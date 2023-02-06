卡路里是热量的单位。食物含有热量。也就是说，食物能够提供人体热量，这些热量是食物在消化过程中分解所释放的。能量能够使细胞发挥其所有功能，包括构建蛋白质和其他身体需要的物质。能量能够被迅速利用或者贮存起来，以备以后利用。

食物不能被完全吸收。在这种情况下，人体可能无法利用食品中的所有热量作为能量。

当能量的供给（从食物中所获得的热量）超过机体现时所需量时，机体就会贮存多余的能量。大部分多余的能量以脂肪的形式储存。一些则以糖类的形式存储在肝脏和肌肉。这样体重就会增加。

你知道吗……

当机体摄入的热量太少时，机体就开始利用其贮存在肝脏和肌肉内的碳水化合物。由于机体能很快地动用其贮存的碳水化合物，同时排泄掉水分，体重往往在最初的时候迅速减轻。然而，少量的贮存的碳水化合物只能短时间的供给能量。接下来，机体就会利用贮存的脂肪。由于每磅的脂肪含有更多的能量，当机体利用脂肪提供能量时，体重下降就会变慢。但是，脂肪贮存的量比较多，而且在大多数人中脂肪能够持久地提供能量。

蛋白质也可能流失，但通常流失量比碳水化合物和脂肪少。此外，偏瘦人群中的蛋白质流失往往低于超重人群。只有在持久而严重的能量短缺期间，机体才会分解大量蛋白质。如果平常营养丰富的人经历完全的饥饿状态（没有食物可以吃），在 8 到 12 周内就会导致死亡。

食物中的热量如何计算?