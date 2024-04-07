学习障碍指获取、保留及广泛运用特定技能或信息的能力不足，它是由于孩子的注意力、记忆力或推理能力的缺乏所造成的，并且可以影响其学习成绩。

患儿可能对学习颜色、字母、数字、读或写缓慢。

儿童会接受学习专家提供的一系列学业和智力测试，医生则可能会采用既定标准进行诊断。

治疗包括一个为儿童的技能而制定的学习计划。

学习障碍是一类神经发育障碍。

学习障碍与智力障碍有很大不同，可发生在智力正常甚至很高的儿童中。学习障碍只影响某些特定的功能，而智力障碍的孩子则在认知功能方面受到广泛影响。

三种常见的学习障碍类型是

阅读困难

书面表达困难

数学计算困难

因此有学习障碍的孩子可能对算术的理解和掌握有相当的困难，但却可以没有阅读和写作的困难，并且在其他的功课表现良好。诵读困难是最常见的学习障碍。学习障碍不包括主要由于视力、听力、协调力或情绪障碍问题引起的学习问题，尽管这些问题也可能发生在学习障碍的儿童中。

儿童可能出生时就患有学习障碍，或随着他们的成长而发生学习障碍。学习障碍的原因至今并没被完全了解清楚，它包括一些基本的处理过程，如口头语、书面语或对数字的理解及使用、空间推理能力等的异常。可能的原因包括母亲生病或母亲在妊娠期间使用毒性药物、妊娠或分娩期间的并发症（例如先兆子痫或产程延长）以及分娩时新生儿的问题（例如早产、低出生体重、重度黄疸或过期产）。出生后，可能的因素包括暴露于环境毒素，例如铅、中枢神经系统感染、癌症及其治疗、营养不良、重度社交孤立或情感忽视或虐待。童年时期发生的创伤性事件，例如虐待和粗暴对待儿童，也可能导致学习障碍。

尽管美国学习障碍儿童的总数未知，但在 2020-2021 学年，在美国 730 万名 3 到 21 岁的学生（占所有公立学校学生的 15%）接受了残疾人教育法案 (IDEA) 规定的特殊教育服务。在接受这些特殊教育服务的学生中，有 32%（约占所有学生的 5%）患有特定的学习障碍。有学习障碍的男孩多于女孩，前者是后者的 5 倍，但女孩常没有被识别或诊断出患有学习障碍。

许多孩子，特别是那些有行为问题的孩子，在学校表现不好，并且可接受教育心理学家进行的学习障碍测试。然而，某些有特殊类型学习障碍的孩子能很好地掩藏其缺陷，在很长时间内避免被诊断出有学习障碍的问题以及由此而必须进行的治疗。

你知道吗……