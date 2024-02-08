泪囊炎的感染一般较轻。有时感染严重可致发热。有时脓液（脓肿）储留在泪囊中，可突破表面皮肤，在面部形成一个瘘道。

急性泪囊炎表现为泪囊周围区域疼痛、红肿。眼周区域可能会出现眼红、溢泪、溢脓等症状。轻轻压迫泪囊区，脓液可从内眼角的泪道开口处流出来。由于引流受影响，眼睛会过度流泪。

急性泪囊炎 图片 医学博士 James Garrity 供图。

慢性泪囊炎 图片 医学博士 James Garrity 供图。

慢性泪囊炎导致泪液排放到的小室（泪囊）上方的皮肤凸起。施加压力时，凸起部分可能不痛，但一般会有脓液状物质从鼻子旁眼睑内角处的开口（泪点或泪道）中排出。慢性泪囊炎者通常还有慢性结膜炎（红眼病）。