卡路里是热量的单位。食物含有热量。也就是说，食物能够提供人体热量，这些热量是食物在消化过程中分解所释放的。能量能够使细胞发挥其所有功能，包括构建蛋白质和其他身体需要的物质。能量能够被迅速利用或者贮存起来，以备以后利用。
食物不能被完全吸收。在这种情况下，人体可能无法利用食品中的所有热量作为能量。
当能量的供给（从食物中所获得的热量）超过机体现时所需量时，机体就会贮存多余的能量。大部分多余的能量以脂肪的形式储存。一些则以糖类的形式存储在肝脏和肌肉。这样体重就会增加。
你知道吗……
当机体摄入的热量太少时，机体就开始利用其贮存在肝脏和肌肉内的碳水化合物。由于机体能很快地动用其贮存的碳水化合物，同时排泄掉水分，体重往往在最初的时候迅速减轻。然而，少量的贮存的碳水化合物只能短时间的供给能量。接下来，机体就会利用贮存的脂肪。由于每磅的脂肪含有更多的能量，当机体利用脂肪提供能量时，体重下降就会变慢。但是，脂肪贮存的量比较多，而且在大多数人中脂肪能够持久地提供能量。
蛋白质也可能流失，但通常流失量比碳水化合物和脂肪少。此外，偏瘦人群中的蛋白质流失往往低于超重人群。只有在持久而严重的能量短缺期间，机体才会分解大量蛋白质。如果平常营养丰富的人经历完全的饥饿状态（没有食物可以吃），在 8 到 12 周内就会导致死亡。
建议卡路里数
能量需求根据年龄、性别、体重、体力活动、现有疾病和热量消耗速率（代谢率）而有显著差异，从每天约 1000 卡路里到超过 3200 卡路里不等。活动量超过每日正常活动量的人需要更多的能量，因此热量摄入应在高值范围内。但是，通常来讲，每天维持体重所需要的热量约为
对于幼儿：1000 至 1800
对于年长儿和青少年：1200 至 3200
对于成年人：1600 至 3000
随着活动水平的提高，所需热量增加，男孩和男人通常比女孩和妇女需要更多的热量。
卡路里计数只是一般指南，部分原因是因为身体所需热量的变化取决于特定时间段内的活动。此外，24 小时内摄入的热量（每日摄取量）分配是不等的。由于不到 10％ 的美国人能达到建议的体力活动量，所以他们所需的热量往往少于上述活动较多的人群所需的热量。剧烈的活动，特别是有氧运动时，需要量显著增加，不活动时需要量就会减少。
根据年龄*、性别和活动水平估计的卡路里所需量†
性别
活动较少
活动较多†
幼儿（年龄在 2-6 岁）
男孩
1000–1400
1000–1800
女孩
1000–1200
1000–1600
年龄较大的儿童和青少年（年龄 7-18 岁）
男孩
1400–2400
1600–3200
女孩
1200–1800
1600–2400
成年人（年龄 19-60 岁）
男性
2200–2600
2400–3000
女性
1600–2000
1800–2400
成年人（年龄 61 岁及以上）
男性
2200–2600
女性
1800–2000
* 20 岁之前，热量需要量随着年龄增长而增加。20 岁以后，所需热量开始减少。
† 一个人活动越多，所需的卡路里数也越大。