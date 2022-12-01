胱氨酸尿是一种罕见的遗传性肾脏疾病，可导致氨基酸（胱氨酸）排泄进入尿液，常导致尿路中形成胱氨酸结石。

（另见先天性肾小管疾病和肾结石简介。）

胱氨酸尿由肾小管的遗传性缺陷所致。这种缺陷导致人们将过量氨基酸胱氨酸排到尿液中（氨基酸是构成蛋白质的基础）。过量胱氨酸导致胱氨酸结石形成于肾脏、膀胱、肾盂（尿液汇集并从肾脏流出的部位）或输尿管（将尿液从肾脏输送到膀胱的狭窄长管道）中。

有两种基因异常导致大多数胱氨酸尿症。基因为隐性，因此患者必须具有分别来自双亲的两个致病基因才会发病( see figure 非性连锁（常染色体）隐性遗传)。因为隐性基因的性状表达需要两个存在该性状的基因，所以父母是该基因的携带者，但没有该综合征。但是，患有这种疾病的儿童的兄弟姐妹可能会患这种疾病。

有时，只有一个异常基因（携带者）的人，如患胱氨酸尿症的患者的父母可能会将大于正常量的胱氨酸排到尿液中，但很少能够形成胱氨酸结石。

男孩通常比女孩更常患病。

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胱氨酸尿症的症状 尽管婴儿可能会出现胱氨酸尿的症状，但它们通常在 10 岁至 30 岁之间开始。 首发症状以结石嵌顿输尿管，诱发输尿管痉挛所引起的剧痛最为常见。结石也可能成为细菌聚集之所，并引起尿路感染，或在少见情况下引起肾衰竭。

胱氨酸尿症的诊断 肾结石分析

尿液化验 复发性肾结石患者应进行胱氨酸尿的相关检查。分析已收集的结石。 尿液显微镜检查（尿液分析）可见胱氨酸结晶，并且尿液中胱氨酸水平升高。