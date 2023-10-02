肌无力是指肌肉失去力量。也就是说，人们不能正常移动肌肉，尽管他们已经竭尽所能。然而，这个术语经常被误用。许多肌肉力量正常的人说，当问题是疲劳时，或者当他们的运动因疼痛或关节僵硬而受限时，他们会感到肌无力。
肌肉无力可能是神经系统功能障碍的症状。
如果一个人要有意识地活动某块肌肉（称为自主肌肉收缩），脑部必须产生一个信号，该信号会经过以下通路
脑部
通过脑干和脊髓内的神经细胞
通过从脊髓到肌肉的神经（称为周围神经）
穿过神经和肌肉之间的连接（称为神经肌肉接头）
此外，肌肉组织的数量必须是正常的，且该组织必须能够响应来自神经的信号并收缩。因此，只有当这一通路的一个或多个部分（脑部、脊髓、神经、肌肉或它们之间的联系）受损或患病时，才会导致真正的肌无力。
用大脑控制肌肉运动
肌肉运动是脑与肌肉之间通过神经传递信息来完成的。肌肉运动的动力可能起源于脑部，如一个人有意识地决定移动肌肉——例如，拿出一本书。
或者肌肉运动的动力可能起源于感觉。例如，皮肤的特殊神经末梢（感觉感受器）使人们能够感觉到疼痛或温度变化。这些感觉信息传递到脑部，脑部会传递信息至肌肉，以针对这一情况做出反应。这种类型的交换涉及两个复杂的神经通路：
如果感觉突然出现并且很严重（如在尖石上行走或拿起一杯非常热的咖啡），冲动可能会传到脊髓并直接回到运动神经，绕过脑部。其结果是肌肉快速反应——立即从引起疼痛的任何部位撤出。这种反应称为脊柱反射。
肌无力可能会突然出现或逐渐进展。肌无力可能会影响身体所有的肌肉（称为全身肌无力）或仅身体的某一部分。例如，根据脊髓损害的部位的不同，脊髓疾病可能仅引起腿部肌无力。
症状取决于哪块肌肉受到影响。例如，当胸部肌肉无力时，患者可能会出现呼吸困难。控制眼部的肌肉无力时，患者可能会出现复视症状。
肌肉完全无力导致瘫痪。患者可能还有其他症状，取决于引起肌无力的原因。肌无力通常伴有感觉异常，如刺痛、针刺感和麻木。
无力的原因
因为信号通路同一部分的功能障碍会导致相似的症状，而不管是什么原因，所以肌肉无力的许多原因通常是根据原因的位置来分组的(见表肌肉无力的一些原因和特征)。也就是说，病因通常是脑、脊髓、周围神经、肌肉、或是神经和肌肉之间的连接受到影响。然而，某些疾病影响多个部位。
常见原因
原因取决于肌无力是全身性还是仅影响特定的肌肉。
对于全身肌无力，最常见的病因是
总体健康状况下降（称为功能失调），可能是由于疾病和/或身体储备（虚弱）（例如肌肉量、骨密度以及心脏和肺部的功能）下降导致，尤其是在老年人中
由于长期不活动或卧床休息而导致的肌肉组织丢失（废用或萎缩），例如在重症监护病房 (ICU)
由于严重的疾病或伤害（例如严重或大面积烧伤），造成的神经破坏
某些损害肌肉的情况，例如钾含量低（低钾血症）、饮酒过多或使用皮质类固醇
用来麻痹肌肉的药物，例如，在手术或上呼吸机时防止患者活动的药物
对于特定肌肉无力,最常见的病因是
不常见原因
疲劳
肌无力的评估
首先，医生试图确定患者是肌无力还是一般的疲劳。如果患者是肌无力，那么医生接下来会确定肌无力是否非常严重、或迅速恶化以至于危及生命。医生还会尝试找出原因。
警示体征
有肌无力的患者需要关注以下症状：
肌无力在数天或更少时间内加重
呼吸困难
躺下时抬头困难
咀嚼、说话或吞咽困难
失去行走的能力
何时就医
有任何警示体征的患者均需马上去急诊科。及时就医是至关重要的，因为伴随警示体征的肌无力可以迅速恶化，并可导致永久性残疾或者致命。
如果存在中风的症状(见表肌肉无力的一些原因和特征)，应立即就医，因为早期治疗有助于限制功能和感觉的丧失。
没有警示特征的病人可以致电他们的医生。医生能够根据他们的症状和其他疾病来决定他们需要何时进行诊治。
如果肌无力逐渐恶化(数月至数年)，则应在下次就诊时与医生讨论这个问题。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史采集和体格检查中的发现通常提示病因和可能需要进行的检查（见表肌肉无力的一些原因和特征）。
医生要求患者详细描述他们出现肌无力时的情形。医生问诊
肌无力何时出现
它是突然出现还是逐渐进展
它是不变的还是加重的
哪块肌肉受到影响
肌无力是否以及如何影响某些活动能力，例如呼吸、刷牙或洗头发、说话、吞咽、从坐着的姿势站起来、爬楼梯和散步。
他们是否有其他症状可提示神经系统发生功能障碍，例如发音或视觉问题、感觉或记忆丧失、或癫痫发作。
是否有任何活动或情况（例如发热或反复活动肌肉）导致肌无力恶化
看起来像突发的肌无力有时是逐渐出现的，但是人们并未发现，直到他们不能再做某件事（例如行走或系鞋带）时才会发现。
基于对肌无力症状的描述，医生通常能够找出最可能的原因，如下：
肌肉疾病：肌无力开始于臀部和大腿或肩膀（也就是说，患者难以站立，或双臂举起超过头顶），但感觉没受影响
周围神经病变：肌无力开始于手部或足部（也就是说，患者难以举起杯子、写字或是跨过障碍物），并且出现感觉丧失
医生也询问其他症状，可能提示一个或多个可能的原因。例如，如果有背痛和癌症病史的患者主诉腿部无力，则原因可能是癌症扩散并压迫脊髓。
医生会询问导致无力的疾病风险增加的情况。例如，询问患者是否有高血压和动脉粥样硬化（增加中风风险）或是否有莱姆病常见地区旅居史。
询问患者提示疲劳或其他问题的症状，而非真正的肌无力。疲劳往往会导致比真正的肌肉无力更普遍的症状，疲劳并不遵循特定的模式。也就是说，它一直存在并影响整个身体。真正肌无力的患者经常主诉难以进行特定的活动，并且肌无力遵循某种模式（例如，走路后变得更糟）。
医生询问有关当前或最近通常导致疲劳的疾病，例如最近的任何严重的疾病或情绪障碍（例如抑郁症）。
医生询问过去和现在使用的药物、酒精和非法药物的情况。
家庭成员是否有类似的症状可帮助医生明确原因是否是遗传。
体检过程中，医生会关注神经系统（神经检查）和肌肉。
医生会观察患者的走路情况。患者的走路方式可能暗示了引起症状的疾病或其位置。例如，如果拖着一条腿，走路时不两只手臂的摆动频率不相同，或者两者兼而有之，则症状可能由中风引起。医生还会检查神经系统是否有其它功能障碍迹象，例如失去协调性或感觉。
测试脑神经（连接脑部、眼睛、耳朵、面部以及身体其它各个部位），例如，检查眼球运动、清晰说话的能力，以及转动头部的能力（见表测试脑神经）。
检查肌肉的大小和不寻常的意外运动（例如不由自主的抽搐和颤抖）。医生记录肌肉运动的平稳性、以及是否有不自主的运动抵抗（医生要求病人放松肌肉并试图移动病人某块肌肉时发现）。
反射检查。反射是对刺激的自动反应。例如，医生用橡胶锤轻轻敲击膝盖骨下方的肌腱，测试膝跳反射。通常，膝关节会不由自主地跳动。此评估帮助医生识别哪部分神经系统可能受到影响，如下：
脑或脊髓：如果反射非常容易触发并且非常强
神经：如果反射很难引出并且缓慢出现或消失
肌肉力量检查要求患者在对抗阻力的情况下推或拉，或进行需要力量的动作，例如用脚后跟和脚尖走路或站立。
一般的身体检查，寻找其它可能暗示原因的症状，例如呼吸急促(可能由心脏或肺部疾病引起)。
通常情况下，如果病史和体格检查未发现提示脑、脊髓、神经或肌肉疾病的特定异常，则原因很可能是疲劳。
肌肉无力的一些原因和特征
病因
临床特征*
诊断方法†
脑部病变
头痛、人格改变、意识模糊、注意力不集中、嗜睡、失去平衡和协调能力、瘫痪或麻木
有时癫痫发作
脑的磁共振成像或计算机断层扫描
多发性硬化症（影响脑、脊髓或两者）
通常有神经系统损害的其他症状（例如感觉丧失、失去协调能力和视力问题）
肌无力伴以下情况
脑部MRI、有时进行脊髓MRI
有时进行脊椎穿刺（腰穿）
症状突然出现：
脑部 CT 或 MRI
脊髓病变‡
急性横贯性脊髓炎（突发的脊髓炎症），往往源于
刺痛、麻木及肌无力
通常是胸部或腹部周围带状紧缩感
通常排尿困难
当损伤严重时，排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓 MRI、CT 脊髓造影§，或两者
脊椎穿刺，帮助确定病因
验血有助于确定病因
马尾神经综合症，由很多脊神经根受压引起，可能由以下原因引起
双腿均肌无力
大腿、臀部、膀胱、生殖器、以及它们之间的区域的上部内侧（鞍区）感觉丧失
通常有腰背部疼痛
排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§
脊髓压迫突然发展（急性），可能由以下原因引起
几小时或几天内出现的症状
肌无力和麻痹出现在腿部，有时是手臂，并有感觉缺失
伴有脓肿或肿瘤时，在受压区域触碰会有压痛
脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§
脊髓受压缓慢进展（慢性），可能是由于
存在数周至数月的症状
当损伤严重时，排便和膀胱会失去控制和/或性反应下降，包括男性勃起功能障碍
脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§
椎间盘破裂所致的脊神经根压迫
一条腿或手臂出现肌无力和/或麻木
通常背部和颈部疼痛放射到腿部或手臂
通常行脊髓的磁共振成像或计算机断层扫描检查
通常进行肌电图检查（刺激肌肉和记录其电活动）
有时进行神经传导检查（测量神经传输信号的速度）
多发性硬化症（影响脑、脊髓或两者）
通常有神经系统损害的其他症状（例如感觉丧失、失去协调能力和视力问题）
肌无力伴以下情况
脑和脊髓的 MRI
有时脊椎抽液
影响周围神经和脑或脊髓的疾病║
肌萎缩性侧索硬化症(ALS)
进行性肌无力伴有以下情况
动作笨拙、不自主的肌肉收缩、肌肉痉挛
流口水、及说话和吞咽困难
随着疾病的进展，出现呼吸困难，并最终死亡
肌电图和有时进行神经传导检查
脑部和脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§ 或两者兼用，以排除可能导致类似症状的疾病
肌肉容易疲劳和进行性肌无力
有时会有肌肉抽搐和肌肉组织萎缩
曾患小儿麻痹症的人
肌电图和有时进行神经传导检查
脑部和脊髓 MRI 或 CT 脊髓造影§ 或两者兼用，以排除可能导致类似症状的疾病
同时累及多条神经的疾病（多发性神经病）
肌无力和经常有感觉缺失
严重时可出现呼吸和吞咽困难
肌电图和神经传导检查
脊椎穿刺
肌肉萎缩（衰退）
有时反射消失
失去感觉，包括感觉四肢位置、振动、疼痛和温度的能力
肌电图和神经传导检查
有时进行基因检测
神经损伤由以下情况引起
肌无力伴以下情况
通常在肌肉出现肌无力前就有感觉丧失
反射消失
肌电图和神经传导检查
其他检查取决于怀疑的疾病，如
影响神经和肌肉连接的疾病(神经肌肉连接疾病)
当使用过高剂量治疗肌张力障碍或其他肌肉痉挛时，肉毒杆菌毒素
被治疗肌肉的肌无力，有时是所有肌肉的肌无力
仅需医生进行体格检查
肉毒杆菌中毒（由于细菌肉毒梭菌）
起初，通常有口干、眼睑下垂、视力问题（如复视）、吞咽和说话困难、及迅速进展的肌无力，经常起始于面部并向躯体下部移动；
当受污染的食物是病因时，会出现恶心、呕吐、腹绞痛和腹泻
感觉没有变化
血液或大便化验，以检查由细菌产生的毒素
通常肌电图
有时检查粪便样本以检查细菌
肌无力和眼睑下垂、复视、说话或吞咽困难、以及手臂和腿部肌无力
受累肌肉的过度无力并且
有时使用冰袋测试，以观察在活动肌肉后经受寒冷是否能改善肌力
血液化验，以检查某种抗体和／或肌电图检查
眼睛流泪、视力模糊、唾液分泌增多、出汗、咳嗽、呕吐、频繁排便和排尿、肌肉无力伴抽搐
通常仅进行医生检查
有时行血液化验，以识别毒素
累及肌肉的疾病（肌病）║
导致全身肌肉萎缩的情况：
肌肉组织缺失
在有明确此类疾病证据的患者中
仅需医生进行体格检查
由于某些疾病或利尿剂的使用导致的电解质异常，例如
肌无力伴以下情况
血液检查，以测量钾和其他电解质水平
因使用酒精、皮质类固醇或各种其他药物导致的肌肉损害
最先导致站立或举起手臂困难的肌无力
使用可能导致肌肉损伤的药物（例如他汀类药物）
因使用酒精或某些其他药物而肌肉酸痛
停止使用能引起肌肉损伤的药物
有时进行肌电图检查
血液化验，以测量从受损肌肉释放入血的肌酶浓度
肌营养不良，如
进行性肌无力伴有以下情况
某些类型的脊柱异常弯曲（脊柱侧凸）和脊柱肌肉无力，往往在童年期发生
全面的家族病史，以确定是否有家庭成员有过类似的病变
基因检测
有时进行肌肉活检
病毒感染引起肌肉炎症。例如
运动时肌肉酸痛更加严重，尤其是行走时
有时发热、流鼻涕、咳嗽、喉咙痛和/或疲劳
有时仅需医生进行体格检查
有时进行血液化验，以测量从受损肌肉释放入血的肌酶浓度
通常进行血液和／或脊髓液检查，以确定引起症状的感染
有时进行肌肉活检（切除一块肌肉组织放在显微镜下检查）
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 尽管医生总会进行检查，但只有诊断可以仅靠医生检查而不需做任何检验确定时，才在此列中提及
‡ 症状的不同取决于损害的定位（水平面）。受损部位下方的脊髓部分所提供的区域受到影响(参见图脊髓受损部位)。
§ 在美国，通常可提供 MRI 检查。但是，如果不提供 MRI 检查，则可以通过 CT 进行脊髓造影。在脊髓造影术中，将不透射线的造影剂通过脊椎穿刺注入后，对脊髓进行 X 光检查。
║ 感觉通常不会受影响。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
如果患者有严重或快速进展的全身肌无力或任何呼吸问题，医生应首先通过测试来评估呼吸肌的力量（肺功能测试）。这些测试的结果可帮助医生评估突发的严重肺疾病风险（急性呼吸功能衰竭）。
根据医生考虑的病变部位进行其他检查：
脑部疾病：脑部磁共振成像 (MRI)，如果不能进行 MRI 检查，则进行计算机断层扫描 (CT)
脊髓疾病：进行脊柱 MRI，或当不能行 MRI 时，行 CT 脊髓造影，有时行脊椎穿刺（腰穿）
周围神经病变（包括多发性神经病）和神经肌肉接头疾病：肌电图和神经传导检查
肌肉障碍（肌病）：肌电图，通常行神经传导检查，并可能行MRI检查、肌酶测量、肌活检、和/或基因检测。
有时候，无法进行MRI，例如，患者装有心脏起搏器、其他植入体内的金属装置、或在体内有其他金属（如弹片）。在这些病例中，可用其他检查替代。
对于CT脊髓造影来说，在将针插入下背部，向脊髓周围的液体中注射不透射线的造影剂(在X光下可以看到)之后，进行CT。
对于肌电图检查，将一根小针插入肌肉，记录肌肉静止和收缩时的电活动。
神经传导检查使用电极或小针刺激神经。然后医生测量神经传输信号的速度。
如果患者除了肌无力外没有其他症状，并在检查过程中没有发现异常，则测试结果通常是正常的。然而，医生有时做某些血液化验，如
完整的血细胞计数（CBC）
测量电解质水平（如钾、钙、镁等）、血糖（葡萄糖）、促甲状腺激素
血沉（ESR），可以发现炎症
有时也做血液化验，以评估肾和肝功能、以及检查肝炎病毒。
肌无力的治疗
如果已找到病因，则尽可能行病因治疗。如果肌无力开始突然并导致呼吸困难，则可能需要使用呼吸机。
物理治疗及职业治疗可以帮助人们适应永久性的肌无力和弥补功能丧失。物理疗法可以帮助患者保持肌力，有时可恢复力量。
老年人须知：虚弱
随着年龄的增长，肌肉组织的数量和肌肉力量有下降的倾向。发生这些变化的部分原因是老年人可能变得不那么活跃，但也可能因为刺激肌肉生长的激素生成减少。因此，对于老年人，生病期间卧床休息可能带来严重影响。与年轻人相比，老年人开始生病时，肌肉组织和力量已经减少，而在疾病期间肌肉组织会更快丢失。
药物是老年人感觉无力的另一个常见原因，因为老年人服用更多药物，更容易受到药物副作用的影响（包括肌肉损伤和神经问题）。
当评估主诉身体无力的老年人时，医生也会关注那些不会导致身体无力但会干扰平衡、协调、视力或活动能力或使运动疼痛的情况(例如关节炎)。老年人可能会错误地将这种状况的影响描述为肌无力。
不管是什么原因导致肌无力，物理疗法通常都能帮助老年人更好地发挥功能。
关键点
很多人错误地描述他们感到肌无力，但他们真正的意思是疲劳，或他们的运动因疼痛或/僵硬而受限。
真正的肌无力仅发生于随意肌活动的某部分通路（从脑部到肌肉）发生障碍时。
如果肌无力在几天或更短时间内加剧，或者如果有任何与肌无力相关的警示体征，应该立即就医。
通常情况下，医生可以根据症状的模式和体格检查的结果来确定问题是否为真正的肌无力，并确定病因。
物理疗法通常有助于维持肌肉力量，无论肌无力的原因是什么。