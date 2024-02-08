耳道闭锁是仅形成部分耳道或完全未形成耳道。耳道缺失通常伴有耳膜（鼓膜）缺失及中耳与中耳骨（锤骨、砧骨和镫骨）发育不全。耳道闭锁儿童有听力损失是因为声音无法有效传入（导入）中耳和内耳。通常，这些儿童的内耳（耳蜗）是健康且发育正常的。

对于一些儿童，可以进行手术打开耳道，再造鼓膜，恢复耳道和中耳到正常内耳的天然声音传导通路。尽管手术矫正耳道闭锁（称为耳道成形术）可改善听力，但很少能让患者获得可以听到所有音高（频率）的正常听力。

骨传导助听器也可用于治疗耳道闭锁。这些装置通过振动颅骨将声音传到内耳。这些助听器被连接到一块紧紧围在头周的硬金属或软带上。骨传导助听器对于双耳耳道闭锁儿童话语和语言的正常发育非常重要。

特殊可植入骨锚装置作为装在软或硬带子上的骨传导助听器的替代品越来越受到欢迎。这些装置连在钛柱或磁性板上，这些钛柱或磁性板通过外科手术固定在颅骨中（因此称为骨锚式听力装置）。在美国，美国食物与药品监督管理局（FDA）批准这些手术放置的装置用于5岁及以上儿童。

这些装置的关键特征是它们必须与颅骨骨骼紧密接触以有效地将声音传导至内耳。