医生通常可基于病史和体格检查结果判断病因。检查经常是不必要的。如果需要检查，患者通常去找眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗——外科和非外科——的医生）。

一些检查在眼科医生的门诊进行。医生可能将一个小的探针插入斑点，有时插入小管，以探测阻塞。他们也可能温柔地用液体冲洗小管，以观察液体是否像其应该的那样排入鼻子。

有时进行成像检查和程序（例如，泪管成像、面部和眼眶计算机断层扫描 [CT] 或用一根柔性显像管检查鼻内侧 [鼻内镜检查]）。