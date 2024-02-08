胃食管反流病 (GERD)

在胃食管反流病患者中，包括胃酸和胆汁在内的胃内容物会从胃反流至食管，引起食管炎症和胸腔底部疼痛。
当在正常情况下可阻止胃内容物流回食管的环形肌肉（称为食管下括约肌）功能异常时，会出现反流。
最典型的症状是胃灼热（胸骨后烧灼感）。
该病根据症状诊断，有时也参考食管 pH 检测值。
首先选择的治疗方法是避免摄入诱发物质（如酒精及脂肪类食物）并服用减少胃酸的药物，但如果这些方法无效，医生有时会做手术。
食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。食管下括约肌是可保持食管底部闭合的肌肉环，从而避免食物和胃酸流回食管。正常情况下，这种括约肌在患者吞咽时会松弛以允许食物入胃。（也可参见食管概述。）
胃食管反流疾病(GERD)十分常见。10至20%的成年人都会发生此疾病。该病也常见于婴幼儿中，有的婴儿出生时就已患病。
胃黏膜可保护胃免受胃酸的影响。但食管缺乏类似的保护黏膜，因此胃酸和胆汁流回食管（反流）可引起症状，有时会造成食管损伤。
食管下括约肌功能异常时，胃酸和胆汁会反流至食管。当患者站立或坐着时，重力可帮助患者阻止胃内容物反流至食管，这可以解释为什么患者躺下时反流症状会加重。此外，当胃内容物的容量和酸度越高，括约肌正常工作的可能性越小时，反流在用餐后更有可能发生。导致反流的因素包括
体重增加
脂肪类食物
含咖啡因饮料和碳酸饮料
饮酒
吸烟
某些药物
妨碍食管下括约肌功能的药物类别包括具有抗胆碱能效应的药物（如很多抗组胺药和一些抗抑郁药）、钙通道阻滞剂、孕酮和硝酸盐类药物。胃排空延迟（如由于糖尿病或服用阿片类药物）也会加重反流。
GERD 的症状
胃灼热（位于胸骨后的疼痛）是胃食管反流最明显的症状。烧心可能伴随反流（胃内容物流回口腔）出现。如果胃内容物流回口腔，有时会引起喉咙痛、声音嘶哑、咳嗽或咽喉内有肿块感。罕见情况下，胃内容物会缓缓流入肺部，引起咳嗽和/或哮鸣。长期烧心的患者有时会出现吞咽困难。
胃食管反流病的并发症
食管下段长时间暴露于反复反流的胃内容物可能引起
食管炎症（食管炎）
食管溃疡（糜烂性食管炎）
食管缩窄（食管狭窄）
食管内壁细胞改变（巴雷特食管）
食管内有可能癌变的异常细胞（参见食管癌）
食管炎症（食管炎或糜烂性食管炎）可引起胃食管反流病的典型症状，但可能更严重。它还可能导致吞咽疼痛（吞咽痛）。
一些人有出血症状，通常量小，但也可大量出血。食管炎症可引起出血，通常量小，但也可大量出血，表现为呕血或从消化道排黑色柏油样大便（黑便）或鲜血便（如果出血量足够大）。长时间轻度出血可导致缺铁性贫血。
食管溃疡是食管内壁的开放性溃疡，是食管表面的一种破裂。食管溃疡可在吞咽时引起胸痛，疼痛部位通常是胸骨后面或正下方、类似于烧心的部位。
反流所致食管狭窄可导致吞食固体食物时出现进行性吞咽困难。
长期刺激可引起食管黏膜层的细胞发生改变，导致一种称为 Barrett 食管的疾病。这种改变可能无症状。这些异常细胞属于癌前病变，有时会进展为癌症。
GERD 的诊断
内镜及活检
有时进行 pH 值检测
有时测压
无须检查，只要症状指向GERD诊断即可开始治疗。检查通常只用于诊断不明、控制症状的治疗失败、或症状已存在很长时间的患者。
如果需要检查，那么第一项检查通常是使用一根柔性观察导管检查食管（内镜）。内镜检查是诊断食管炎、糜烂性食管炎、食管溃疡、食管狭窄、食管癌和巴雷特食管的最佳检查方法。在内镜检查时，医生可能会切取少量组织以在显微镜下检查（活检）。
如果症状提示胃食管反流病的患者内镜检查和活检结果均正常，则医生可能会进行食管 pH 值检测（pH 是酸碱度指标——参见基于导管的监测）。在这个检查中，一个细而灵活且尖端附有传感电极的管道由鼻插入下段食管，另一端系于被检者身上。导管固定24小时。此导管的另一端连接患者佩戴的监视器。监视器24小时记录食管的酸水平。除了明确反流的发生程度，还可了解症状和反流的关系。对那些有症状但又无明显反流的患者尤其有帮助。建议对所有胃食管反流且考虑手术治疗的患者行食管pH值测定。不能耐受鼻内插管的患者可服用一粒小的 pH 胶囊，这种胶囊能附着在食管下段（参见无线监测）。
使用测压法测得的食管下括约肌的压力可提示括约肌功能是否正常，也可提供有关食管肌肉推动力的信息。检查结果可帮助医师决定行手术治疗是否合适。
GERD 的治疗
质子泵抑制剂 (PPI)，或有时使用组胺-2 受体阻滞剂
扩张狭窄部位
胃底折叠术
质子泵抑制剂（减少胃酸生成的最强效药物）通常是胃食管反流病及其所致食管炎和糜烂性食管炎的最有效疗法。愈合通常需要服药 4 至 12 周。这些药物可长期持续使用，但如有必要，医生尽量使用低剂量。
组胺-2 (H2) 受体阻滞剂是另一类降酸药，对有轻度 GERD 症状的患者有效。
钾离子竞争性酸阻滞剂是另一类可阻断酸分泌的药物。这类药物在某些国家有售，但尚未在美国获准上市。
刺激内容物通过食管、胃和肠道的药物（称为促动力药，例如甲氧氯普胺）不如质子泵抑制剂有效，但可将其添加至质子泵抑制剂治疗方案中。
使用球囊或导管反复扩张狭窄区域，可治疗食管狭窄。如扩张成功，狭窄不会严重影响患者进食。
手术是治疗胃食管反流的一种方法，适用于不能耐受药物、大量反流非酸性物质但会引起症状，或者出现溃疡、出血、大疝或重度食管炎的患者。此外，手术可能也适宜于不愿多年服药的患者。也可选择使用腹腔镜执行微创手术（称为胃底折叠术）。然而，有些接受该手术的患者会出现副作用，最常见的是吞咽困难和进食后感觉腹胀或腹部不适。
使用质子泵抑制剂后，巴雷特食管一般不会消失，通常会保持不变。如果异常细胞转变为癌前病变，那么可在内镜下进行的治疗包括使用无线电波（射频消融）、极低温（冷冻疗法）或激光束（激光消融）破坏异常组织。或者，也可手术切除异常组织。但是，即使治疗缓解症状后，异常组织可能仍然存在。所以，有巴雷特食管的患者需定期接受内镜检查，确保疾病未进展至癌症。
GERD 的预防
可采取若干措施减轻胃食管反流：
抬高床头
避免可引起症状或刺激胃酸分泌的药物和食物
睡前 3 小时不进食
体重减轻
床头抬高约 6 英寸（约 15 厘米），方法是在床头处的床腿下方放置 6 至 8 英寸（约 15 至 20 厘米）垫头木，使用楔形枕头，或在床垫下放置一块三角木，这有助于在患者睡觉时防止酸流入食管。
应该避免吸烟和可引发症状的药物。
也应避免摄入咖啡因、酒精、高脂肪食物、巧克力、含酸饮料（如橙汁和可乐）、以醋为主料的沙拉酱和其他可强烈刺激胃产酸或引起胃排空延迟的物质。患者应避免在睡前 3 小时进食。
超重以及近期体重增加者应减肥。