甲状腺激素有 2 种：

T4：甲状腺素（也称四碘甲状腺原氨酸）

T3：碘甲状腺原氨酸

作为甲状腺分泌的主要激素，T4 对提升机体代谢率的作用很小（如有）。相反,T4转化为T3，更积极的激素。T4在肝脏和其他组织中转化为更有活性的T3 。许多因素调控T4 向T3转化，其中包括机体随时的需要和是否存在其他的疾病。

大多数T4和T3在血液中与甲状腺素结合球蛋白结合。只有少量 T4 和 T3 在血液中游离。然而，正是这种游离型激素才具有活性。当游离的激素被机体利用以后，一部分结合形式的激素会与结合球蛋白分离。

甲状腺需要碘（食物和水中所含的一种元素）才能分泌甲状腺激素。甲状腺摄取和加工处理碘以合成甲状腺激素。随着甲状腺激素被利用，激素中少量的碘被释放出来，回到甲状腺，再循环合成甲状腺激素。奇妙的是，如果经血液循环运送到甲状腺的碘较多，致使甲状腺暴露于高浓度碘时，其释放的甲状腺激素会有轻度减少。

甲状腺也产生降钙素，它可以通过帮助骨钙沉积来增加骨强度。