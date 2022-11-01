维生素 A 过量（中毒）可突然发生（急性），通常由于儿童意外摄入或由于长期摄入所致。

过量摄入维生素 A 可引起脱发、嘴唇干裂、皮肤干燥、骨骼脆弱、头痛、血钙水平升高，并可导致一种表现为颅内压力升高的不常见疾病，称为特发性颅内压增高。

根据症状和血液检查可以诊断。

大多数患者停止服用维生素 A 补充剂后，可彻底康复。

维生素 A（视黄醇）是眼睛视网膜感光神经细胞（光感受器）发挥功能的必需营养素，也有助于维持夜间视力。维生素 A 也有助于保持皮肤、肺、肠和尿道上皮的健康，并有抗感染作用。维生素 A 在鱼肝油、动物肝脏、蛋黄、黄油、奶油和强化牛奶中含量丰富。（也可参见维生素概述。）

胡萝卜素（如β-胡萝卜素）使水果和蔬菜呈现黄色、橙色或红色。胡萝卜素经摄入后，在体内缓慢转变为维生素 A。用脂肪或油烹饪过或搅匀的蔬菜是人体吸收胡萝卜素最好的途径。类胡萝卜素在深绿色、黄色和橙色蔬菜以及黄色和橙色水果中含量丰富。

一些与维生素 A 相关的药物（类维生素 A）用于治疗痤疮和银屑病，并正在研究用来治疗某些癌症。服用维生素 A、β-胡萝卜素或维甲酸是否有助于降低某些类型皮肤癌的发病风险仍在研究中。然而，大剂量服用 β-胡萝卜素补充剂后可能增加某些癌症和心血管疾病的发病风险。

维生素 A 过量可产生有害作用（毒性）。例如，持续几个月以不低于 10 倍 RDA（推荐每日膳食摄取量）的剂量每日服用维生素 A 会引起中毒。有时，通过服用大剂量维生素 A 的特殊配方来治疗严重的痤疮或其他皮肤疾病时，会产生毒性。婴儿有时服用较小的剂量在几周内也可引起中毒。如果儿童意外摄入超大剂量维生素 A，可能迅速发生中毒。

大量摄入食物中的类胡萝卜素不会引起中毒，因为类胡萝卜素虽在体内可转化为维生素 A，但类胡萝卜素转化为维生素 A 的速度非常缓慢。通常不会出现症状。然而，如果大量摄入类胡萝卜素，皮肤可能会变为深黄色（称为胡萝卜素性黄皮病），手掌和足底尤其明显。

高剂量β-胡萝卜素补充剂可能增加患癌症的风险，但摄入水果和蔬菜中的胡萝卜素似乎并没有增加这种风险。

维生素 A 过量的症状 大多数维生素 A 中毒症患者都有头痛和皮疹。 长期过量摄入维生素 A 可导致毛发（包括眉毛）粗糙、嘴唇干裂、皮肤干燥粗糙。长期服用大剂量维生素 A 可导致肝损伤。它也可能引起胎儿出生缺陷。 较晚出现的症状包括头痛和全身无力。常有骨、关节疼痛，特别是儿童。容易骨折，尤其是老年人。儿童可出现厌食、生长发育障碍。皮肤可能瘙痒。肝、脾可能肿大。 你知道吗…… 一次性摄入极大量维生素 A 会在几小时内导致困倦、烦躁、头痛、恶心及呕吐，有时还会出现脱皮。颅内压升高（特别是儿童），并伴有呕吐。若不停止摄入维生素 A，可能导致昏迷甚至死亡。 妊娠期间服用异维 A 酸（一种维生素 A 衍生物，用于治疗严重痤疮）可能会引起出生缺陷。怀孕或拟怀孕女性的维生素 A 摄入量不得高于安全上限（3000 微克），否则可能导致婴儿出生缺陷。

维生素 A 过量的诊断 体格检查

血液化验 维生素 A 中毒症主要根据症状诊断。医生也可能会做血液检查测定维生素 A 的水平以确诊。