缓解疼痛

有时缓解高血压

有时使用抗蝎毒血清

大多数北美蝎子螫伤不需要特殊治疗。用塑料袋和薄衣物裹住冰块放置在伤口处可减轻疼痛。含抗组胺剂、麻醉剂、皮质激素的乳膏或三者的混合剂通常有效。

刺尾蝎螫伤可引起严重的症状，要使用镇静药，如静脉输入咪达唑仑，或是用药降低高血压。刺尾蝎抗毒血清可迅速缓解症状，但可能引起严重过敏反应。抗毒血清只在亚利桑那州才有。仅当症状严重时方可使用。

世界上的某些地方蝎子毒性更强，如土耳其、中东和印度，蝎子螫伤后应用药物或一些方法减轻症状和并发症。哌唑嗪是一种α肾上腺素受体阻断药，有时可用来缓解因极端高血压导致的严重呼吸困难。还有针对特定蝎毒液的抗毒血清，但其有效性尚未得到证实。