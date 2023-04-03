充分利用卫生保健的简介

为了充分利用可用的卫生保健，人们应该积极参与他们的卫生保健过程。积极有效的参与涉及多个方面，包括：

根据年龄和健康状况，按照建议的频率，定期看医生或其他医疗保健专业人员

接受恰当预防保健

直接或通过患者确认的家人或代理与医疗保健专业人员进行有效沟通

密切注意疾病的体征或身体变化（如痣斑颜色变化、非预期体重变化，或发现乳房、睾丸肿块）

保留个人医疗信息记录，包括药物清单、药物过敏和免疫接种记录

了解医疗保健知识（包括怎样支付医疗保健和药物费用）

熟悉技术，以在适当时参与远程医疗

在某些国家/地区，签署预立指示，包括医疗委托书和生前遗嘱，并办理器官捐赠偏好文件；在紧急情况下，应提供此类医疗保健文件

对于有某种疾病的患者，积极参与也意味着监测自己的健康状况。例如，高血压的患者定期测量血压，糖尿病患者定期监测血糖水平。

良好的交流——与医疗保健专业人员坦诚、毫不隐瞒地交流自己的健康信息非常重要，这有助于获得更好的医疗保健服务。通过良好交流，医生能更好了解一个人存在的健康问题，这个人也能更好知道这些问题可以怎样处理。这种交流也能在医生和这个人之间建立信任，从而使得个体对治疗依从性更好。互联网上的信息（见研究一种病症）如果是可靠的，有助于人们了解自己的健康状况和所患疾病，并且这种方式有助于加深患者与从业人员的关系。但是，如要将互联网上获取的信息应用到自己的具体情况中，患者必须咨询医疗保健专业人员。