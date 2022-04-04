耳是司听觉和平衡的器官，由外耳、中耳和内耳三部分组成。
外耳、中耳、内耳一起将声波转换成神经冲动，传入大脑，感知声音。
同时内耳有助于维持平衡。
耳部内视图
外耳
外耳由耳朵的外部（即耳廓）和外耳道（外部的声音通道）组成。
耳廓由软骨构成支架，外覆皮肤，其形状利于收集声波并通过外耳道传至耳膜（也称鼓膜，是一层将外耳与中耳隔开的薄膜）。
中耳
中耳由鼓膜和一个小的含气的中耳腔构成，中耳腔内有一条由三个小骨头（听骨）组成的链，这条听骨链连接鼓膜和内耳。各听骨以其形状命名。锤骨连接到耳膜。砧骨(incus) 是锤骨和镫骨 (stapes)中间的骨头，位于卵圆窗中。镫骨位于卵圆窗中，并将其密封。鼓膜的振动经听骨链机械放大，传至卵圆窗。
中耳腔内有两条细小的肌肉。一条是鼓膜张肌，附着于锤骨，为耳朵调音并保护耳朵。镫骨肌附着于镫骨。此肌肉会在听到大声噪音时收缩，使听骨链更为坚硬，这样会传输较小的声音。此反应（称为听觉反射）有助于保护脆弱的内耳免受噪音伤害。
咽鼓管是连接中耳与鼻后部（鼻咽）气道的小管。此管道可让外部空气进入中耳（耳膜后）。吞咽时咽鼓管开放，使鼓膜内外的压力保持平衡，防止中耳内积液。如果压力不平衡，鼓膜可能凸出或凹陷，可能导致耳部不舒适和听力受损。吞咽或耳部自发的“砰”的一声可以缓解因气压突然变化所致鼓膜内外的压力差，乘坐飞机时经常遇到这种情况。咽鼓管与中耳连接，可以解释为什么上呼吸道感染（如普通感冒）时可导致中耳感染，或引起中耳压力变化，产生疼痛，这是因为上呼吸道感染可引起咽鼓管发炎或阻塞。
内耳
内耳（迷路）是由两个主要部分组成的复杂结构：
耳蜗：听觉器官
前庭系统：平衡器官
耳蜗
耳蜗是一中空的管道，形如蜗牛的壳，充满液体。其内含有的科蒂氏器由 2 万个特别的细胞（称为毛细胞）构成。这些细胞有细小的毛发状突起（纤毛）伸入液体中。声音振动经中耳听骨链传导至内耳卵圆窗，引起液体及纤毛振动。不同频率的声波引起耳蜗不同部位的毛细胞振动，毛细胞将声波转换为神经冲动。神经冲动会沿着耳蜗神经纤维传输到大脑。圆窗介于充满液体的耳蜗和中耳之间，是一个有膜覆盖的小孔。此窗口有助于抑制由耳蜗中声波引起的压力。
尽管有听觉反射的保护作用，但强烈的声音仍能损伤和破坏毛细胞。而毛细胞受损伤后不能再生。长期暴露于高强度噪声可引起毛细胞进行性损伤，最终可导致听力下降，有时候耳内会出现噪声或铃声（耳鸣）。
前庭系统
前庭系统包括：
两个充满液体的小囊，分别称为球囊和椭圆囊
3 根称为半规管的充满液体的管道
这些囊和管道会收集有关头部位置和移动的信息。大脑使用此信息帮助维持平衡。
球囊和椭圆囊包含的细胞可以感应头部的直线（即前后或上下）移动。
半规管为三个相互垂直的充满液体的管道，可感觉头部旋转动作。头部运动导致管内液体流动。根据头部运动的方向，液体在一个半规管中的流动性大于其他两个。管道内包含的毛细胞，可以对液体移动做出反应。毛细胞产生的神经冲动将头部运动的方向告诉大脑，这样身体才能作出适当的反应，保持平衡。
当上呼吸道感染和其他短暂或永久的病变情况下，患者半规管功能可能发生异常，患者有可能失去平衡感觉，或产生运动或旋转的错觉（ 眩晕 ）。