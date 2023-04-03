远程医疗是指通常通过电话或互联网提供远程医疗保健服务。虽然面对面就诊有诸多优势，但当面对面就诊不安全或不可行时，远程医疗是一种有价值的替代方法。技术的进步使医生能够在患者无法或不应亲自与医生见面时与其互动。

远程医疗涉及使用：

电话联系

短信

电子邮件（通常通过患者的门户网站发送，门户网站是一个安全的网站，其中保存患者的电子记录，包括处方、健康史和实验室检查结果）

使用互联网进行视频聊天

并非所有医生都能安排远程医疗，也并非所有医疗状况都可以或应该安排远程医疗。（远程健康是一个描述用于支持远程医疗的更广泛非临床服务的术语。）

使用远程医疗需要有设备、服务和软件。安排远程医疗预约时，医生诊室的人员应检查患者是否具备以下部分或全部条件：电话、可靠的互联网服务，以及智能手机或计算机（能够支持诊室用于设置远程医生就诊的任何应用程序）。医生的诊室可能需要患者在进行虚拟约诊之前测试连接情况。如果主连接失败，诊室也可能制定备用计划。例如，如果音频或视频连接失败，视频聊天可能会变得很糟糕，在这种情况下，可能需要通过电话继续保持会话。在虚拟约诊之前，无论是提前进行还是作为登记程序的一部分，患者或医疗保健团队成员可能需要访问患者的门户网站；有时，也会在就诊期间进行。

远程医疗对患有以下疾病的患者有用

医疗保健服务的可及性有限，包括居住在农村地区或远离医生诊室的人

行动困难，如有帕金森病或其他活动问题的患者

交通受限或无交通

导致面对面就诊不太安全的疾病或情况（如病毒疫情）

某些身体状况更适合进行远程医疗管理。需要频繁监测的慢性疾病，包括在家读取结果，如血压和血糖，通常可使用远程医疗进行管理。人们可以在虚拟约诊期间分享和讨论在家收集的数据。他们也可能将这些数据记录到他们的患者门户网站上，以便医生在约诊之前查看。患者门户网站在其他方面很有用。例如，患者可以从患者门户网站上索取或获取电子存储的健康信息，而不是等待医生诊室致电告知信息。某些疾病，如特定的皮疹（如带状疱疹），可通过远程医疗视频或传输的照片来诊断。

对医生来说，远程医疗有助于确定何时绝对需要到诊室就诊。在涉及传染病的公共卫生危机（如 COVID-19 疫情）期间，医疗保健机构会尝试限制医疗保健从业人员和患者接触的风险。远程医疗为医疗保健团队提供了足够的预先警告，以做好准备，在遵守保护医疗保健从业人员自身和他人的方案的同时，安全地满足患者的个体需求。医生可以帮助确定安全距离

如果病情不需要干预（例如，普通感冒或无症状或轻度 COVID-19 病例）

如果需要通过检测确认病情或当面治疗（例如，需要进行细菌培养的咽喉痛或需要检测或治疗的疑似 COVID-19 病例）

如果某种病症需要在医院环境下接受立即或紧急治疗