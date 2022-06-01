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北美蝎子螫伤很少引起严重的症状，通常只引起疼痛、轻微肿胀、触痛和螫伤处发热。然而，在亚利桑那、新墨西哥州和科罗拉多河的加利福尼亚侧发现的（刺尾蝎或树皮蝎子）有毒性很大的刺。螫伤后出现疼痛，有时在受伤周围出现麻木和刺痛感。严重的症状常发生于儿童，可出现以下症状
头、眼和颈部的异常活动
流涎增多
出汗
躁动
某些人会发展为严重的无意识抽动和肌肉抽搐，以及极高的血压。可能有呼吸困难。
蝎
图片
图片由美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
（另见咬伤和螫伤介绍。）
蝎子螫伤的治疗
缓解疼痛
有时缓解高血压
有时使用抗蝎毒血清
大多数北美蝎子螫伤不需要特殊治疗。用塑料袋和薄衣物裹住冰块放置在伤口处可减轻疼痛。含抗组胺剂、麻醉剂、皮质激素的乳膏或三者的混合剂通常有效。
刺尾蝎螫伤可引起严重的症状，要使用镇静药，如静脉输入咪达唑仑，或是用药降低高血压。刺尾蝎抗毒血清可迅速缓解症状，但可能引起严重过敏反应。抗毒血清只在亚利桑那州才有。仅当症状严重时方可使用。
世界上的某些地方蝎子毒性更强，如土耳其、中东和印度，蝎子螫伤后应用药物或一些方法减轻症状和并发症。哌唑嗪是一种α肾上腺素受体阻断药，有时可用来缓解因极端高血压导致的严重呼吸困难。还有针对特定蝎毒液的抗毒血清，但其有效性尚未得到证实。