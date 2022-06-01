药物消除是指从身体排出药物的过程。
（另请参见给药和药物代谢动力学简介。）
全部药物最后均从身体消除。它们可以在发生化学改变（代谢）后被消除，或它们可以原样被消除。大多数药物，尤其是水溶性药物及其代谢产物，大部分经肾脏从尿液中排出。因此，药量主要取决于肾功能。一些药物可经胆汁（由肝脏分泌，储存在胆囊中的黄绿色液体）排泄。
药物从尿液排出
药物的性质等因素会影响肾脏排泄药物的能力。药物及其代谢产物必须是水溶性的，且在血液中与蛋白的结合不能过于紧密，才能大量经尿液排泄。饮食、药物和肾脏疾病均可影响尿液的酸度，从而影响肾脏对药物的排泄率。在治疗某些药物中毒时，抗酸剂（例如碳酸氢钠）或酸性物质（例如氯化胺）可以改变尿液的酸度，加快药物的排泄。
肾脏排泄药物的能力还取决于
尿流量
经过肾脏的血流量
肾脏状况
某些疾病（特别是高血压、糖尿病，复发性肾脏感染）、使用高浓度的有毒化学物质、与衰老相关的变化均可影响肾功能。随着年龄增长，肾功能逐渐减退。例如，85 岁老年人的肾脏排泄药物能力仅仅是 35 岁年轻人的一半。
在肾功能减退的人群中，主要经肾脏排泄的药物即使应用“常规”剂量，也可能因剂量过高而引发副作用。医生有时会根据患者肾功能减退的程度调整给药剂量。肾功能受损者所需的药物剂量比肾功能正常者低。
卫生保健从业者有数种方式评估肾功能下降。有时，他们完全基于患者年龄进行评估。但通过血或尿肌酐（体内废物）的水平评估患者肾功能会更加精确。他们使用这些结果计算身体按什么效率移除肌酐（称作肌酐清除率——请参见肾功能检查），这反映肾在多大程度上发挥作用。
药物从胆汁排出
一些药物经肝脏以原型从胆汁排泄。另一些药物在肝脏中转化成代谢产物后从胆汁排泄。在这两种情况下，胆汁均进入消化道。在那里，药物随粪便排出，或被重新吸收入血流而进行再循环。
如果患者的肝功能异常，医生应调整主要经肝脏代谢药物的使用剂量。然而，评估肝脏不同于评估肾功能，没有简单的方法可以评估肝脏代谢（并消除）药物的程度。
其他形式的药物消除
一些药物可以通过唾液、汗液、乳汁甚至呼气排泄。但通过这些途径排泄的药物量很少。仅因为药物可能影响哺乳婴儿，母乳中药物的排泄很重要（请参见哺乳期禁用的药物）。呼气排泄是吸入型麻醉剂的重要排泄途径。