问题以及由此而必须进行的治疗。
你知道吗……
学习障碍的症状
年幼儿可能对掌握一些早期学习技能显得比较缓慢，比如颜色、字母、对所熟悉的物品的正确命名、计算等。学习读和写可能会出现延迟。其他症状可能是注意力持续时间短和分心（类似于注意力缺陷/多动症 [ADHD]）、言语/语言问题、难以理解语音信息以及记忆广度（一个人在见到一系列事物一次之后能记住的数量）短。患病的孩子可能难以进行需要精细动作协调的活动，如工整地书写和誊写，并且笔迹可能非常凌乱或笨拙地握铅笔。患有学习障碍的孩子可能难以组织或开始任务或按顺序重述故事，或混淆数学符号和误读数字。
有学习障碍的孩子可能会有交流的困难。有些孩子最初有挫折感，然后发展成为行为问题，比如很容易分散注意力、过度活跃、离群、害羞或爱寻衅闹事。学习障碍和注意力缺陷／多动症 (ADHD) 经常同时发生。
学习障碍的诊断
教育、医学和心理评估
已确立的标准
阅读或学习水平未达到其年龄所预期水平的儿童应该进行评估。医生会检查儿童是否有任何可能影响学习的身体疾病，包括进行听力和视力测试。不应将听力和视觉障碍误认为是学习障碍。
儿童进行一系列智力测试（包括言语和非言语两方面）以及阅读、写作和算术技能的学术测试。通常，这些测试可在父母的要求下由专科医生在孩子的学校完成。在美国和其他国家/地区，法律要求学校提供测试和适当的接纳。
进行心理评估以确定孩子是否患有情绪问题，例如焦虑或抑郁，或发育障碍，例如 ADHD，因为这些障碍通常与学习障碍并存，并使残疾病情变得更糟。心理学家询问孩子对学校和人际关系的态度，并评估孩子的自尊心和自信心。
对以下方面进行评估，并使用这些标准来帮助确定孩子是否患有学习障碍：
阅读
理解书面材料的含义
拼写
写作（例如，使用适当的语法和标点符号，清晰表达想法）
理解数字的含义及其相互之间的关系（在大一点的孩子中，可进行简单的计算）
数学推理（例如，使用数学概念解决问题）
尽管经过治疗，但这些领域中至少一个显著低于年龄预期水平且持续六个月或更长时间的儿童可能患有学习障碍。医生还进行测试以确保困难不是由智力障碍或其他神经发育障碍引起。
学习障碍的治疗
教育管理
有时使用精神兴奋药
对有学习障碍的孩子最有效的治疗是设置个体化的教育方法。
联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求公立学校为患有学习障碍的儿童和青少年提供免费和适当的教育。必须尽可能在限制性最小、包容性最高的环境中提供教育——即在这种环境中，儿童有机会与无残障的同龄人互动，并有平等机会使用社区资源。《美国残疾人法案》和《康复法案》第 504 条也规定了学校和其他公共场所的接纳。
药物治疗对学习成绩、智力和一般学习能力没有太大影响，但是，由于某些学习障碍儿童也患有 ADHD，因此某些精神刺激药物（例如哌甲酯）可能会提高注意力和专注力，从而提高他们的学习能力。
有些措施已经在试用中，但尚未证实有效，包括减少食品中的添加剂、服用大剂量的维生素和分析儿童系统的微量矿物质等。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
残疾人教育法案 (IDEA)：美国法律为符合资格的残疾儿童提供免费适当的公立教育，并确保为这些儿童提供特殊教育和相关服务
《美国残疾人法案》：禁止歧视残疾的美国法律
《康复法案》第 504 条：保障残疾人某些权利的美国法律
美国学习障碍协会 (LDA)：为患有学习障碍的患者提供教育、支持和宣传资源的组织