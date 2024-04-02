结膜是衬在眼睑内并覆盖眼白的透明薄组织。
什么是沙眼？
沙眼一种特殊类型的结膜细菌感染。
沙眼由细菌沙眼衣原体所致
如果不接受治疗，您可能会丧失视力
沙眼是世界上最常见的可预防的致盲原因
沙眼好发于居住在北非、中东、印度、澳大利亚和东南亚干燥、炎热国家/地区的幼儿中
沙眼很容易通过接触感染者眼部或双手，通过苍蝇，或共用受感染物品，例如毛巾来进行传播
医生用抗生素治疗沙眼
沙眼的病因是什么？
沙眼由一种细菌沙眼衣原体引起。该疾病可通过以下方式轻松传播：
触摸感染者的眼睛或手后再触摸您的眼睛
苍蝇
共用存在该细菌的毛巾、眼部化妆品或手帕
该细菌与导致性传播感染的衣原体类型有关，但沙眼不会通过性传播。
沙眼有什么症状？
通常双眼均受累。早期症状包括：
眼睛发红、发痒、受刺激
眼睛流泪
眼睑肿胀
对强光敏感
不久后，沙眼逐渐开始累及角膜。角膜就是您眼睛中的透明部分，可通过其产生视觉。它的位置在前部，覆盖在虹膜之上。当您的角膜受到沙眼影响时，您会出现：
视力问题恶化（您的视力被角膜上生长的血管阻挡）
眼睑内形成瘢痕，它会刮伤您的角膜，还会导致您的睫毛内翻，并且在您眨眼时摩擦到您的角膜
视力丧失或失明
医生如何判断我是否患有沙眼？
医生基于您的症状怀疑有沙眼。为了确定这一结论，他们将用拭子在眼内取样并送至实验室。
医生如何治疗沙眼？
医生将会：
给予抗生素药物（口服或涂抹于眼睛上）
如果沙眼导致眼睑留下严重瘢痕或损伤您的角膜，则进行眼科手术
我如何预防沙眼？
为了防止沙眼传播，医生会告知您：
用清水洗手和洗脸
请勿与他人共用毛巾、洗脸巾、床上用品或眼部化妆品
清除苍蝇可能会繁殖的区域
如果住在您附近的人有很多患有沙眼，则医生会在这一小区向所有人发放抗生素。