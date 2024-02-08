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泪囊炎是泪囊受到感染，通常因泪（鼻泪）管阻塞导致。
泪囊是泪液排出通道中的一个小腔隙。泪囊炎的常见原因是从泪囊到鼻子的鼻泪管阻塞。
眼泪从何而来
泪囊炎可分急性和慢性两种类型。
泪囊炎的症状
泪囊炎的感染一般较轻。有时感染严重可致发热。有时脓液（脓肿）储留在泪囊中，可突破表面皮肤，在面部形成一个瘘道。
急性泪囊炎表现为泪囊周围区域疼痛、红肿。眼周区域可能会出现眼红、溢泪、溢脓等症状。轻轻压迫泪囊区，脓液可从内眼角的泪道开口处流出来。由于引流受影响，眼睛会过度流泪。
急性泪囊炎
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医学博士 James Garrity 供图。
慢性泪囊炎
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医学博士 James Garrity 供图。
慢性泪囊炎导致泪液排放到的小室（泪囊）上方的皮肤凸起。施加压力时，凸起部分可能不痛，但一般会有脓液状物质从鼻子旁眼睑内角处的开口（泪点或泪道）中排出。慢性泪囊炎者通常还有慢性结膜炎（红眼病）。
泪囊炎的诊断
症状和医生的检查
根据症状及相关检查结果，医生可作出泪囊炎的诊断。
泪囊炎的治疗
对于急性泪囊炎，先抗生素后手术
对于慢性泪囊炎，手术
急性泪囊炎通常通过口服抗生素治疗。若感染严重出现发热症状，可静脉输注抗生素。每日泪囊区热敷数次有助于治疗。急性感染解决后，医生建议患者行分流术（泪囊鼻腔吻合术[DCR]），以使感染不再复发。DCR 也是慢性泪囊炎的主要治疗方法。
早期手术可能有效，有助于促进感染更快消退。