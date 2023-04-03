当一个病症的初步诊断出来后，患者通常会从医生或其他医疗保健人员处得到一份概括这个病症要点的资料。（也可参考 充分利用医疗保健的简介。）

对于想要知道更多有关情况的就诊者，还有很多资料来源。在美国，人们通常会诉诸互联网，在搜索引擎（如 Google）中搜索术语，或在社交媒体上询问联系人。尽管互联网提供了大量的信息，但信息的准确性参差不一。很难判断在线信息来源的可信度。其他查找信息的方法包括咨询医生、护士或其他从业者，让他们了解疾病或让他们推荐可靠的资料来源。一些当地大学或医院图书馆也有可用资源。

通常，政府医疗来源的信息有权威性，并可靠。在互联网上，向公众提供大量有用和准确信息的可靠资源包括：

美国国立卫生研究院 (NIH)

美国卫生保健研究与质量局 (AHRQ)

美国疾病控制和预防中心（CDC）

这些网站还提供其他有用和可靠的网站的链接。一些主要和区域医疗保健系统还为患者和医生维护可靠的在线疾病和治疗资源。许多针对特定疾病、以患者为导向的网站（例如国家多发性硬化症协会或阿尔茨海默病协会）为患有特定疾病的人提供信息。但为了卖某些产品或提供某些服务的网站就可能给出有偏见或不可靠的信息。他们的信息可能有偏向，或者不准确。

病患支持小组既可提供有用的信息，又可提供心理支持。通过当地报纸、医院、医生或其他医疗保健从业人员的诊室以及互联网，可以找到这些团体。美国的许多城市都有这样的支持小组，有时是针对特定的疾病。例如，几个城市都有的吉尔达俱乐部，为身患肿瘤的患者提供支持。面对同一环境或疾病的人们，如何一天天度过身患慢性病的日子，相互间都有很多实际而又有用的建议。

另一种资源是网上聊天室。这样的地方可以让人互相交流特定疾病，共享可能的资源，但在这里，无法判断信息的科学真有效性。某个人的个人患病经历或建议可能不适合于患有同一疾病的其他人。