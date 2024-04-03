视网膜色素病变的患者视杆细胞逐渐退行性变性，由于视杆细胞主司暗视力，患者在暗光下视力明显减退（夜盲）。因此，在夜间或暗光下看东西变得困难。

视网膜色素病变的症状可出现于各年龄阶段，常见于儿童时期。周边视力随时间的推移逐渐下降，并发展成法定盲。患者最终可能会丧失在夜间或暗光下的视力。在疾病晚期，患者通常只有一小部分中心视力，几乎没有周边视力（视野狭窄）。有时候在晚期，黄斑（视网膜负责中央视力的区域）肿胀。这种肿胀被称为黄斑性水肿，影响中央视力。