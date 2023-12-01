失明患者的康复治疗取决于患者是出生时即失明（先天性）或年龄非常小的时候失明还是年纪较大才失明。在出生时或很小的时候就失明的孩子通常接受过特殊教育，学习如何在没有视力的情况下进行日常活动。因此，他们大部分会调整得很好。但在年纪较大才失明的人必须学习新的方法来处理日常生活如进食。通常教给盲人用时钟法进食。晚餐盘子好像一个时钟，肉通常放在8点钟的位置，蔬菜放在4点钟的位置，饮料在1点钟的位置。

治疗师还教给他们更多地依靠其他感官并使用适用于盲人的设备，如布莱叶盲文。目标是帮助人们尽可能行使功能，独立生活并重拾自信。

失明人群也要学会使用扶杖，家庭成员和其他照料者必须学会如何和他们一起走路。要告知家庭成员不要在没有告诉他们的情况下改变家具摆放位置。

使用导盲犬和学习布莱文盲文要在更久后进行。在这中间的过渡时期，有声书籍能帮助失明人群阅读。