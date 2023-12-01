过度流泪可能导致泪眼感觉或造成眼泪顺着脸颊流下。其他症状，如眼刺激或疼痛，根据病因可能出现。
大部分眼泪由位于上眼睑外部以上的泪腺生成。眼泪在眼中流动，并通过靠近鼻侧的眼睑内角处小开口（上下泪小点）流入短通道（泪小管）。然后它们进入泪囊，通过鼻泪管进入鼻子。眼泪排出路径的任意位置阻塞会导致泪眼。阻塞也会诱发泪囊感染（泪囊炎）。此类感染有时会传播至眼周围的组织（眶周峰窝织炎）。
眼泪从何而来
泪眼的病因
泪眼可能由眼泪生成增加或眼泪排出受阻（参见表眼睛流泪的一些病因和特征）导致。
泪眼的常见病因是
其他病因包括
干眼（眼睛表面干燥受到刺激，泪腺“反射性地”分泌泪液，因此，干眼意外造成泪眼）
眼睑向外翻（睑外翻），将泪小点从其紧靠眼球的正常位置移走，从而使其不能引流眼泪
年龄相关的泪腺变窄，称为获得性泪管狭窄
泪囊慢性感染，称为泪囊炎
刺激角膜（虹膜和瞳孔前的透明层）的任何疾病能增加眼泪产生。但是，大多数导致泪眼的角膜疾病（如角膜划伤或溃疡、眼中有异物或角膜发炎）患者有明显疼痛、眼睛发红和/或对光敏感，这些通常是他们寻求治疗的原因。
泪眼的一些病因和特征
病因
临床特征*
导致过多眼泪产生的疾病
当眼睛暴露于寒冷或有风天气、香烟烟雾或干热时加重流泪
眼中有异物的感觉（异物感），时隐时现，尤其是一天结束时
引起眼睛表面刺激的疾病
眼睛发红
在过敏性结膜炎患者中，瘙痒
在眼睑和睫毛内翻的患者中，眼睛通常会有砂砾感
在角膜划伤或眼中有异物患者中，疼痛、光敏感和砂砾感或眼中异物感
过敏或上呼吸道感染导致的鼻刺激
流鼻涕，打喷嚏和鼻塞
阻塞眼泪排泄的疾病
先天性泪管狭窄（出生时出现泪道阻塞）
出生后几周症状开始
获得性泪管狭窄（年龄相关泪道狭窄）
随着年龄增长，泪眼逐渐加重
睑内翻（眼睑向内翻）
通常在检查中被发现
泪囊炎（泪囊感染）
眼角附近和鼻子侧面疼痛或不适
同一区域经常肿胀、发红、压痛及温热
睑外翻（眼睑向外翻）
通常在检查中被发现
常见于老年人
有时泪囊附近有硬块
其他病因（如外伤或药物）
通常在知道自己有此类病因的人中
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
泪眼的评估
并非每个泪眼病例都需要医生评估。下面的信息可以帮助患者决定何时就诊并且从医生那里了解到评估过程中的预期。
警示体征
在泪眼患者中，特定的症状和特点需要引起关注。它们包括
反复的、无法解释的红色泪眼发作
泪腺内或附近硬块
何时就医
有警示症状者应在一周左右内就医。其他被泪眼困扰的人应在方便的时候就医，但通常延迟几周无害。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史和体格检查中的发现，通常提示泪眼的原因和可能需要进行的检查（参见表泪眼的一些病因和特征）。
医生询问患者是否
瘙痒、流鼻涕或打喷嚏（尤其是在暴露于一种可能的过敏原之后）
眼刺激、发红或疼痛
疼痛或肿胀或眼内角附近发红伴随不适
其他症状（例如头痛、咳嗽、发热或皮疹）
有过外伤、感染、烧伤、放射治疗或涉及眼睛、鼻子或鼻窦的外科手术
服用可导致泪眼的药物（如化疗药物或含有乙膦硫胆碱、肾上腺素或毛果芸香碱的滴眼剂）
医生接下来进行体检。体格检查集中于面部，尤其是眼睛和鼻子。医生发现眼泪顺着脸颊流下，这表明眼泪排出路径阻塞。但是，可能不存在针对特定病因的体征。医生检查眼睑、泪小点和眼睛内角处的区域。他们也使用裂隙灯，通过在高倍放大下检查眼睛表面来检查眼睛。检查鼻子充血、阻塞、脓、分泌物和出血。
检查
医生通常可基于病史和体格检查结果判断病因。检查经常是不必要的。如果需要检查，患者通常去找眼科医生（专门进行眼睛疾病评估和治疗——外科和非外科——的医生）。
一些检查在眼科医生的门诊进行。医生可能将一个小的探针插入斑点，有时插入小管，以探测阻塞。他们也可能温柔地用液体冲洗小管，以观察液体是否像其应该的那样排入鼻子。
有时进行成像检查和程序（例如，泪管成像、面部和眼眶计算机断层扫描 [CT] 或用一根柔性显像管检查鼻内侧 [鼻内镜检查]）。
泪眼的治疗
治疗潜在的疾病。例如，如果过敏性鼻炎是病因，医生可给患者鼻皮质类固醇。
当干眼症或眼表面刺激是病因时，医生有时建议使用人工泪液以减少泪眼。
对于泪管阻塞的婴儿，随着婴儿成长，阻塞往往未接受治疗便消退。到婴儿约1岁时，医生常建议父母每天用手挤压泪囊4或5次，帮助减轻阻塞。如果婴儿约1岁时，阻塞未消退，医生可能手术将泪腺打通。婴儿被给予全身麻醉，医生将一根小的探针插入泪腺，打通阻塞。
在泪腺阻塞的儿童中，医生可首先尝试探查泪腺。如果阻塞持续，医生可能需要将一个小的塑料管插入泪腺几个月，以保持排水通道打开。
在泪腺阻塞的成人中，医生首先尝试用不同方法治疗潜在的疾病。如果这些方法无效，医生可能必须手术，为成人做新的排水通道。
老年人须知：泪眼
随着人的衰老，泪管大多会变窄（获得性泪管狭窄）。这样的变窄是老年人中无法解释的泪眼的普遍病因。但是，泪腺完全阻塞也是可能的。罕见地，泪囊肿瘤是病因。
关键点
流泪的常见病因包括过敏、干眼症、眼睑向内或向外翻，以及眼泪排出路径感染、狭窄或阻塞。
检查，如果需要，常可在眼科医生门诊进行。
当门诊内检查不显示病因或医生怀疑肿瘤时，需要进行其他检查，如泪囊闪烁照相或泪囊造影（泪腺的成像检查）或计算机断层扫描。