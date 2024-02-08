肺炎的类型取决于人们何时何地患上肺炎，因为不同的病原体存在于不同的环境下。某些环境（如医院）中的生物通常要比其他环境下的生物更具危险性，并且对抗生素更具耐药性。此外，某些环境中的人更容易患上导致他们更容易感染肺炎的疾病。肺炎的一些类型包括

社区获得性肺炎， 发生于居住在社区中的人群

医院获得性肺炎，一种在医院内获得的感染

医疗保健相关性肺炎是一种在医院以外的医疗保健环境（如养老院或透析中心）下获得的感染，由于患者可能患有可能感染社区其他人的相同微生物所引起的肺炎，因此这种肺炎被认为是一种社区获得性肺炎。

肺炎的其他类型包括

吸入性肺炎， 发生于吸入大团物质或颗粒物（如唾液、食物或呕吐物）而未从肺部清除时。吸入性肺炎可发生于吞咽困难的患者，如卒中患者以及因镇静剂或非法药物、酒精或其他原因而出现意识水平下降的患者。

阻塞性肺炎因肺部呼吸道阻塞（如肿瘤导致的阻塞），导致细菌在阻塞物后集聚而患病

行走型肺炎是一个非医学术语，用于描述无需卧床休息或住院的轻度 社区获得性肺炎。有些人甚至感觉良好，可以上班并参与其他日常活动。