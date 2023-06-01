虫媒病毒、沙粒病毒和线状病毒感染概述

虫媒病毒是节肢动物传播的病毒。虫媒病毒不是一种单一的病毒。科学家将虫媒病毒这个名称应用于来自许多不同病毒家族的 250 多种不同的病毒，这些病毒通过某些以血液为食的节肢动物传播给人或动物。节肢动物包括昆虫（如蝇和蚊）和蜱。至少80种虫媒病毒可引起人体疾病。

大多数虫媒病毒由蚊子传播，但有些则由蜱传播，而其中一种（奥罗泼希病毒）则由蠓传播，另外一些由沙蝇传播。当昆虫或蜱叮咬感染的动物或人，然后叮咬另一个动物或人时，虫媒病毒会传播。大多数虫媒病毒感染不会在人与人之间传播，这可能是因为人血中的病毒量不足以感染节肢动物虫媒。例外情况包括基孔肯雅病和黄病毒感染（登革热、黄热病，和寨卡病毒感染）可通过蚊子在人与人之间传播。此外，寨卡病毒可在性活动期间传播。不常见的是，登革热、基孔肯雅和寨卡病毒可通过输血或器官捐献传播，或者在分娩时从母亲传播给新生儿。没有发现随意的日常接触会在人与人之间传播虫媒病毒。

曾经仅在世界少数地区存在的许多虫媒病毒现在正在传播。这些病毒包括基孔肯雅病毒、克里米亚刚果出血热病毒、日本脑炎病毒、裂谷热病毒、西尼罗病毒、罗斯河病毒和寨卡病毒。导致这些病毒播散的部分原因是，气候的改变使得更多地区适宜传播这些病毒的蚊虫的生长。此外，旅行者可能会在该病毒常见的地区被感染，然后返回家中并被蚊子叮咬，这会将病毒传播给其他人。

基孔肯雅病毒由称为伊蚊的特定类型的蚊子传播。该病毒最初在非洲发现，但最近已传播到加勒比海以及中、南和北美洲。基孔肯雅病毒感染的典型症状为发热和重度关节疼痛，常发生于手脚关节。感染者也可出现头痛、肌肉痛、关节肿胀或皮疹。大多数患者在一周内感觉好转，但关节痛可持续数月，有时甚至数年。2023 年，美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准了第一种用于预防基孔肯雅病的疫苗。基孔肯雅病疫苗被批准用于因出国旅行或在美国实验室工作而暴露于基孔肯雅病毒风险增加的 18 岁或以上人群。