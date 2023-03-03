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接触性溃疡是声带附着处软骨表面的黏膜溃烂。
接触性溃疡常因滥用声音、大声讲话所致，尤其是刚学会说话者。常见于歌唱者、教师、牧师、售货员、律师等职业要求大量说话者。声带接触性溃疡可发展为肉芽肿（由炎症引起的免疫细胞聚集）。
胃酸反流（胃食管反流[GERD]）亦可致或加重声带接触性溃疡。
过大的气管插管（如在全身麻醉时通过嘴或鼻子将塑料呼吸管插入气管）可能会导致声带接触性溃疡。
你知道吗……
症状包括在讲话或吞咽时的轻度疼痛，并有不同程度的嘶哑。
声带接触性溃疡的诊断
用观察管检查
偶尔进行活组织检查
医生会使用一根细的柔性观察管（喉镜）检查声带，以做出声带接触性溃疡的诊断。
偶尔，会切除小块组织样本并在显微镜下检查（活检），以确保溃疡不是癌性（恶性）和不是由肺结核引起。
声带接触性溃疡的治疗
减少发声
声音疗法
对于胃食管反流，服用抗酸药，不要在临睡前进食，并抬高床头
有时用抗生素
声带接触性溃疡的治疗需要尽量少说话，使发声器官休息至少6周，以利溃疡愈合。耳语可能导致进一步的伤害，也必须避免。
为了避免复发，出现接触性溃疡的患者需要接受声音治疗，以了解如何正确使用声音。语言治疗师可以提供此类指导。
对于胃食管反流引起的声带接触性溃疡患者，治疗反流有助于溃疡愈合。采取的措施通常包括服用抗酸药，晚上睡觉前2小时内不要进食，并在睡觉时抬高床头。
抗生素可以在溃疡愈合过程中防止细菌感染。