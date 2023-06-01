拉沙热和由沙粒病毒导致的南美出血热是两种可导致出血（失血）和器官功能异常的病毒感染。它们常常导致死亡。

它们由啮齿类动物传播给人，通常是因为人进食了被污染的食物。

症状可包括发热、肌肉疼痛、头痛、恶心、呕吐、咳嗽、咽喉痛以及口腔、鼻腔或内脏的出血。

确诊需要做血液和尿液化验。

治疗包括液体治疗及其它维持机体功能的治疗。

拉沙热曾在尼日利亚、利比里亚、几内亚、多哥、贝宁、加纳和塞拉利昂出现。南美沙粒病毒出血热出现于玻利维亚、阿根廷、委内瑞拉和巴西。

由沙粒病毒引起的这些感染通过啮齿类动物或其尿液或排泄物传染给人，通常是因进食被污染的食物而感染。可通过体液（如唾液、尿液、排泄物或血液）在人和人之间传播。

症状 拉沙热和南美沙粒病毒出血热的症状通常在暴露于病毒后约 5～16 天开始。可包括发热、周身不适、无力、弥漫性躯体疼痛、腹泻和呕吐。在接下来的4至5天，可出现胸痛、咽喉疼痛、咳嗽和呕吐。约有80%的拉沙热很轻微，常常会被忽略。但约有20%的患者症状严重。 如果严重，拉沙热可能导致面部和颈部肿胀、肺内积液、口腔、鼻腔、阴道或消化道出血以及低血压（参见世界卫生组织 [WHO]：拉沙热）。约有 20% 至 30% 的拉沙热患者丧失听力，有可能是永久性的。 南非出血热的常见出血部位是口、鼻、胃和肠道。在拉沙热中，明显的出血较少见。但出血有时可发生于穿刺伤口、牙龈或鼻腔及皮下（表现为小紫点）。死亡通常由弥漫性出血引起休克而导致。 康复或死亡通常发生于症状出现后7至31天。大约 15% 至 20% 因严重拉沙热住院的患者死于该病（美国疾病控制与预防中心 [CDC]：拉沙热体征和症状）。 妊娠期间疾病严重，尤其是在妊娠晚期。大多数受感染的孕妇会失去胎儿（CDC：拉沙热体征和症状）。

诊断 血液化验 患者暴露于病毒后并出现特征性症状应怀疑该病。拉沙热或南美出血热的诊断可通过血液化验鉴定该病毒或该病毒的抗体来确定。

治疗 支持性治疗，包括补液

利巴韦林 治疗为支持性疗法，包括必要时给予液体及补充电解质。 抗病毒药物利巴韦林不能治愈拉沙热，但可以降低死亡风险。它也可能对南美出血热患者有益。