维生素 B6 缺乏症

维生素 B6 存在于大多数食物中，但如果吸收不良，则会引起维生素 B6 缺乏症。
许多食物都含有维生素 B6，但是加工过程会损失。
患者可有惊厥、脂溢性脱屑、舌红有溃疡、口角皲裂、手、脚麻木、针刺感等表现。
根据症状、可能的病因、对维生素B6补充剂的反应可诊断。
口服维生素 B6 可以纠正缺乏。
维生素 B6（吡哆醇）对碳水化合物、氨基酸和脂肪的代谢、维持神经功能正常以及红细胞的形成必不可少。它也有助于保持皮肤健康。（也可参见维生素概述。）
维生素 B6 在干酵母、动物肝脏、其它动物内脏、全谷物食品、鱼和豆类中含量丰富。
维生素 B6 缺乏症的病因
维生素 B6 存在于许多食物中，因此除了发生重度营养不良之外，极少由于摄入不足引起维生素 B6 缺乏。然而，食物精加工可使维生素 B6 流失，进而导致维生素 B6 缺乏症。
维生素 B6 缺乏症通常由以下原因引起
这些药物包括抗癫痫药、抗生素异烟肼（用于治疗结核病）、肼屈嗪（用于治疗高血压）、皮质类固醇和青霉胺（用于治疗类风湿关节炎和威尔逊病等疾患）。
维生素 B6 缺乏症常见于严重缺乏蛋白质和热量（蛋白质-能量营养不良）的人群。蛋白质-能量营养不良的人不能摄入足够的维生素 B6。
维生素 B6 缺乏症的症状
在成年人中，维生素 B6 缺乏症可引起皮炎以及油腻性红色鳞屑状皮疹。手、脚麻木，有刺痛和针刺感。舌红有溃疡，口角皲裂。患者可有意识障碍或烦躁。可能出现痫性发作。
罕见情况下，维生素 B6 缺乏症可在婴儿中引起痫性发作。抗癫痫药对治疗这类婴儿癫痫发作可能无效。
因为维生素 B6 是红细胞形成所必需的，缺乏可致贫血。
维生素 B6 缺乏症的诊断
病史及体检
服用维生素 B6 补充剂后症状缓解
如果患者有症状、存在发病条件并且服用维生素 B6 补充剂后症状缓解，则可据此诊断维生素 B6 缺乏症。
可以进行血液检查，但没有任何一项血液检查可以确诊。
维生素 B6 缺乏症的治疗
纠正病因
维生素 B6 补充剂
如果有可能，需纠正维生素 B6 缺乏症的病因。
如果患者缺乏维生素 B6，或者正在服用会消耗体内维生素 B6 的药物，则应该口服维生素 B6 补充剂。在成年人中，服用维生素 B6 补充剂通常可纠正该缺乏症。