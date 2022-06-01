药物的性质等因素会影响肾脏排泄药物的能力。药物及其代谢产物必须是水溶性的，且在血液中与蛋白的结合不能过于紧密，才能大量经尿液排泄。饮食、药物和肾脏疾病均可影响尿液的酸度，从而影响肾脏对药物的排泄率。在治疗某些药物中毒时，抗酸剂（例如碳酸氢钠）或酸性物质（例如氯化胺）可以改变尿液的酸度，加快药物的排泄。

肾脏排泄药物的能力还取决于

尿流量

经过肾脏的血流量

肾脏状况

某些疾病（特别是高血压、糖尿病，复发性肾脏感染）、使用高浓度的有毒化学物质、与衰老相关的变化均可影响肾功能。随着年龄增长，肾功能逐渐减退。例如，85 岁老年人的肾脏排泄药物能力仅仅是 35 岁年轻人的一半。

在肾功能减退的人群中，主要经肾脏排泄的药物即使应用“常规”剂量，也可能因剂量过高而引发副作用。医生有时会根据患者肾功能减退的程度调整给药剂量。肾功能受损者所需的药物剂量比肾功能正常者低。

卫生保健从业者有数种方式评估肾功能下降。有时，他们完全基于患者年龄进行评估。但通过血或尿肌酐（体内废物）的水平评估患者肾功能会更加精确。他们使用这些结果计算身体按什么效率移除肌酐（称作肌酐清除率——请参见肾功能检查），这反映肾在多大程度上发挥作用。