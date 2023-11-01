母乳喂养期间的药物和物质使用

正在母乳喂养的母亲必须服药时，她们会想知道是否应停止母乳喂养。这一问题的答案取决于以下因素：
多少药物能够进入乳汁
药物是否被婴儿吸收
药物如何影响婴儿
婴儿的吸乳量，这取决于婴儿年龄、婴儿饮食中其他食物和液体量
某些药物，如肾上腺素、肝素和胰岛素都不会进入母乳中，因此可以安全使用。大多数药物都会进入母乳中，但通常含量极少。但某些药物即使是微量的，对婴儿也是有害的。
某些药物可以进入母乳中，但婴儿通常很少吸收，不会造成影响。庆大霉素、卡那霉素、链霉素和四环素。
如果可能，药物应在哺乳后立即使用或在婴儿的最长睡眠时间前使用。
母乳喂养期间相对安全的药物
安全的药物包括大多数非处方药。抗组胺药物除外（通常在咳嗽、感冒药、抗过敏药、运动病药和安眠药中含有），长期大量使用阿司匹林和其他水杨酸制剂也应该排除在外。常规剂量的对乙酰氨基酚和布洛芬是安全的。
涂敷于皮肤、眼睛或鼻子或吸入的药物通常是安全的。
大多数降压药不会导致哺乳期婴儿严重问题。妇女在哺乳期可能服用β受体阻滞剂，但需要常规监测婴儿以发现可能的不良反应，比如心率过慢或者低血压。
咖啡因和茶碱不会伤害哺乳期婴儿，但会使他们烦躁不安。婴儿的心率和血压会升高。
虽然根据报道某些药物对哺乳期婴儿是安全的，但哺乳期妇女在用药前应当咨询医疗保健专业人员，即使是非处方药或中草药。用药前仔细阅读标签和说明书，看它们是否包含适用于哺乳期妇女的警告。
你知道吗……
在母乳喂养期间需要医生监督的药物
某些药物在使用期间需要医生监督。母乳喂养期间安全服药可能需要：
调整剂量
限制药物使用的时间长度
注意与母乳喂养相关的用药时间
大多数抗焦虑药、抗抑郁药和抗精神病药在使用时都需要医生监督，即使它们不太可能给婴儿带来重大问题。但这些药物在婴儿体内可停留较长时间。婴儿在出生后最初几个月很难排出这些药物，而这些药物可影响婴儿的神经系统。例如，抗焦虑药物地西泮（苯二氮卓类药物）可引起哺乳期婴儿昏睡、困倦和体重减低。婴儿只能缓慢地清除体内的苯巴比妥（一种抗癫痫药物和巴比妥酸盐），因此这种药物可能会引起过度嗜睡。由于这种影响，医师需要减少哺乳期妇女使用苯二氮卓类和巴比妥类药物用量并监护。
如果婴儿足月并且健康，可以使用华法林（一种防止血液凝固的药物）。华法林似乎不会进入母乳中。服用华法林的人，包括母乳喂养的女性，需要定期进行血液测试，以确定血液是否正常凝结。华法林可能会导致瘀伤或出血。
母乳喂养期间不应使用的药物和物质
哺乳期的母亲不应使用某些药物和其他物质。它们包括
可能抑制乳汁分泌的药物包括雌激素、含有高剂量雌激素和孕激素的口服避孕药、曲唑酮（抗抑郁药）和用于治疗帕金森病的某些药物（溴隐亭和卡左双多巴）。
如果哺乳期妇女必须服用可损害婴儿的药物，则应当停止哺乳。但停药后可以继续哺乳。服药期间，女性可以通过抽出母乳，然后将其丢弃来维持母乳供应。
哺乳期妇女应就正在使用或即将开始使用的所有药物咨询其医疗保健专业人员的意见。
吸烟后2小时内不应哺乳，而且不管是否哺乳，婴儿在场时母亲都不应吸烟。吸烟会导致泌乳减少，婴儿体重增长缓慢。
大剂量摄入酒精可导致婴儿困倦和多汗。婴儿身长可能不能正常增加，而婴儿体重可能超重。每天最多喝 1 杯标准量酒类似乎不会对母乳喂养的婴儿造成伤害，尤其是如果在饮用 1 杯标准量酒类后至少过 2 个小时才进行母乳喂养。