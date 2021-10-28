生命终结时的财务问题

进行性残疾通常伴随着致命疾病。患者可能会渐渐变得无法去往一座房屋或公寓、准备食物、处理财务问题、散步或照顾自己。大多数临终者在他们最后几周常需他人照顾。预见到这样的情况，可能就需要选择靠近家属和合适轮椅活动的住宅。职业或物理治疗，以及家族保健服务可能帮助那些因活动受限进一步加重而留在家中的临终患者。

残疾和疾病可能会给家庭造成经济压力。许多家庭在护理临终家人时耗尽了积蓄。养老医保对于临终者所需的许多服务的花费，比如在护理院中长期的护理费用或在家里的家庭健康助手，都不支付。临终关怀计划是个例外，因为它提供的服务时相当全面的。但是，在没有资格接受正式临终关怀服务的期间，许多人可能存在重大需求。

家属应当研究一个病重的家人临近死亡的花费。有关保险的范围和规定的信息可通过努力和勤奋工作获得。咨询医生和护理团队，在线访问老年人关怀地点定位器或致电 1-800-677-1116，或医院或健康计划机构的社会工作人员，这是不错的开端。

患者临终时的大多数护理通常都由家属免费提供，但他们也应了解专业关怀工作人员可帮什么忙，这样负担就能调整得可承受。可能有误工费以及药物、家庭护理和交通费用。家属应直接和医生谈论费用，在费用上要坚持合理的关注，事前对治疗计划适当限制，或为其做好经费准备。

安排临终者的不动产是明智的。尽管当死亡迫近时讨论财产和财务问题很困难，但通常这是应该的。这样做可完成需要临终者签字或安排的事情，从而减轻家庭的负担。老人护理方面的律师可能在处理财务和法律问题方面会提供帮助。