肌无力是指肌肉失去力量。也就是说，人们不能正常移动肌肉，尽管他们已经竭尽所能。然而，这个术语经常被误用。许多肌肉力量正常的人说，当问题是疲劳时，或者当他们的运动因疼痛或关节僵硬而受限时，他们会感到肌无力。

肌肉无力可能是神经系统功能障碍的症状。

如果一个人要有意识地活动某块肌肉（称为自主肌肉收缩），脑部必须产生一个信号，该信号会经过以下通路

脑部

通过脑干和脊髓内的神经细胞

通过从脊髓到肌肉的神经（称为周围神经）

穿过神经和肌肉之间的连接（称为神经肌肉接头）

此外，肌肉组织的数量必须是正常的，且该组织必须能够响应来自神经的信号并收缩。因此，只有当这一通路的一个或多个部分（脑部、脊髓、神经、肌肉或它们之间的联系）受损或患病时，才会导致真正的肌无力。

用大脑控制肌肉运动

肌无力可能会突然出现或逐渐进展。肌无力可能会影响身体所有的肌肉（称为全身肌无力）或仅身体的某一部分。例如，根据脊髓损害的部位的不同，脊髓疾病可能仅引起腿部肌无力。

症状取决于哪块肌肉受到影响。例如，当胸部肌肉无力时，患者可能会出现呼吸困难。控制眼部的肌肉无力时，患者可能会出现复视症状。

肌肉完全无力导致瘫痪。患者可能还有其他症状，取决于引起肌无力的原因。肌无力通常伴有感觉异常，如刺痛、针刺感和麻木。

肌无力的评估 首先，医生试图确定患者是肌无力还是一般的疲劳。如果患者是肌无力，那么医生接下来会确定肌无力是否非常严重、或迅速恶化以至于危及生命。医生还会尝试找出原因。 警示体征 有肌无力的患者需要关注以下症状： 肌无力在数天或更少时间内加重

呼吸困难

躺下时抬头困难

咀嚼、说话或吞咽困难

失去行走的能力 何时就医 有任何警示体征的患者均需马上去急诊科。及时就医是至关重要的，因为伴随警示体征的肌无力可以迅速恶化，并可导致永久性残疾或者致命。 如果存在中风的症状(见表肌肉无力的一些原因和特征)，应立即就医，因为早期治疗有助于限制功能和感觉的丧失。 没有警示特征的病人可以致电他们的医生。医生能够根据他们的症状和其他疾病来决定他们需要何时进行诊治。 如果肌无力逐渐恶化(数月至数年)，则应在下次就诊时与医生讨论这个问题。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示病因和可能需要进行的检查（见表肌肉无力的一些原因和特征）。 医生要求患者详细描述他们出现肌无力时的情形。医生问诊 肌无力何时出现

它是突然出现还是逐渐进展

它是不变的还是加重的

哪块肌肉受到影响

肌无力是否以及如何影响某些活动能力，例如呼吸、刷牙或洗头发、说话、吞咽、从坐着的姿势站起来、爬楼梯和散步。

他们是否有其他症状可提示神经系统发生功能障碍，例如发音或视觉问题、感觉或记忆丧失、或癫痫发作。

是否有任何活动或情况（例如发热或反复活动肌肉）导致肌无力恶化 看起来像突发的肌无力有时是逐渐出现的，但是人们并未发现，直到他们不能再做某件事（例如行走或系鞋带）时才会发现。 基于对肌无力症状的描述，医生通常能够找出最可能的原因，如下： 肌肉疾病：肌无力开始于臀部和大腿或肩膀（也就是说，患者难以站立，或双臂举起超过头顶），但感觉没受影响

周围神经病变：肌无力开始于手部或足部（也就是说，患者难以举起杯子、写字或是跨过障碍物），并且出现感觉丧失 医生也询问其他症状，可能提示一个或多个可能的原因。例如，如果有背痛和癌症病史的患者主诉腿部无力，则原因可能是癌症扩散并压迫脊髓。 医生会询问导致无力的疾病风险增加的情况。例如，询问患者是否有高血压和动脉粥样硬化（增加中风风险）或是否有莱姆病常见地区旅居史。 询问患者提示疲劳或其他问题的症状，而非真正的肌无力。疲劳往往会导致比真正的肌肉无力更普遍的症状，疲劳并不遵循特定的模式。也就是说，它一直存在并影响整个身体。真正肌无力的患者经常主诉难以进行特定的活动，并且肌无力遵循某种模式（例如，走路后变得更糟）。 医生询问有关当前或最近通常导致疲劳的疾病，例如最近的任何严重的疾病或情绪障碍（例如抑郁症）。 医生询问过去和现在使用的药物、酒精和非法药物的情况。 家庭成员是否有类似的症状可帮助医生明确原因是否是遗传。 体检过程中，医生会关注神经系统（神经检查）和肌肉。 医生会观察患者的走路情况。患者的走路方式可能暗示了引起症状的疾病或其位置。例如，如果拖着一条腿，走路时不两只手臂的摆动频率不相同，或者两者兼而有之，则症状可能由中风引起。医生还会检查神经系统是否有其它功能障碍迹象，例如失去协调性或感觉。 测试脑神经（连接脑部、眼睛、耳朵、面部以及身体其它各个部位），例如，检查眼球运动、清晰说话的能力，以及转动头部的能力（见表测试脑神经）。 检查肌肉的大小和不寻常的意外运动（例如不由自主的抽搐和颤抖）。医生记录肌肉运动的平稳性、以及是否有不自主的运动抵抗（医生要求病人放松肌肉并试图移动病人某块肌肉时发现）。 反射检查。反射是对刺激的自动反应。例如，医生用橡胶锤轻轻敲击膝盖骨下方的肌腱，测试膝跳反射。通常，膝关节会不由自主地跳动。此评估帮助医生识别哪部分神经系统可能受到影响，如下： 脑或脊髓：如果反射非常容易触发并且非常强

神经：如果反射很难引出并且缓慢出现或消失 肌肉力量检查要求患者在对抗阻力的情况下推或拉，或进行需要力量的动作，例如用脚后跟和脚尖走路或站立。 一般的身体检查，寻找其它可能暗示原因的症状，例如呼吸急促(可能由心脏或肺部疾病引起)。 通常情况下，如果病史和体格检查未发现提示脑、脊髓、神经或肌肉疾病的特定异常，则原因很可能是疲劳。 表格 肌肉无力的一些原因和特征 表格 检查 如果患者有严重或快速进展的全身肌无力或任何呼吸问题，医生应首先通过测试来评估呼吸肌的力量（肺功能测试）。这些测试的结果可帮助医生评估突发的严重肺疾病风险（急性呼吸功能衰竭）。 根据医生考虑的病变部位进行其他检查： 脑部疾病：脑部磁共振成像 (MRI)，如果不能进行 MRI 检查，则进行计算机断层扫描 (CT)

脊髓疾病：进行脊柱 MRI，或当不能行 MRI 时，行 CT 脊髓造影，有时行脊椎穿刺（腰穿）

周围神经病变（包括多发性神经病）和神经肌肉接头疾病：肌电图和神经传导检查

肌肉障碍（肌病）：肌电图，通常行神经传导检查，并可能行MRI检查、肌酶测量、肌活检、和/或基因检测。 有时候，无法进行MRI，例如，患者装有心脏起搏器、其他植入体内的金属装置、或在体内有其他金属（如弹片）。在这些病例中，可用其他检查替代。 对于CT脊髓造影来说，在将针插入下背部，向脊髓周围的液体中注射不透射线的造影剂(在X光下可以看到)之后，进行CT。 对于肌电图检查，将一根小针插入肌肉，记录肌肉静止和收缩时的电活动。 神经传导检查使用电极或小针刺激神经。然后医生测量神经传输信号的速度。 如果患者除了肌无力外没有其他症状，并在检查过程中没有发现异常，则测试结果通常是正常的。然而，医生有时做某些血液化验，如 完整的血细胞计数（CBC）

测量电解质水平（如钾、钙、镁等）、血糖（葡萄糖）、促甲状腺激素

血沉（ESR），可以发现炎症 有时也做血液化验，以评估肾和肝功能、以及检查肝炎病毒。

肌无力的治疗 如果已找到病因，则尽可能行病因治疗。如果肌无力开始突然并导致呼吸困难，则可能需要使用呼吸机。 物理治疗及职业治疗可以帮助人们适应永久性的肌无力和弥补功能丧失。物理疗法可以帮助患者保持肌力，有时可恢复力量。

老年人须知：虚弱 随着年龄的增长，肌肉组织的数量和肌肉力量有下降的倾向。发生这些变化的部分原因是老年人可能变得不那么活跃，但也可能因为刺激肌肉生长的激素生成减少。因此，对于老年人，生病期间卧床休息可能带来严重影响。与年轻人相比，老年人开始生病时，肌肉组织和力量已经减少，而在疾病期间肌肉组织会更快丢失。 药物是老年人感觉无力的另一个常见原因，因为老年人服用更多药物，更容易受到药物副作用的影响（包括肌肉损伤和神经问题）。 当评估主诉身体无力的老年人时，医生也会关注那些不会导致身体无力但会干扰平衡、协调、视力或活动能力或使运动疼痛的情况(例如关节炎)。老年人可能会错误地将这种状况的影响描述为肌无力。 不管是什么原因导致肌无力，物理疗法通常都能帮助老年人更好地发挥功能。