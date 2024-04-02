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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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沙眼

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 4月 2024
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获得完整的细节

结膜是衬在眼睑内并覆盖眼白的透明薄组织。

什么是沙眼？

沙眼一种特殊类型的结膜细菌感染。

  • 沙眼由细菌沙眼衣原体所致

  • 如果不接受治疗，您可能会丧失视力

  • 沙眼是世界上最常见的可预防的致盲原因

  • 沙眼好发于居住在北非、中东、印度、澳大利亚和东南亚干燥、炎热国家/地区的幼儿中

  • 沙眼很容易通过接触感染者眼部或双手，通过苍蝇，或共用受感染物品，例如毛巾来进行传播

  • 医生用抗生素治疗沙眼

沙眼的病因是什么？

沙眼由一种细菌沙眼衣原体引起。该疾病可通过以下方式轻松传播：

  • 触摸感染者的眼睛或手后再触摸您的眼睛

  • 苍蝇

  • 共用存在该细菌的毛巾、眼部化妆品或手帕

该细菌与导致性传播感染的衣原体类型有关，但沙眼不会通过性传播。

沙眼有什么症状？

通常双眼均受累。早期症状包括：

  • 眼睛发红、发痒、受刺激

  • 眼睛流泪

  • 眼睑肿胀

  • 对强光敏感

不久后，沙眼逐渐开始累及角膜。角膜就是您眼睛中的透明部分，可通过其产生视觉。它的位置在前部，覆盖在虹膜之上。当您的角膜受到沙眼影响时，您会出现：

  • 视力问题恶化（您的视力被角膜上生长的血管阻挡）

  • 眼睑内形成瘢痕，它会刮伤您的角膜，还会导致您的睫毛内翻，并且在您眨眼时摩擦到您的角膜

  • 视力丧失或失明

医生如何判断我是否患有沙眼？

医生基于您的症状怀疑有沙眼。为了确定这一结论，他们将用拭子在眼内取样并送至实验室。

医生如何治疗沙眼？

医生将会：

  • 给予抗生素药物（口服或涂抹于眼睛上）

  • 如果沙眼导致眼睑留下严重瘢痕或损伤您的角膜，则进行眼科手术

我如何预防沙眼？

为了防止沙眼传播，医生会告知您：

  • 用清水洗手和洗脸

  • 请勿与他人共用毛巾、洗脸巾、床上用品或眼部化妆品

  • 清除苍蝇可能会繁殖的区域

如果住在您附近的人有很多患有沙眼，则医生会在这一小区向所有人发放抗生素。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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