胃食管反流病 (GERD)

在胃食管反流病患者中，包括胃酸和胆汁在内的胃内容物会从胃反流至食管，引起食管炎症和胸腔底部疼痛。

当在正常情况下可阻止胃内容物流回食管的环形肌肉（称为食管下括约肌）功能异常时，会出现反流。

最典型的症状是胃灼热（胸骨后烧灼感）。

该病根据症状诊断，有时也参考食管 pH 检测值。

首先选择的治疗方法是避免摄入诱发物质（如酒精及脂肪类食物）并服用减少胃酸的药物，但如果这些方法无效，医生有时会做手术。

食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。食管下括约肌是可保持食管底部闭合的肌肉环，从而避免食物和胃酸流回食管。正常情况下，这种括约肌在患者吞咽时会松弛以允许食物入胃。（也可参见食管概述。）

胃食管反流疾病(GERD)十分常见。10至20%的成年人都会发生此疾病。该病也常见于婴幼儿中，有的婴儿出生时就已患病。

胃黏膜可保护胃免受胃酸的影响。但食管缺乏类似的保护黏膜，因此胃酸和胆汁流回食管（反流）可引起症状，有时会造成食管损伤。

食管下括约肌功能异常时，胃酸和胆汁会反流至食管。当患者站立或坐着时，重力可帮助患者阻止胃内容物反流至食管，这可以解释为什么患者躺下时反流症状会加重。此外，当胃内容物的容量和酸度越高，括约肌正常工作的可能性越小时，反流在用餐后更有可能发生。导致反流的因素包括

体重增加

脂肪类食物

含咖啡因饮料和碳酸饮料

饮酒

吸烟

某些药物

妨碍食管下括约肌功能的药物类别包括具有抗胆碱能效应的药物（如很多抗组胺药和一些抗抑郁药）、钙通道阻滞剂、孕酮和硝酸盐类药物。胃排空延迟（如由于糖尿病或服用阿片类药物）也会加重反流。

GERD 的症状 胃灼热（位于胸骨后的疼痛）是胃食管反流最明显的症状。烧心可能伴随反流（胃内容物流回口腔）出现。如果胃内容物流回口腔，有时会引起喉咙痛、声音嘶哑、咳嗽或咽喉内有肿块感。罕见情况下，胃内容物会缓缓流入肺部，引起咳嗽和/或哮鸣。长期烧心的患者有时会出现吞咽困难。 胃食管反流病的并发症 食管下段长时间暴露于反复反流的胃内容物可能引起 食管炎症（食管炎）

食管溃疡（糜烂性食管炎）

食管缩窄（食管狭窄）

食管内壁细胞改变（巴雷特食管）

食管内有可能癌变的异常细胞（参见食管癌） 食管炎症（食管炎或糜烂性食管炎）可引起胃食管反流病的典型症状，但可能更严重。它还可能导致吞咽疼痛（吞咽痛）。 一些人有出血症状，通常量小，但也可大量出血。食管炎症可引起出血，通常量小，但也可大量出血，表现为呕血或从消化道排黑色柏油样大便（黑便）或鲜血便（如果出血量足够大）。长时间轻度出血可导致缺铁性贫血。 胃食管反流引起的糜烂性食管炎 隐藏详情 反复反流可导致食管内表面形成溃疡（箭头）。 照片由 Kristle Lynch 医学博士提供。 食管溃疡是食管内壁的开放性溃疡，是食管表面的一种破裂。食管溃疡可在吞咽时引起胸痛，疼痛部位通常是胸骨后面或正下方、类似于烧心的部位。 反流所致食管狭窄可导致吞食固体食物时出现进行性吞咽困难。 食道缩窄（狭窄） 隐藏详情 反流可导致食管缩窄。这张照片显示食管内表面溃疡（箭头），位于某处食管缩窄（狭窄）上方。 供图：David M. Martin，医学博士。 长期刺激可引起食管黏膜层的细胞发生改变，导致一种称为 Barrett 食管的疾病。这种改变可能无症状。这些异常细胞属于癌前病变，有时会进展为癌症。 巴雷特食管 隐藏详情 胃酸反复回流（反流）可导致食管中的细胞发生变化，成为癌前病变。在此照片中，红色区域就是这些变化的示例。 照片由 Kristle Lynch 医学博士提供。

GERD 的诊断 内镜及活检

有时进行 pH 值检测

有时测压 无须检查，只要症状指向GERD诊断即可开始治疗。检查通常只用于诊断不明、控制症状的治疗失败、或症状已存在很长时间的患者。 如果需要检查，那么第一项检查通常是使用一根柔性观察导管检查食管（内镜）。内镜检查是诊断食管炎、糜烂性食管炎、食管溃疡、食管狭窄、食管癌和巴雷特食管的最佳检查方法。在内镜检查时，医生可能会切取少量组织以在显微镜下检查（活检）。 如果症状提示胃食管反流病的患者内镜检查和活检结果均正常，则医生可能会进行食管 pH 值检测（pH 是酸碱度指标——参见基于导管的监测）。在这个检查中，一个细而灵活且尖端附有传感电极的管道由鼻插入下段食管，另一端系于被检者身上。导管固定24小时。此导管的另一端连接患者佩戴的监视器。监视器24小时记录食管的酸水平。除了明确反流的发生程度，还可了解症状和反流的关系。对那些有症状但又无明显反流的患者尤其有帮助。建议对所有胃食管反流且考虑手术治疗的患者行食管pH值测定。不能耐受鼻内插管的患者可服用一粒小的 pH 胶囊，这种胶囊能附着在食管下段（参见无线监测）。 使用测压法测得的食管下括约肌的压力可提示括约肌功能是否正常，也可提供有关食管肌肉推动力的信息。检查结果可帮助医师决定行手术治疗是否合适。

GERD 的治疗 质子泵抑制剂 (PPI)，或有时使用组胺-2 受体阻滞剂

扩张狭窄部位

胃底折叠术 质子泵抑制剂（减少胃酸生成的最强效药物）通常是胃食管反流病及其所致食管炎和糜烂性食管炎的最有效疗法。愈合通常需要服药 4 至 12 周。这些药物可长期持续使用，但如有必要，医生尽量使用低剂量。 组胺-2 (H2) 受体阻滞剂是另一类降酸药，对有轻度 GERD 症状的患者有效。 钾离子竞争性酸阻滞剂是另一类可阻断酸分泌的药物。这类药物在某些国家有售，但尚未在美国获准上市。 刺激内容物通过食管、胃和肠道的药物（称为促动力药，例如甲氧氯普胺）不如质子泵抑制剂有效，但可将其添加至质子泵抑制剂治疗方案中。 使用球囊或导管反复扩张狭窄区域，可治疗食管狭窄。如扩张成功，狭窄不会严重影响患者进食。 手术是治疗胃食管反流的一种方法，适用于不能耐受药物、大量反流非酸性物质但会引起症状，或者出现溃疡、出血、大疝或重度食管炎的患者。此外，手术可能也适宜于不愿多年服药的患者。也可选择使用腹腔镜执行微创手术（称为胃底折叠术）。然而，有些接受该手术的患者会出现副作用，最常见的是吞咽困难和进食后感觉腹胀或腹部不适。 使用质子泵抑制剂后，巴雷特食管一般不会消失，通常会保持不变。如果异常细胞转变为癌前病变，那么可在内镜下进行的治疗包括使用无线电波（射频消融）、极低温（冷冻疗法）或激光束（激光消融）破坏异常组织。或者，也可手术切除异常组织。但是，即使治疗缓解症状后，异常组织可能仍然存在。所以，有巴雷特食管的患者需定期接受内镜检查，确保疾病未进展至癌症。