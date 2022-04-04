中耳由鼓膜和一个小的含气的中耳腔构成，中耳腔内有一条由三个小骨头（听骨）组成的链，这条听骨链连接鼓膜和内耳。各听骨以其形状命名。锤骨连接到耳膜。砧骨(incus) 是锤骨和镫骨 (stapes)中间的骨头，位于卵圆窗中。镫骨位于卵圆窗中，并将其密封。鼓膜的振动经听骨链机械放大，传至卵圆窗。

中耳腔内有两条细小的肌肉。一条是鼓膜张肌，附着于锤骨，为耳朵调音并保护耳朵。镫骨肌附着于镫骨。此肌肉会在听到大声噪音时收缩，使听骨链更为坚硬，这样会传输较小的声音。此反应（称为听觉反射）有助于保护脆弱的内耳免受噪音伤害。

咽鼓管是连接中耳与鼻后部（鼻咽）气道的小管。此管道可让外部空气进入中耳（耳膜后）。吞咽时咽鼓管开放，使鼓膜内外的压力保持平衡，防止中耳内积液。如果压力不平衡，鼓膜可能凸出或凹陷，可能导致耳部不舒适和听力受损。吞咽或耳部自发的“砰”的一声可以缓解因气压突然变化所致鼓膜内外的压力差，乘坐飞机时经常遇到这种情况。咽鼓管与中耳连接，可以解释为什么上呼吸道感染（如普通感冒）时可导致中耳感染，或引起中耳压力变化，产生疼痛，这是因为上呼吸道感染可引起咽鼓管发炎或阻塞。