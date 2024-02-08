肺炎是肺内的小气囊（肺泡）及其周围组织的感染。
肺炎是全球范围内最常见的死亡原因之一。
肺炎最常见的症状是咳嗽并咳出痰液（浓稠或变色的粘液）。
肺炎通常通过胸部 X 线检查来诊断。
常用抗生素治疗肺炎。
肺炎通常是导致患有其他严重慢性疾病之患者死亡的终末疾病。
一些类型的肺炎可以通过免疫预防。
在美国，每年有数百万人患上肺炎（不包括新冠病毒引起的肺炎）。美国疾病控制和预防中心 (CDC) 报告称，美国 2020 年有 47,000 多人死于肺炎。肺炎是患者住院时发生感染致死的最常见原因，是医疗服务不发达国家最常见的总体死因。肺炎也是儿童和婴儿中最常见的一种严重感染。
（另见呼吸系统概述。）
肺炎的病因
肺炎是由不同微生物引起的——包括细菌、病毒、分枝杆菌、真菌和寄生虫。细菌性和病毒性肺炎比分枝杆菌、真菌或寄生虫性肺炎更常见。具体的微生物取决于患者的年龄、健康状况、所处位置以及其他因素。可能涉及多种微生物。例如，流感（病毒感染）通常会并发细菌性肺炎。
气道和小肺气囊会不断暴露在微生物下。鼻子和喉咙充满细菌，有时充满病毒，人们经常会从空气中吸入或从消化道、口腔或喉咙吸入少量的这些生物。在正常情况下，肺部防御机制可轻松应对这些生物，包括：
咳嗽反射，有助于排出黏液和异物
肺部通道的细胞壁能防止微生物侵入肺部，并将黏液和异物向上推，以便通过咳嗽带走
肺细胞产生的蛋白，会攻击微生物
属于正常免疫系统的肺部内的白细胞也会攻击微生物
肺炎发生于
防御机制功能异常。
吸入大量细菌，超出了正常防御范围。
有感染性较强的生物进入。
肺炎通常是在微生物从上呼吸道被吸入肺部后开始的，但有时，微生物从空气中被吸入、经由血流被带到肺部或从附近的感染部位直接侵入肺部均可引起感染。
肺炎的类型
肺炎的类型取决于人们何时何地患上肺炎，因为不同的病原体存在于不同的环境下。某些环境（如医院）中的生物通常要比其他环境下的生物更具危险性，并且对抗生素更具耐药性。此外，某些环境中的人更容易患上导致他们更容易感染肺炎的疾病。肺炎的一些类型包括
医疗保健相关性肺炎是一种在医院以外的医疗保健环境（如养老院或透析中心）下获得的感染，由于患者可能患有可能感染社区其他人的相同微生物所引起的肺炎，因此这种肺炎被认为是一种社区获得性肺炎。
肺炎的其他类型包括
吸入性肺炎，发生于吸入大团物质或颗粒物（如唾液、食物或呕吐物）而未从肺部清除时。吸入性肺炎可发生于吞咽困难的患者，如卒中患者以及因镇静剂或非法药物、酒精或其他原因而出现意识水平下降的患者。
阻塞性肺炎因肺部呼吸道阻塞（如肿瘤导致的阻塞），导致细菌在阻塞物后集聚而患病
行走型肺炎是一个非医学术语，用于描述无需卧床休息或住院的轻度 社区获得性肺炎。有些人甚至感觉良好，可以上班并参与其他日常活动。
肺炎的风险因素
一个要考虑的重要因素是肺炎是发生于正常人还是有免疫系统受损的人。免疫系统受损者更容易感染肺炎，包括各种少见的细菌、病毒、真菌或寄生虫导致的肺炎。这类患者对药物的治疗反应通常也不如健康人好。免疫系统受损者包括下列人士
正在使用某些药物（如糖皮质激素或化疗药物）者
患有某些疾病，如人类免疫缺陷病毒 (HIV) 或各类癌症
免疫系统不全者（如婴儿和学步儿童）
免疫系统受到严重疾病的损害
肺炎可发生在手术（尤其是腹部手术）或受伤（创伤，尤其是胸部创伤）后，因为在这些情况下的疼痛会让人无法深呼吸和咳嗽。如果人无法深呼吸和咳嗽，则微生物会更容易留在肺内并导致感染。无法深呼吸和咳嗽的其他人包括身体虚弱、卧床、瘫痪或意识不清者。此类人也有可能患上肺炎。
导致人易患肺炎的其他情况包括：酗酒、抽烟（包括电子烟）、糖尿病、心力衰竭、年龄较大（如大于 65 岁）以及慢性阻塞性肺疾病 (COPD)，因为这些疾病会弱化肺部的防御机制或免疫系统。
肺炎的症状
肺炎的最常见症状是
咳嗽带痰（浓稠或变色的黏液）
肺炎其他常见的症状包括
胸痛
寒战
发热
气短
这些症状取决于肺部受感染的程度和导致该病的病原体。
有时肺炎患者有消化系统症状，如恶心、腹泻和食欲不振（厌食症）。
婴儿和老年人的症状差异更大。可能不会有发热。胸痛也可能没有，或者因为无法主诉有胸痛。有时可能仅有的症状是呼吸加快或突然拒食。在婴儿和幼儿中，咳嗽可能不会咳出痰液。有时突然的混乱仅仅是老年人肺炎的信号。
肺炎的并发症
肺炎的诊断
通常进行胸部 X 光片检查，但有时进行胸部计算机断层扫描 (CT)
有时需要进行确定导致肺炎之微生物的检查
医生用听诊器听诊胸腔声音来检查肺炎。肺炎常有特殊的声响。这些异常声音是气道变窄或关闭，或肺部正常时充满空气的部分被发炎细胞和液体填充（一种称为实变的过程）引起的。在多数情况下，通过胸部 X 光片检查来确诊肺炎，但有时进行胸部 CT 扫描。在轻度情况下，医生可能会根据症状和检查结果决定治疗。
对病重到需要住院的患者，医生通常进行痰、血和尿等标本检查以确定肺炎的致病微生物。对于重病患者、免疫系统已知有问题的患者或查找某些异常生物时，医生有时会通过使患者用力咳嗽的雾化治疗（诱导咳痰），或往气道插入支气管镜（装有摄像机的小型柔性管）来取痰样。与咳出的痰液标本相比，通过诱导咳嗽取得的痰液标本以及尤其是支气管镜获得的痰液标本，较少含有唾液，能更好地基于痰培养确定导致肺炎的病原体。
当患者病重、免疫系统异常或对治疗反应不佳时，医生查找导致肺炎的生物尤其重要。然而，尽管做了这些检查，大多数肺炎病人依然不能查出准确的病原体。
肺炎的治疗
抗生素，有时需抗病毒、抗真菌或抗寄生虫药物
支持呼吸的治疗
肺炎患者需要清除肺部粘液和分泌物，深呼吸训练可能有效果。如果肺炎患者有呼吸短促或者血氧含量低，应给予氧疗（通常通过鼻孔插入塑料小管进行（鼻插管））。虽然休息对肺炎的治疗非常重要，但完全卧床是有害的，应鼓励患者要经常活动以及起床坐在椅子上。
通常在疑为细菌性肺炎时即开始抗生素治疗，甚至在病原菌确定前就应使用。及时使用抗生素可以减轻肺炎的严重性并降低发生并发症的机率，某些并发症会致死。
通常，细菌性肺炎可发生在病毒感染后。医生会给此类患者开抗生素。
抗生素
选择抗生素时，医生要考虑到最可能引起疾病的细菌。一些因素可提示肺炎的病原体：
肺炎类型（社区获得性肺炎、医院获得性肺炎、阻塞性肺炎、吸入性肺炎）
患者年龄
患者的免疫系统是否正常工作
患者是否有其他肺疾病
肺炎的严重程度
患者在过去 90 天内是否静脉注射抗生素
了解当地常见的微生物，以及哪些抗生素可以杀死它们
有关诊断检查的任何可用信息（如确定具体的细菌）
一般而言，医生会选择活性“更广”的抗生素，这意味着此类抗生素能在下列情况下有效应对多种微生物（尤其是对某些抗生素有耐药性的微生物）：
肺炎严重时
患者的免疫系统有问题时
患者有医院获得性肺炎，或存在某些抗生素耐药性微生物引起肺炎的其他危险因素时
在确定致病菌和其对不同抗生素的敏感性后，医生可能会更换另一种抗生素。
值得注意的是，适用性“广泛”的抗生素也会杀死生活在肠道中的正常细菌，并可能导致重度腹泻。因此适用性“广泛”的抗生素仅能用于上述情况。对比之下，对于肺炎较轻以及总体健康较好的患者，则选用通常适合最常见的肺炎致病微生物的“适用性更低”的抗生素。虽然这些抗生素也能导致腹泻，但频率较低。
抗病毒和抗真菌药物
抗生素对病毒性肺炎不是很有帮助。但是若怀疑有某些病毒（如流感、新冠病毒或水痘）感染，有时也会给予特定的抗病毒药物。对于流感，若患者在症状开始后的 48 小时内开始服用特定的抗病毒药物（如奥司他韦或扎那米韦），则可缩短疾病的病程并降低严重程度。但患者出现流感性肺炎后，医生不确定抗病毒药物是否会有用，但他们通常仍会给予这些药物。
真菌或寄生虫很少导致肺炎，此情况下医生会给予抗真菌或抗寄生虫药物。
家庭与医院护理
通常，当肺炎患者不是非常虚弱的时候可以在家服用口服抗生素。老年患者、婴幼儿，和有呼吸短促、病情严重或者先前存在心肺疾病的患者，一般需要住院，且宜静脉给予抗生素、抗病毒或抗真菌药物开始治疗。几天过后，静脉抗生素通常会转为口服抗生素。需住院的患者还需要补充氧气和静脉输液。病情严重者可能需要暂时用呼吸机（机械通气）通过插入咽喉的软管帮助将空气推进／排出肺部。
肺炎的预防
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心: 肺炎：肺炎可以预防——免疫接种可能有所帮助。更新日期：2022 年 9 月 30 日。访问日期：2023 年 10 月 26 日。