University of Arkansas for Medical Sciences

(维生素 C 中毒症)

维生素 C 过量

维生素 C 中毒症非常罕见。维生素 C 是抗氧化剂,因此有些人会大剂量服用。

维生素 C(抗坏血酸)是骨骼、皮肤和结缔组织(把其他组织和器官连接在一起的组织)形成、生长和修复所必需的营养素。它对维持血管正常功能而言也是至关重要的。维生素 C 有助于维持牙齿及牙龈的健康。它有助于人体吸收铁,铁是合成红细胞必需的元素。维生素 C 还有助于创口和烧伤创面的愈合。维生素 C 在柑橘类水果、西红柿、马铃薯、西兰花、草莓和甜椒中含量丰富。(也可参见维生素概述。)

维生素 C 和维生素 E 一样也是抗氧化剂:它可保护细胞免受自由基损伤,自由基是正常细胞活动的代谢产物,其参与细胞内的化学反应。这些反应可能会导致患者的终身损害。

因为维生素 C 是一种抗氧化剂,可以保护细胞不受自由基的损害,有些人就服用大量的维生素 C。目前认为自由基可引起很多疾病,例如动脉粥样硬化、癌症、肺病、感冒和记忆力减退。然而,尚不清楚服用大剂量的维生素 C 能否预防这些疾病或对疾病治疗有无任何有益作用;但大多数研究显示无益处。对白内障有保护作用的证据最有说服力。

通常情况下,大剂量(达到安全上限,即 2000mg/日)的维生素 C 通常是无毒的。偶尔,大剂量维生素 C 可引起恶心或腹泻,干扰体内抗氧化剂活性的平衡。