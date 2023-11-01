母乳喂养期间的药物和物质使用

安全的药物包括大多数非处方药。抗组胺药物除外（通常在咳嗽、感冒药、抗过敏药、运动病药和安眠药中含有），长期大量使用阿司匹林和其他水杨酸制剂也应该排除在外。常规剂量的对乙酰氨基酚和布洛芬是安全的。

涂敷于皮肤、眼睛或鼻子或吸入的药物通常是安全的。

大多数降压药不会导致哺乳期婴儿严重问题。妇女在哺乳期可能服用β受体阻滞剂，但需要常规监测婴儿以发现可能的不良反应，比如心率过慢或者低血压。

咖啡因和茶碱不会伤害哺乳期婴儿，但会使他们烦躁不安。婴儿的心率和血压会升高。

虽然根据报道某些药物对哺乳期婴儿是安全的，但哺乳期妇女在用药前应当咨询医疗保健专业人员，即使是非处方药或中草药。用药前仔细阅读标签和说明书，看它们是否包含适用于哺乳期妇女的警告。