虫媒病毒、沙粒病毒和线状病毒感染概述

虫媒病毒、沙粒病毒和线状病毒是从动物传播到人的病毒，有些病毒还会在人与人之间传播。受累动物取决于病毒类型。
其中许多感染不会引起症状。大多数此类感染的症状在发生时通常是轻微的、模糊的，类似于流感症状。随着感染的进展，患者可能出现淋巴腺肿大、皮疹和关节疼痛。其中一些病毒可感染覆盖脑和脊髓的组织（脑膜炎）或脑（脑炎）。有些导致发热伴出血倾向（称作出血热），可能危及生命。
虫媒病毒
虫媒病毒是节肢动物传播的病毒。虫媒病毒不是一种单一的病毒。科学家将虫媒病毒这个名称应用于来自许多不同病毒家族的 250 多种不同的病毒，这些病毒通过某些以血液为食的节肢动物传播给人或动物。节肢动物包括昆虫（如蝇和蚊）和蜱。至少80种虫媒病毒可引起人体疾病。
大多数虫媒病毒由蚊子传播，但有些则由蜱传播，而其中一种（奥罗泼希病毒）则由蠓传播，另外一些由沙蝇传播。当昆虫或蜱叮咬感染的动物或人，然后叮咬另一个动物或人时，虫媒病毒会传播。大多数虫媒病毒感染不会在人与人之间传播，这可能是因为人血中的病毒量不足以感染节肢动物虫媒。例外情况包括基孔肯雅病和黄病毒感染（登革热、黄热病，和寨卡病毒感染）可通过蚊子在人与人之间传播。此外，寨卡病毒可在性活动期间传播。不常见的是，登革热、基孔肯雅和寨卡病毒可通过输血或器官捐献传播，或者在分娩时从母亲传播给新生儿。没有发现随意的日常接触会在人与人之间传播虫媒病毒。
曾经仅在世界少数地区存在的许多虫媒病毒现在正在传播。这些病毒包括基孔肯雅病毒、克里米亚刚果出血热病毒、日本脑炎病毒、裂谷热病毒、西尼罗病毒、罗斯河病毒和寨卡病毒。导致这些病毒播散的部分原因是，气候的改变使得更多地区适宜传播这些病毒的蚊虫的生长。此外，旅行者可能会在该病毒常见的地区被感染，然后返回家中并被蚊子叮咬，这会将病毒传播给其他人。
基孔肯雅病毒由称为伊蚊的特定类型的蚊子传播。该病毒最初在非洲发现，但最近已传播到加勒比海以及中、南和北美洲。基孔肯雅病毒感染的典型症状为发热和重度关节疼痛，常发生于手脚关节。感染者也可出现头痛、肌肉痛、关节肿胀或皮疹。大多数患者在一周内感觉好转，但关节痛可持续数月，有时甚至数年。2023 年，美国食品药品监督管理局 (FDA) 批准了第一种用于预防基孔肯雅病的疫苗。基孔肯雅病疫苗被批准用于因出国旅行或在美国实验室工作而暴露于基孔肯雅病毒风险增加的 18 岁或以上人群。
沙粒病毒
沙粒病毒是由啮齿类动物传播的。这些病毒引起的感染包括淋巴细胞性脉络丛脑膜炎、拉沙热、玻利维亚出血热（由马丘坡病毒引起）、委内瑞拉出血热（由瓜纳瑞托病毒引起）和阿根廷出血热（由胡宁病毒引起）。拉沙热可通过体液（如唾液、尿液、排泄物或血液）接触在人和人之间传播。沙粒病毒感染在世界某些地区相对常见，可导致严重疾病。
线状病毒
线状病毒可在人和其他灵长类动物（如猿和猴）中引起严重的出血热。到目前为止，本组病毒中只有两种病毒已经被确定：
这些病毒首次传播给人的方式尚未确定。但是，专家认为第一人是通过处理或食用被感染的动物（例如果蝠或灵长类动物）感染的。这些病毒很容易在人与人之间传播。
诊断
治疗
支持性治疗
有时利巴韦林
大多数这些感染的治疗主要是缓解症状和维持生命功能。例如，如果出血严重，可给予输血。
抗病毒药物利巴韦林可用于治疗出血热，例如可能发生于拉沙热的情况。
预防
由于虫媒病毒种类繁多，因此控制虫媒病毒感染通常比通过开发特定的疫苗或药物治疗更容易、更便宜，方法是控制传播它们的节肢动物并防止接触病毒（包括防止蚊虫和蜱叮咬）。
控制蚊子很困难，但是正在开发和测试新的方法。除了使用化学杀虫剂外，科学家还对蚊子进行了基因改造，将经过消毒的雄性蚊子释放到环境中，或者用能阻止蚊子病毒感染的细菌感染蚊子。
防止暴露于病毒
通常可以通过以下方法防止由蚊子或蜱传播的感染：
减少或限制病媒人群的感染
穿尽可能覆盖身体的衣服
使用驱虫剂，如 DEET（避蚊胺）
穿戴涂有杀虫剂氯菊酯的衣物
尽可能避免暴露于蚊子或蜱
例如，为了帮助防止蚊虫叮咬，人们可以限制其在潮湿地区户外度过的时间。
对于蜱虫，以下措施可能有帮助：
不要走小径或未开发的路
把裤子塞进靴子或袜子里
穿长袖衬衫（参见侧边栏蜱叮咬预防）
小鼠或其它啮齿类动物传播的感染通常由暴露于含有病毒的尿液、粪便或其它体液引起。以下方法可以帮助预防此类暴露：
清洁之前，将老鼠所在地方的封闭空间通风。
在清扫或清洁之前，使用含10%漂白剂的溶液湿润表面。
避免扬尘。
密封啮齿类动物可以进入家庭的开口。
将食物放入防啮齿类动物的容器中。
消除家庭周围潜在的筑巢地点。
预防接触埃博拉或马尔堡病毒需要严格隔离感染人群并采取隔离措施，因为这些病毒很容易在人与人之间传播。