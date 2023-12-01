正常功能丧失或感到疼痛的患者需要康复服务。功能丧失可能由骨折、截肢、中风或其他神经系统疾病、创伤性脑损伤、运动损伤和/或关节炎、脊髓损伤、心脏或肺部疾病、慢性疼痛等疾病引起的肌肉骨骼损伤或非常虚弱（例如，在患有某些疾病和接受外科手术后）。

因长期卧床（如因严重受伤或外科手术），身体变得十分虚弱的人，通常需要康复治疗。物理治疗、职业疗法、对疼痛和炎症的治疗以及代偿特定功能丧失的训练都是康复治疗的重点。治疗常需连续几周一部分接着一部分的训练。一项专门的肺部康复治疗计划通常适用于有慢性阻塞性肺疾病的患者。

所有年龄的人都可能有康复治疗需求，但治疗种类、程度和目标经常不同。慢性功能障碍的人，通常是老年人，与发生暂时损伤的年轻人（如骨折或烧伤）相比有着不同的治疗目的。例如，一个有严重心力衰竭又合并中风的老年人的治疗目的是尽可能恢复自理生活能力——进食、穿衣、洗澡、在床和椅子之间移动、如厕和控制排尿及排便。骨折的年轻人的目标通常是尽快恢复所有功能并参加剧烈的体育活动。尽管年龄本身并不能成为改变治疗目的或康复治疗强度的理由，但其他疾病和基线限制条件可能改变治疗目的或康复治疗强度。

你知道吗……

要开始正规的康复治疗计划前，医生应当先将病人转诊（类似于处方）给物理治疗师（康复医疗的专门医生）、职业或物理治疗师、或康复中心。治疗安排制定治疗的目标，描述疾病或损伤的类型以及开始治疗的日期。治疗安排还指定了所需疗法的类型，如步行训练（帮助走路）或日常生活训练。治疗师可以根据患者对治疗的反应，在咨询转诊医生后修改这些目标。相关预防措施，例如针对心脏病患者的心率限制、针对骨折后或由于骨密度低而造成的负重限制，或针对有跌倒风险的患者的监督要求，可能有助于指导治疗师制定治疗计划。

地点 康复治疗地点根据就诊者需要和能力而定。大多数损伤后恢复的患者可在治疗师的诊室接受门诊康复治疗。严重病残患者可能需在医院或康复中心住院治疗。这时需要康复治疗组。除医生和治疗师外，治疗组还包括护士、心理学家、社会工作者、语言病理学家（评价语言、发音和发声）、听力学家（评价听力）、其他医疗保健专业人员和家庭成员。最好使用一个治疗团队，因为严重功能丧失会导致以下的其他问题，例如： 抑郁症

淡漠

财务问题 需照料较少的人，比如可自己从床挪到椅子上，或从椅子到厕所的人，一般可在办公室或家里接受康复治疗。居家康复治疗通常用于膝关节置换术后、跌倒后或因慢性疾病而在家休养的患者。不过，家庭成员或朋友必须愿意参与康复治疗过程。在家庭成员帮助下，在家里康复治疗是理想的，但它可能对所有相关的人都是肉体和精神上的双重考验。有时，上门出诊的物理治疗师或职业治疗师可帮助家庭护理。 很多疗养院的康复计划强度低于康复中心，更适用于不能耐受治疗的人群，如身体虚弱的人或老年人。