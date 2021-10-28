死亡必须由授权人（比如医生或护士）发布，而且死亡原因和详细情况必须经过鉴定。完成这些要求的程序在一个国家的不同地区很不相同。如果一个人计划在家里死亡，家属就应知道可能还有多少时间。当患者接受临终关怀护理时，临终关怀护士通常会对方案进行说明。如果必须调用警察或其他公职官员，家人应该了解此情况，并应提前通知官员患者在家中濒临死亡。临终关怀和家庭护理计划通常有通知官员的惯例，以减少该家庭的难过遭遇。如果没有临终关怀医院或家庭服务机构代理介入，家属应联系医学检验人员或殡葬业者，最好在死亡发生之前联系，以了解应当做哪些准备。死亡证书对于保险金认领、通过财政帐号认证、转让死者名下的私有财产，以及安置不动产都是必要的。

家属可能很不会很愿意要求或同意进行解剖，且其费用通常不会由保险公司支付。尽管它无法帮助死者，但通过进行解剖可以了解更多关于疾病的发生过程，并帮助家属消除任何对死因的疑问。解剖后，尸体可由殡仪馆或家属准备下葬或火化。解剖时留下的切口可用衣服遮盖。通常最好在死前做出关于尸检的决策，因为死前的一段时间通常比死后压力少。

预先安排,甚至预付费的丧葬服务对家属非常有帮助，因为可了解临终的人对死后遗体处理有什么选择。这些选择包括埋葬、火葬和捐献遗体以供研究。很多家庭有某种仪式来珍藏所爱人的记忆。有的选择在亲人死去后进行一次小的纪念活动，或在几个星期甚至几个月后再举行一场大的纪念活动。

所爱的人死后，活下来的人会受到一定影响，影响的程度取决于与死者的关系、死者的年龄、所爱之人临近死亡时的经历，以及目前的情感和经济情况。家属应当认为他们已经做了自己应该做的一切。死者逝去几个星期后跟医生谈一谈可帮助回答一些遗留问题。失去近亲的大多数人经历至少 6 个月的悲痛期，可能涉及怀疑、发怒、抑郁、孤独、定向障碍和怀念。悲痛随着时间的推移而减轻，但失落感持续。体验过亲人死亡的人们，不会“忘却”死亡，就像死亡带给他们的感觉那样，但他们仍会继续自己的生活。

在美国，接受 Medicare 资助的临终关怀计划需要在接受临终关怀者死亡后至少一年内，向其家人和朋友提供丧亲服务。