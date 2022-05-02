一般而言，血管造影需要在血管中注入造影剂，使血管在影像学检查中更加明显。但是，眼部血管造影使用造影剂，以使血管在医生直接检查或进行拍摄时更加明显。

通过荧光血管造影，医生可以清楚看到眼睛后部的血管。将在蓝光下可见的荧光造影剂注射到患者手臂的静脉中。造影剂在患者血液中循环，包括视网膜的血管。在注射造影剂后不久，对视网膜、脉络膜、视盘、虹膜或所有结构进行快速连续的拍摄。血管内的造影剂发出荧光，使血管明显可见。

荧光血管造影在诊断黄斑变性、视网膜血管阻塞和糖尿病性视网膜病变方面尤其有用。此类血管造影也用于评估可能需要对视网膜进行激光手术的患者。

通过吲哚菁绿血管造影，医生可以看到视网膜和脉络膜的血管。与荧光血管造影一样，在静脉内注射荧光造影剂。与荧光血管造影相比，此类造影剂可使医生更加仔细地看到脉络膜的血管。吲哚菁绿血管造影用于显示黄斑变性，检测眼部新血管的发展。