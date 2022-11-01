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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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维生素 B6 缺乏症

作者：Larry E. Johnson, MD, PhD, University of Arkansas for Medical Sciences
已审核/已修订 11月 2022
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维生素 B6 存在于大多数食物中，但如果吸收不良，则会引起维生素 B6 缺乏症。

  • 许多食物都含有维生素 B6，但是加工过程会损失。

  • 患者可有惊厥、脂溢性脱屑、舌红有溃疡、口角皲裂、手、脚麻木、针刺感等表现。

  • 根据症状、可能的病因、对维生素B6补充剂的反应可诊断。

  • 口服维生素 B6 可以纠正缺乏。

维生素 B6（吡哆醇）对碳水化合物氨基酸脂肪的代谢、维持神经功能正常以及红细胞的形成必不可少。它也有助于保持皮肤健康。（也可参见维生素概述。）

维生素 B6 在干酵母、动物肝脏、其它动物内脏、全谷物食品、鱼和豆类中含量丰富。

维生素 B6 缺乏症的病因

维生素 B6 存在于许多食物中，因此除了发生重度营养不良之外，极少由于摄入不足引起维生素 B6 缺乏。然而，食物精加工可使维生素 B6 流失，进而导致维生素 B6 缺乏症。

维生素 B6 缺乏症通常由以下原因引起

这些药物包括抗癫痫药、抗生素异烟肼（用于治疗结核病）、肼屈嗪（用于治疗高血压）、皮质类固醇和青霉胺（用于治疗类风湿关节炎威尔逊病等疾患）。

维生素 B6 缺乏症常见于严重缺乏蛋白质和热量（蛋白质-能量营养不良）的人群。蛋白质-能量营养不良的人不能摄入足够的维生素 B6。

维生素 B6 缺乏症的症状

在成年人中，维生素 B6 缺乏症可引起皮炎以及油腻性红色鳞屑状皮疹。手、脚麻木，有刺痛和针刺感。舌红有溃疡，口角皲裂。患者可有意识障碍或烦躁。可能出现痫性发作。

罕见情况下，维生素 B6 缺乏症可在婴儿中引起痫性发作。抗癫痫药对治疗这类婴儿癫痫发作可能无效。

因为维生素 B6 是红细胞形成所必需的，缺乏可致贫血。

维生素 B6 缺乏症的诊断

  • 病史及体检

  • 服用维生素 B6 补充剂后症状缓解

如果患者有症状、存在发病条件并且服用维生素 B6 补充剂后症状缓解，则可据此诊断维生素 B6 缺乏症。

可以进行血液检查，但没有任何一项血液检查可以确诊。

维生素 B6 缺乏症的治疗

  • 纠正病因

  • 维生素 B6 补充剂

如果有可能，需纠正维生素 B6 缺乏症的病因。

如果患者缺乏维生素 B6，或者正在服用会消耗体内维生素 B6 的药物，则应该口服维生素 B6 补充剂。在成年人中，服用维生素 B6 补充剂通常可纠正该缺乏症。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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