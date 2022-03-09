眼眶、睫毛、眼睑、结膜和泪腺都有助于保护眼睛。

眼保护器

眼眶的骨性结构（眼眶是一骨性腔隙，眶内容纳有眼球、肌肉、神经、血管及分泌和排出泪液的泪器）从眼睛表面突出。当眼球以宽阔的弧度自由活动时，这些骨性结构可保护眼睛。

睫毛是长在眼睑边缘的一排短而硬的毛发。上睫毛比下睫毛长，且向上翻转。下睫毛向下翻转。睫毛如同栅栏一样，是眼睛的一道物理屏障，能防止飞虫、异物等对眼球的侵袭，轻微的刺激就能使眼睑反应性地眨眼，对眼球起到保护作用。

上下眼睑为一薄层皮肤和肌肉，可以覆盖眼睛。受到异物、风、灰尘、昆虫强光等的刺激时，上下眼睑能反射性地迅速闭合（即眨眼），形成机械屏障，保护眼球免受伤害。看到物体逐渐接近，眼球表面接触到异物或睫毛暴露于风沙、灰尘中时，就可以触发眼睑的闭合。

在眼睑的潮湿内面，结膜自后折返向前覆盖眼球的前表面，止于角膜边缘。结膜对其下的敏感组织起着保护作用。

眨眼时，眼睑将泪液涂布在眼球表面。泪液的成分是盐性液体，能不停地冲刷眼球表面以保持眼表的湿润，同时，也能为角膜提供氧气和营养物质，而角膜并无血管可以提供氧气和营养物质。而在闭眼时，眼睑还有助于保持眼球表面的湿润。上下眼睑的边缘都存在着一些小的腺体，能分泌油脂性物质构成泪膜的最外层，以防止泪液的蒸发，保持着眼表的湿润。泪液保持着眼表的湿润。如果缺乏泪液的滋润，透明的角膜会变得干燥、脆弱、易感染并且易混浊。泪液也可冲洗掉进入眼表面的小异物。并且，泪液中含丰富的抗体，能抵御外界的感染。因此，眼睑和泪液都是维持眼睛屈光介质清晰的重要保护性结构。

泪液包含三层：水、粘液和油。泪腺生成水层。泪腺位于眼睛的上外缘（见图 眼泪从何而来）和结膜内，生成泪液的水性部分（水性），泪液经泪腺排泄管道流到眼睛表面。结膜的粘液腺生成粘液，睑缘的油脂（脂）腺生成油。粘液和油与泪液的水性部分混合形成更具保护性的泪膜。

泪液从每只眼睛流出，流入眼睑内侧靠近鼻子的一个开口，称为泪点。然后，泪液通过称为泪小管的微小通道排出，然后通过鼻泪管进入鼻子。