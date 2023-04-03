充分利用卫生保健访视

第一次看初级保健医生时，应当询问与选择医生相关的问题以及未曾问过的问题（见这位医生是适合我的医生吗？）。以下问题可能特别有用：

夜间或周末出现的紧急情况怎么处理？

怎样获取检查结果？ （例如，如有人负责索要这些结果，那么给哪里打电话或发邮件。）

为什么我需要 预立指示（如一份生前预嘱或永久授权书）？ 我要怎样准备这样一份声明？

如果人们已经有一份授权委托，应给医生一个副本。还应将所有正在服用的药物和补充剂，包括其他非处方药、草药和维生素带去看医生。

第一次就诊时，医生会询问诸如既往史、现病史、近亲病史（家族病史）、治疗、检查和生活习惯这些方面的问题。即使医生不问，患者也应该确保医生知晓关于他们的某些信息，例如

既往住院、使用家庭保健设施或从其他专家或医疗保健人员（包括替代医学从业者）那里获得的保健情况，以及这些医疗保健从业者相关的名称、地址和电话

已经进行的任何诊断性检查和治疗的信息

运动习惯、睡眠习惯和睡眠质量、饮食（包括喝咖啡）、性生活，以及烟草、酒精、娱乐性药物和医疗保健从业人员未开具的治疗性药物和补充剂（包括非处方药、维生素和草药）的使用情况

既往有记录的或怀疑的药物过敏或不耐受

任何个人、宗教、种族方面的信息都可能会影响卫生保健决定

他们使用的药房（这样，可能调用或以电子方式发送处方）

提供这些信息有助于提高预防保健质量、确保预防保健人员做出的任何改动能顺利进行。例如，患者应该向他们的初级保健医生提供有关他们就诊过的其他医疗保健从业人员和机构的联系信息，并提供书面同意以允许发布这些信息。那么，相关的医生可以更轻松地彼此沟通。联系信息也可以帮助初级保健医生索取医疗记录的相关信息副本。