沙眼是由细菌沙眼衣原体引起的一种迁延性结膜感染。

沙眼衣原体 感染常见于较落后且炎热、干旱地区的儿童。

眼睛发红、溢泪、刺激或者如果情况严重，可形成瘢痕并丧失视力。

抗生素有效，但再感染较常见。

沙眼是由沙眼衣原体非性传播亚型感染所致的结膜炎。沙眼是由沙眼衣原体非性传播亚型感染所致的结膜炎，常见于北非、地中海、印度次大陆、澳大利亚及东南亚等热带干旱国家的贫困地区。在美国则很少见，仅在美洲印第安人和来自沙眼流行国家的移民中偶可见到。沙眼是全世界首位可预防的致盲性眼病。

眼球内部结构

沙眼多发生于儿童，尤其是3～6岁的幼儿。年龄稍大的儿童和成人因免疫力增强且个人卫生较好，发生率相对较少。

沙眼早期具有传染性，可通过手眼接触、苍蝇传播，或通过共用受到污染的物品（例如毛巾、手帕和眼部化妆品等）传播。

沙眼的症状 沙眼通常累及双眼。结膜（衬于眼睑内侧、覆盖眼白的薄膜）发炎、发红、受到刺激，眼睛溢泪。眼睑肿胀。对强光敏感。 沙眼 图片 © Springer Science+Business Media 在后期，血管可能逐渐在角膜上生长（称为新血管形成），从而妨碍视力。在部分患者中，眼睑结痂，导致睫毛向内翻（倒睫）。眨眼时，睫毛与角膜摩擦，引起感染，常造成永久伤害。5%的沙眼患者可发生视力下降甚至失明。

沙眼的诊断 医生对眼睛症状和外观进行评估 根据眼部表现和症状持续的时间，可拟诊沙眼。通过对眼睛进行拭子取样并送到实验室检查鉴定致病菌来明确沙眼诊断，但往往这样的检测是不必要的，因为诊断是明确的。 你知道吗……

沙眼的治疗 口服抗生素或使用抗生素软膏 沙眼治疗包括口服抗生素（如阿奇霉素、多西环素或四环素）。或者，可涂抹四环素或红霉素眼膏。如果某个街区有许多人患沙眼，则医生通常会为整个街区提供抗生素。若感染造成了眼睑、结膜或角膜的损伤，可能还需行手术治疗。