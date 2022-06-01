水母属于刺胞动物中的一种。其他的刺胞动物有
海葵
珊瑚
水螅虫（如僧帽水母）
（另见咬伤和螫伤介绍。）
刺胞动物比任何其他海洋动物更容易引起中毒。
刺胞动物的触须上有刺丝囊。一条触须可能有上千个刺丝囊。刺伤的严重程度取决于刺胞动物的种类。绝大多数种类的刺伤都会导致又痛又痒的皮疹，并可发展为充满脓液的水疱，随后破裂。其他的症状有乏力、恶心、头痛、肌肉疼痛和痉挛、流泪和流涕、大汗、呼吸时胸痛加重等。僧帽水母（来自北美）和箱形水母（来自印度洋和南太平洋的澳大利亚）螫伤已有引起死亡的病例。
水母螫伤的治疗
清洗毒液并去除皮肤上的触须
热敷或冷敷以缓解疼痛
北美海洋中的水母螫伤后首先要用海水冲洗，清除皮肤上的毒液。应该用镊子或戴上两副手套后用手指清除触须片段。
冲洗液类型因螫伤类型而异：
对于非热带水域中的水母蜇伤和珊瑚蜇伤，可以使用海水冲洗。
对于热带水域中的水母蜇伤，可以使用醋冲洗，然后用海水冲洗。不应使用淡水。
僧帽水母蜇伤可以使用盐水冲洗。不应该用醋冲洗葡萄牙僧帽水母螫伤处，因为醋可以引起那些尚未螫人的刺丝囊（“未燃烧”的刺丝囊）额外释放毒液。
相比之下，对于更危险的箱形水母，应该用醋阻止刺丝囊的额外“击发”，然后应该使用海水，因为淡水会导致更多毒液释放。
Robert S. Porter医学博士提供的照片
对于所有类型的螫伤，在触须被移除后，用热水或温水浸泡或冷敷，以哪个感觉更好为准，都可以帮助缓解疼痛。
即使是最轻微的呼吸困难或意识改变（包括意识丧失），都应该立即寻求医疗救助。
海水浴皮疹
海水浴皮疹是一种刺痛并瘙痒的皮疹，见于一些大西洋地区（例如佛罗里达、加勒比海，以及长岛）的游泳者。这种皮疹是由对海葵或顶针水母幼虫的刺的过敏反应所致。当泳衣接触到皮肤时即出现皮疹。如果怀疑接触到这些幼虫，应脱下泳衣后进行冲洗。可用氢化可的松治疗皮疹，如有必要，还可口服抗组胺剂。如果过敏反应严重，就需要就医治疗。