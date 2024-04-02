通常双眼均受累。早期症状包括：

眼睛发红、发痒、受刺激

眼睛流泪

眼睑肿胀

对强光敏感

不久后，沙眼逐渐开始累及角膜。角膜就是您眼睛中的透明部分，可通过其产生视觉。它的位置在前部，覆盖在虹膜之上。当您的角膜受到沙眼影响时，您会出现：