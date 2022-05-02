可进行各种检查以确定眼部问题或确定眼部疾病的严重程度。每只眼单独检查。
眼球内部结构
血管造影术
一般而言，血管造影需要在血管中注入造影剂，使血管在影像学检查中更加明显。但是，眼部血管造影使用造影剂，以使血管在医生直接检查或进行拍摄时更加明显。
通过荧光血管造影，医生可以清楚看到眼睛后部的血管。将在蓝光下可见的荧光造影剂注射到患者手臂的静脉中。造影剂在患者血液中循环，包括视网膜的血管。在注射造影剂后不久，对视网膜、脉络膜、视盘、虹膜或所有结构进行快速连续的拍摄。血管内的造影剂发出荧光，使血管明显可见。
荧光血管造影在诊断黄斑变性、视网膜血管阻塞和糖尿病性视网膜病变方面尤其有用。此类血管造影也用于评估可能需要对视网膜进行激光手术的患者。
通过吲哚菁绿血管造影，医生可以看到视网膜和脉络膜的血管。与荧光血管造影一样，在静脉内注射荧光造影剂。与荧光血管造影相比，此类造影剂可使医生更加仔细地看到脉络膜的血管。吲哚菁绿血管造影用于显示黄斑变性，检测眼部新血管的发展。
视网膜电图描记术
视网膜电图检查即通过检测视网膜对闪光刺激的反应，了解视网膜光感受器细胞的功能。检查前需点眼药进行表面麻醉，并散大瞳孔。检查前需点眼药进行表面麻醉，并散大瞳孔，将角膜接触镜记录电极置于角膜表面，另一电极置于面部附近的皮肤上。然后，双眼保持睁大状态。房间变暗，受检者注视闪光光源。在暗室中，受检者双眼保持睁大状态，固视闪光光源，电极将会记录下视网膜接受闪光刺激后所产生的电活动。
视网膜电图描记术对评估视网膜色素病变等累及光感受器的疾病尤其有用。
超声检查
可通过超声检查对眼睛进行检查。检查时，受检者闭眼，将超声探头轻轻放置在闭合的眼睑表面，超声波遇到眼球后会返回，显示眼球内部的二维图像，对眼睛没有任何伤害。反射的声波形成眼球内部的二维图像。
当屈光间质混浊，或者是一些原因阻碍了光线，检眼镜或裂隙灯无法看到视网膜时，超声检查有效。超声检查可用于确定异常结构的性质，如肿瘤或视网膜脱落。此外，超声波还可用于观察眼的血液供应情况（彩色超声多普勒）及测量角膜的厚度。
角膜厚度测量
角膜厚度测量（测量角膜的厚度）在屈光手术如准分子激光原位角膜磨镶术 (LASIK) 中很重要。
常用超声波测量角膜的厚度。测量之前需点眼药水进行表面麻醉，将超声探头轻轻置于角膜表面进行测量。也有用光学原理进行角膜测厚的方法，不需要接触眼球，因而不需进行表面麻醉。