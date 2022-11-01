维生素 B6 缺乏症

在成年人中，维生素 B6 缺乏症可引起皮炎以及油腻性红色鳞屑状皮疹。手、脚麻木，有刺痛和针刺感。舌红有溃疡，口角皲裂。患者可有意识障碍或烦躁。可能出现痫性发作。

罕见情况下，维生素 B6 缺乏症可在婴儿中引起痫性发作。抗癫痫药对治疗这类婴儿癫痫发作可能无效。

因为维生素 B6 是红细胞形成所必需的，缺乏可致贫血。