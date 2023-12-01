在美国，大多数儿童在开始上学前从父母以外的成人和/或家庭外接受儿童护理。很多 5～12 岁儿童在上学前或者放学后也接受家庭外机构照料。

外部护理的来源包括

由亲戚、朋友、邻居、婴儿看护者或保姆提供非正式的家庭儿童护理

家庭托儿所，也称为家庭日托（在私人家中的集体托儿所）

育儿中心

幼儿园学前教育计划

学龄儿童护理和营地计划

育儿中心可以是得到许可的，被正式认可的，或者两者兼备的。有许可证的中心已达到该州育儿最低许可要求。正式认证通常要求育儿中心达到比许可更高的要求。一些当地政府为家庭儿童护理计划提供卫生和安全标准的认证或注册。家庭可获取有关许可、正式认证和其他标准的信息。

家庭外的照料质量参差不齐。有的好，有的差。家庭外的照料也可以有好处。优质的集体托儿所可以使儿童受到良好的社交和学术激励。

你知道吗……