肢带型肌营养不良包括一组肌营养不良，可通过各种方式遗传。肩部或骨盆的肌肉受累。

肌营养不良是指一组遗传性肌病，即正常肌肉结构和功能所需的一个或多个基因存在缺陷，导致不同程度的肌无力和肌肉消瘦（营养不良）。

作为一组疾病，肢带营养不良是第四常见的遗传性肌肉疾病。在每 100,000 人中，这些肌营养不良影响 2-10 人。男性和女性受影响的可能性相同。

肢带型肌营养不良的形式可以通过多种方式遗传，因为可能涉及不同的基因。有时只需要一个缺陷基因，其可以从父母任何一方遗传（常染色体显性遗传）。有时，缺陷基因必须遗传自父母双方（常染色体隐性遗传）。

肢带型肌营养不良可导致骨盆肌无力（Leyden-Möbius 肌营养不良）或肩部肌无力（Erb 肌营养不良）。这些遗传性疾病通常出现于童年早期，但也可能至成年期才出现。很少引起严重无力。

肢带型肌营养不良的诊断 基因检测

肌肉活检 肢带型肌营养不良的诊断基于特征性症状、症状开始时的年龄以及家族史。 医生通常会进行肌肉活检和基因检测以确认诊断。