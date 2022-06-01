清洗毒液并去除皮肤上的触须

热敷或冷敷以缓解疼痛

北美海洋中的水母螫伤后首先要用海水冲洗，清除皮肤上的毒液。应该用镊子或戴上两副手套后用手指清除触须片段。

冲洗液类型因螫伤类型而异：

对于非热带水域中的水母蜇伤和珊瑚蜇伤，可以使用海水冲洗。

对于热带水域中的水母蜇伤，可以使用醋冲洗，然后用海水冲洗。不应使用淡水。

僧帽水母蜇伤可以使用盐水冲洗。不应该用醋冲洗葡萄牙僧帽水母螫伤处，因为醋可以引起那些尚未螫人的刺丝囊（“未燃烧”的刺丝囊）额外释放毒液。

相比之下，对于更危险的箱形水母，应该用醋阻止刺丝囊的额外“击发”，然后应该使用海水，因为淡水会导致更多毒液释放。

水母 图片 Robert S. Porter医学博士提供的照片

对于所有类型的螫伤，在触须被移除后，用热水或温水浸泡或冷敷，以哪个感觉更好为准，都可以帮助缓解疼痛。

即使是最轻微的呼吸困难或意识改变（包括意识丧失），都应该立即寻求医疗救助。