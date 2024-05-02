眼内炎是一种眼内感染。这是急症。

眼部手术、外伤或血流感染都可能导致眼内炎。

可出现眼部剧痛、重度眼红、视力丧失。

取眼部液体进行培养并尽快给予抗生素治疗。

眼内炎不常见。微生物进入眼内的途径包括手术切口和眼球损伤等，偶见随血液进入者。血流感染可能有多种原因，如牙科手术、静脉用药、脓肿（脓包）、皮肤溃疡、感染（如感染性肺炎或脓毒症）或身体任何部位的手术。

引起眼内炎的感染大多为细菌感染 (如金黄色葡萄球菌)，也可能是真菌或原虫感染。病毒也可导致眼部的严重炎症，但一般不称为眼内炎。

眼内炎的症状 眼内炎的症状较重，表现为眼痛、眼白发红、极度畏光、视力下降，有时还会出现眼睑肿胀。

眼内炎的诊断 医生检查眼睛

从眼睛取样培养

血液和尿液培养 眼内炎的诊断可基于症状、眼部检查和鉴定导致感染的生物体的培养结果。可从房水（眼睛前部的液体）和玻璃体（填充眼球后方的胶状物质）中取样培养，以确定引起感染的生物体，以及哪些药物最有效。患者可能也需要血液和尿液培养。

眼内炎的治疗 抗生素

有时使用皮质类固醇或手术 眼内炎是医疗急症。 通常需要使用抗生素进行紧急治疗，以保护视力，保护眼睛健康。在极端情况下，即使延迟几小时也会导致不可逆的视力丧失。应根据致病菌的种类选择敏感抗生素。抗生素可眼内注射、静脉滴注或口服。 医生在检查视力非常差的患者时，可给予皮质类固醇或进行手术。可在注射抗生素后经口给予皮质类固醇数天，也可注射到眼内。必要时可行手术清除眼内感染组织，控制炎症。