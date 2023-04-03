充分利用卫生保健访视

做好卫生保健访视准备，在看医生或者其他医疗保健专业人员时，就可以充分利用时间。（也可参考充分利用医疗保健的简介和使用远程医疗。） 提前准备也能让人们与医生的沟通更有效。就医前，把给医生的信息和问题都写下来。
初诊
第一次看初级保健医生时，应当询问与选择医生相关的问题以及未曾问过的问题（见这位医生是适合我的医生吗？）。以下问题可能特别有用：
夜间或周末出现的紧急情况怎么处理？
怎样获取检查结果？ （例如，如有人负责索要这些结果，那么给哪里打电话或发邮件。）
为什么我需要 预立指示（如一份生前预嘱或永久授权书）？ 我要怎样准备这样一份声明？
如果人们已经有一份授权委托，应给医生一个副本。还应将所有正在服用的药物和补充剂，包括其他非处方药、草药和维生素带去看医生。
第一次就诊时，医生会询问诸如既往史、现病史、近亲病史（家族病史）、治疗、检查和生活习惯这些方面的问题。即使医生不问，患者也应该确保医生知晓关于他们的某些信息，例如
既往住院、使用家庭保健设施或从其他专家或医疗保健人员（包括替代医学从业者）那里获得的保健情况，以及这些医疗保健从业者相关的名称、地址和电话
已经进行的任何诊断性检查和治疗的信息
运动习惯、睡眠习惯和睡眠质量、饮食（包括喝咖啡）、性生活，以及烟草、酒精、娱乐性药物和医疗保健从业人员未开具的治疗性药物和补充剂（包括非处方药、维生素和草药）的使用情况
既往有记录的或怀疑的药物过敏或不耐受
任何个人、宗教、种族方面的信息都可能会影响卫生保健决定
他们使用的药房（这样，可能调用或以电子方式发送处方）
提供这些信息有助于提高预防保健质量、确保预防保健人员做出的任何改动能顺利进行。例如，患者应该向他们的初级保健医生提供有关他们就诊过的其他医疗保健从业人员和机构的联系信息，并提供书面同意以允许发布这些信息。那么，相关的医生可以更轻松地彼此沟通。联系信息也可以帮助初级保健医生索取医疗记录的相关信息副本。
复诊
每次就诊时，患者都应准备一个清单，以确保医生知道和其健康相关的所有事情。清单应该包括：
任何健康相关的问题
任何症状或医疗问题，包括精神方面的问题
服药期间出现的任何近期副作用
其他保健人员推荐的任何诊断性检查或新治疗措施
任何时候未能按处方服药及其原因（例如服药时胃部不适或不能支付昂贵药品费用）
个人信息变更，包括生活中的重大事情(如退休、婚姻状况变化、家人去世或搬家)
应该提前写下列表。在匆忙的诊室就诊期间，患者很容易忘记他们打算说的话或被外界干扰而分心。列表也要有重点，最重要的事情列在最前面。症状应尽可能准确和精确描述，不要主观夸大或缩小，包括用药频率、持续时间以及使病情恶化或好转的原因。就诊前自己总结这些列表或与有这种疾病或进行过诊断性检查或治疗的患者交谈都有助于就诊时询问更准确、有用的问题。
需要医生或办公室工作人员完成的表格(如保险、学校或入职表格)都要在就诊时携带，同时应携带有效保险卡、要求必带的东西和支付治疗的费用。同时应该也携带当前的医疗保险卡、任何所需的转介手续和任何所需费用的支付方式。
应在预约时间前 10 至 15 分钟到达医生办公室，尤其在初次就诊时，以便办公室工作人员核实保险材料和明确所有要求填的表是否都已填写。一些诊室让患者在每次就诊之前或期间完成在线或面对面健康信息更新。这些更新可以为就诊时要讨论的问题提供有用的路线图。
就诊时，应当仔细地聆听医生的提问，并且应尽量诚实和完整地回答，即使涉及一些敏感的问题（膀胱控制或性行为）也应如此。如果考虑治疗或有创检查，人们应考虑以下问题：
治疗的有效性如何，诊断性检查的准确性是多少？
检查结果会影响治疗吗？
检查或治疗可能有哪些副作用？
有其他治疗方案吗？
治疗目标是什么？
治疗反应如何监测？
治疗或检查有不确定的问题吗？
就诊者应要求解释任何不懂的东西，并且索要患者教育的在线链接或受试者手册（如有）。帮助正确理解医嘱的方法是让医生写出医嘱，然后请患者把这些医嘱读给医生听。这就给了医生纠正患者误解的机会。就诊期间做记录非常有用。如患者不能使用书写材料，或有视觉、语言、或听力障碍，就可能需以其他途径保存资料记录。例如，必要时录下医嘱音档，或在必要时，一位亲属或朋友可能同意读出书面医嘱。这样的方式也适用于到药房取药。
人们离开前，应检查自己的问题和症状清单，并和医生探讨所有没有讨论过的部分。如没有解决的问题较多，就可能需预约下次就诊解决，或介绍患者到另一个卫生保健专业人员，比如说一个护士、药剂师或营养学家，去寻求进一步的信息和帮助。
就诊之后，应安排好所有推荐的后续预约。应按方取药，并阅读医生或药剂师提供的所有书面材料，包括诊室就诊的打印总结。