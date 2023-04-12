颅内压增高原因不明。但是，某些人更容易患特发性颅内压增高，因为他们脑部的排血大静脉（静脉窦）比大多数人要小。这类人的脑部排血更缓慢，从而导致血液滞留在脑部和／或颅内，导致颅内压增高。

尚不清楚超重究竟是如何导致颅骨内压力增加的。但是腹部多余的脂肪可能会增加胸部的压力，血液可能不会像正常情况下那样从头部流向胸部。因此，颅内压可能增高。

特发性颅内压增高造成的压力增高并非由肿瘤、感染、血栓、或围绕脑部的液体（脑脊液）的正常循环受阻等其他可识别的疾病引起。

多数特发性颅内压增高的患者找不到特殊病因。在儿童中，这种疾病有时在停用皮质类固醇或使用生长激素后出现。有时该疾病是在服用四环素类抗生素或大量维生素A后发展起来的。