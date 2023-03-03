接触性溃疡是声带附着处软骨表面的黏膜溃烂。

接触性溃疡常因滥用声音、大声讲话所致，尤其是刚学会说话者。常见于歌唱者、教师、牧师、售货员、律师等职业要求大量说话者。声带接触性溃疡可发展为肉芽肿（由炎症引起的免疫细胞聚集）。

胃酸反流（胃食管反流[GERD]）亦可致或加重声带接触性溃疡。

过大的气管插管（如在全身麻醉时通过嘴或鼻子将塑料呼吸管插入气管）可能会导致声带接触性溃疡。

你知道吗……

症状包括在讲话或吞咽时的轻度疼痛，并有不同程度的嘶哑。

声带接触性溃疡的诊断 用观察管检查

偶尔进行活组织检查 医生会使用一根细的柔性观察管（喉镜）检查声带，以做出声带接触性溃疡的诊断。 偶尔，会切除小块组织样本并在显微镜下检查（活检），以确保溃疡不是癌性（恶性）和不是由肺结核引起。