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卡路里

作者：Shilpa N Bhupathiraju, PhD, Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;
Frank Hu, MD, MPH, PhD, Harvard T.H. Chan School of Public Health
已审核/已修订 2月 2023
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卡路里是热量的单位。食物含有热量。也就是说，食物能够提供人体热量，这些热量是食物在消化过程中分解所释放的。能量能够使细胞发挥其所有功能，包括构建蛋白质和其他身体需要的物质。能量能够被迅速利用或者贮存起来，以备以后利用。

食物不能被完全吸收。在这种情况下，人体可能无法利用食品中的所有热量作为能量。

当能量的供给（从食物中所获得的热量）超过机体现时所需量时，机体就会贮存多余的能量。大部分多余的能量以脂肪的形式储存。一些则以糖类的形式存储在肝脏和肌肉。这样体重就会增加。

你知道吗……

  • 在最初减少几磅的体重之后，体重减轻会变慢，这时机体已经消耗其所贮存的所有碳水化合物并且开始消耗贮存的脂肪。

当机体摄入的热量太少时，机体就开始利用其贮存在肝脏和肌肉内的碳水化合物。由于机体能很快地动用其贮存的碳水化合物，同时排泄掉水分，体重往往在最初的时候迅速减轻。然而，少量的贮存的碳水化合物只能短时间的供给能量。接下来，机体就会利用贮存的脂肪。由于每磅的脂肪含有更多的能量，当机体利用脂肪提供能量时，体重下降就会变慢。但是，脂肪贮存的量比较多，而且在大多数人中脂肪能够持久地提供能量。

蛋白质也可能流失，但通常流失量比碳水化合物和脂肪少。此外，偏瘦人群中的蛋白质流失往往低于超重人群。只有在持久而严重的能量短缺期间，机体才会分解大量蛋白质。如果平常营养丰富的人经历完全的饥饿状态（没有食物可以吃），在 8 到 12 周内就会导致死亡。

食物中的热量如何计算?

食物标签标有每一份食物的卡路里量。而这些量是如何确定的呢？ 答案惊人的简单：通过燃烧食物。将测量的食品样品放入一个绝热的、充满氧气的、周围被水包围的容器内。这个容器被称为热量计。食物样品被完全燃烧。燃烧时的热量增加了水的温度，测量该温度，并用它表示食物的卡路里数。例如，如果水温增加了 20℃，被测食物就含有 20 卡路里的热量。这种方法称为直接测热法。

建议卡路里数

能量需求根据年龄、性别、体重、体力活动、现有疾病和热量消耗速率（代谢率）而有显著差异，从每天约 1000 卡路里到超过 3200 卡路里不等。活动量超过每日正常活动量的人需要更多的能量，因此热量摄入应在高值范围内。但是，通常来讲，每天维持体重所需要的热量约为

  • 对于幼儿：1000 至 1800

  • 对于年长儿和青少年：1200 至 3200

  • 对于成年人：1600 至 3000

随着活动水平的提高，所需热量增加，男孩和男人通常比女孩和妇女需要更多的热量。

卡路里计数只是一般指南，部分原因是因为身体所需热量的变化取决于特定时间段内的活动。此外，24 小时内摄入的热量（每日摄取量）分配是不等的。由于不到 10％ 的美国人能达到建议的体力活动量，所以他们所需的热量往往少于上述活动较多的人群所需的热量。剧烈的活动，特别是有氧运动时，需要量显著增加，不活动时需要量就会减少。

表格
表格

根据年龄*、性别和活动水平估计的卡路里所需量†

性别

活动较少

活动较多

幼儿（年龄在 2-6 岁）

男孩

1000–1400

1000–1800

女孩

1000–1200

1000–1600

年龄较大的儿童和青少年（年龄 7-18 岁）

男孩

1400–2400

1600–3200

女孩

1200–1800

1600–2400

成年人（年龄 19-60 岁）

男性

2200–2600

2400–3000

女性

1600–2000

1800–2400

成年人（年龄 61 岁及以上）

男性

2200–2600

女性

1800–2000

* 20 岁之前，热量需要量随着年龄增长而增加。20 岁以后，所需热量开始减少。

† 一个人活动越多，所需的卡路里数也越大。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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