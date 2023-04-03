已审核/已修订 4月 2023 | 修改的 6月 2023

感染性结膜炎是由病毒或细菌感染所致的结膜炎症。

细菌和病毒均可造成结膜感染。

发红和流泪或分泌物是常见症状，有些人对光线敏感。

良好的卫生习惯有利于减少感染传播至另一只眼或其他人的眼睛。

通常对细菌性结膜炎给予抗生素滴眼液。

（另见结膜和巩膜疾病概述。）

许多微生物可感染结膜（衬于眼睑内侧、覆盖眼白的薄膜）。最常见的生物是病毒，尤其是腺病毒科的病毒。细菌感染较不多见。病毒性和细菌性结膜炎都具有传染性，易传染给他人，也易从某一人的感染眼传播给未感染眼。

一些导致全身症状的病毒也会导致眼睛发红和刺激。此类病毒感染包括麻疹、腮腺炎、风疹、水痘、寨卡病毒和一些导致感冒和流感症状的病毒。严重急性呼吸系统综合征冠状病毒 (SARS-CoV2) 可引起结膜炎。

真菌感染较为少见，主要发生于长期使用皮质类固醇激素性眼药水的患者或有植物性硬物外伤史的患者。

眼球内部结构

新生儿特别容易发生沙眼衣原体或淋病奈瑟菌导致的眼部感染，这是从母体产道的微生物获得的（新生儿结膜炎）。

包涵体性结膜炎是由沙眼衣原体特定菌株感染所致的一种慢性结膜炎。包涵体性结膜炎主要通过接触生殖器衣原体感染患者的生殖道分泌物传播。沙眼是另一种因沙眼衣原体导致的结膜炎，但不是因为生殖器衣原体感染导致的。

淋球菌性结膜炎是由淋病奈瑟菌（淋病）导致的结膜炎，淋病是一种性传播感染，也能通过接触有生殖器淋球菌感染者的生殖器分泌物而传播到眼睛。

严重的结膜炎会导致结膜瘢痕形成、泪膜异常。有时，严重的结膜感染可传播至角膜（虹膜和瞳孔前方的透明层）。

由过敏反应而不是病毒或细菌引起的结膜炎症称为过敏性结膜炎。

传染性结膜炎的症状 结膜受到感染时，可出现刺激感、畏光等不适症状。结膜充血呈鲜红色，常伴有异常分泌物，可黏睫毛导致睁眼困难，尤其是晨起时。分泌物增多也可遮挡视野导致视物模糊，擦去后视力将完全恢复。擦去分泌物后视力将完全恢复。而因感染波及角膜所致的视物模糊，即使冲洗净分泌物，视力也不会立即好转。有时眼睛感觉受到刺激，强光可能会导致不适。少数情况下，严重感染会导致结膜瘢痕，造成永久性的视力下降。 病毒性结膜炎与细菌性结膜炎的临床表现存在以下不同： 病毒性结膜炎的眼部分泌物往往呈水样，而细菌性结膜炎的分泌物较黏稠，呈白、绿或黄色。

伴有上呼吸道感染者多为病毒感染所致。

病毒感染所致者常有耳前淋巴结肿大、疼痛，而细菌性结膜炎患者常没有上述表现。 但是，在实际工作中，患者症状多不典型，病毒性和细菌性结膜炎的鉴别并不容易，需酌情考虑。 感染性结膜炎（病毒性） 隐藏详情 这张照片显示由病毒性结膜炎引起的双眼发红。 P. MARAZZI 博士／科学图片库 包涵体性结膜炎或淋球菌所致的结膜炎患者常伴有生殖系统感染的症状，如阴茎或阴道分泌物和排尿时烧灼痛等。 新生儿结膜炎 图片 经美国眼科医学会许可再版，眼部创伤与急症：幻灯片项目，1985年。 新生儿结膜炎可导致眼睑炎症及脓液分泌物。

传染性结膜炎的诊断 医生对眼睛症状和外观进行评估

有时候进行分泌物培养 感染性结膜炎常可基于症状和眼部表现作出诊断。通常使用裂隙灯（一种让医生能在高倍放大下检查眼睛的仪器）仔细检查眼睛。感染的分泌物的样本可送去实验室培养，以鉴定病原微生物。但是，医生通常只在一些情况下将样本送去实验室： 当症状严重或复发时

当医生不确定是否存在细菌感染时

当认为 沙眼衣原体 或 淋病奈瑟菌 是病因时

当患者有免疫系统缺陷（如人类免疫缺陷病毒[HIV]/AIDS）时

当患者有眼睛问题，例如角膜移植或 Graves 病导致的眼睛凸出时 什么是红眼？

传染性结膜炎的治疗 对于细菌性结膜炎的分泌物，清洗眼睑并用温热、潮湿的毛巾湿敷以清除通常较硬的干性分泌物

对于细菌性结膜炎感染的治疗，使用抗生素滴眼剂或软膏

对于严重病毒性结膜炎，当视物模糊和光敏感影响重要日常活动时，皮质类固醇滴眼液可能有帮助

为了减轻病毒性结膜炎的症状（肿胀和不适），进行冷敷

经常使用消毒洗手液和其他预防措施以避免传播感染 若分泌物堆积在眼睑上，尤其是细菌性结膜炎，患者可以用温热自来水和干净毛巾轻轻擦洗眼睑（闭上眼）。冷敷有时候可舒缓刺激感，尤其对于病毒性结膜炎。 如果严重病毒性结膜炎引发视物模糊和光敏感等影响重要日常活动的症状，皮质类固醇滴眼液可能有帮助。抗生素滴眼剂或软膏有助于治疗细菌性结膜炎。 因传染性（细菌或病毒）结膜炎具有很强的传染性，患者在洗眼或点眼药前后均应使用消毒洗手液。触摸了患眼的手不能再去触摸另一眼。患眼使用过的毛巾应与其他用具分开放置。 急性期患者最好待在家中几天，远离工作场所、学校等人员密集的地方。有些严重的病毒感染患者可能需要在家中隔离数周。结膜炎患者应避免在游泳池中游泳。 由细菌引起的结膜炎 抗生素只对细菌性结膜炎有效。但是，由于细菌和病毒性感染有时很难区分，有些医生会给所有的结膜炎患者开抗生素。抗生素眼药水或眼膏如环丙沙星、甲氧苄啶-多粘菌素等连续使用7～10天，对多数细菌感染所致的结膜炎均有效。眼药水通常有效，但如果眼睛流泪很多，有时会使用眼膏，因为眼膏持续时间更久。有些人可能不想使用眼膏，因为在使用眼膏后可能会出现长达 20 分钟的视力模糊。 包涵体性结膜炎成人患者常用阿奇霉素、多西环素或红霉素等口服进行治疗。 淋球菌性结膜炎可通过单次注射头孢曲松和单剂口服阿奇霉素（或多西环素一周）进行治疗。 通过向所有刚出生的婴儿给予硝酸银滴眼液（在美国不可用）或红霉素软膏可预防新生儿结膜炎。如果给予这些治疗后仍发生感染，则根据导致感染的细菌向新生儿给予药物。通过静脉（经静脉）或肌肉注射头孢曲松治疗淋病奈瑟菌导致的感染。沙眼衣原体导致的感染用红霉素治疗。父母也需要治疗。 由病毒导致的结膜炎 大部分病毒性结膜炎患者在一周或两周后好转，不需要任何特定治疗。但是，对于一些重度腺病毒性结膜炎（流行性角结膜炎）的患者（参见什么是红眼病？），尤其是出现视物模糊和眩目（光周围有星芒或光晕）而影响重要活动的患者，可能需要使用皮质类固醇滴眼液。环孢菌素滴眼液效果较差，所以很少开处方（通常在皮质类固醇滴眼液引起的副作用不可接受时才会开具）。 抗病毒滴眼液对病毒引起的结膜炎无效（抗病毒滴眼液用于由病毒引起的一些角膜感染——参见单纯疱疹性角膜炎)。 在严重的情况下，医生可能会切除内层眼睑的发炎膜，以减少结膜瘢痕的机会。