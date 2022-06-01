几乎所有蜘蛛都是有毒的。但大多数蜘蛛的毒牙不是太短就是太脆弱，以致不能穿透人的皮肤。在美国至少有60种蜘蛛可能咬过人，然而引起严重损伤的蜘蛛仅有两种：

寡妇（黑寡妇）蜘蛛

褐色（褐色隐士、提琴背或小提琴型）蜘蛛

黑寡妇蜘蛛 图片 Photo courtesy of Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

褐色蜘蛛分布在美国的中西部和中南部，而不在沿海和加拿大边境的州，除非因趴在衣服或行李上而入境。寡妇蜘蛛遍布整个美国。虽然有人认为狼蛛很危险，但它们咬伤人并不会引起严重的损伤。在美国，每年因蜘蛛咬伤引起死亡的病例少于3个，通常都是儿童。

蜘蛛咬伤引起的严重损伤包括褐色蜘蛛破坏组织的毒液引起的严重伤口，以及寡妇蜘蛛神经毒性毒液引起的全身中毒。

那些怀疑由褐色蜘蛛咬伤的伤口通常由其他问题引起，有些可能更加严重。

治疗褐色蜘蛛咬伤需要处理伤口。

通过减轻症状治疗寡妇蜘蛛咬伤，有时需要应用抗蛇毒血清。

棕色遁蛛 图片 Photo courtesy of Mike Cardwell (Extreme Wildlife Photography, Sacramento, CA).

（另见咬伤和螫伤介绍。）

蜘蛛咬伤的症状 寡妇蜘蛛咬伤通常引起锐痛，有点像针刺感，随后在咬伤周围区域出现钝痛，有时出现麻木感。腹部、肩部、背部和胸部出现痉挛性疼痛和肌肉强直，这些症状可能较严重。其他的症状包括恶心、呕吐、大汗、不安、焦虑、头痛、眼睑下垂和水肿、皮疹、瘙痒，严重的有呼吸困难、流涎增加和体弱无力。 你知道吗…… 褐隐士蜘蛛咬伤 图片 照片由Thomas Arnold医学博士提供。 褐隐士蜘蛛咬伤只有轻微疼痛或不会立即引起疼痛，大约一小时内，咬伤周围区域出现些许疼痛。疼痛加重可以影响整个受伤部位，伤口周围发红、出现青肿、瘙痒，身体其他部位也可出现瘙痒。身体的其他部位也可能出现瘙痒。在伤口区形成一个水疱，周围为青肿区或明显发红，就像一个牛眼。随后水疱增大，疱内充血，破裂后形成疮口（溃疡），结有厚黑痂（焦痂），可能会留下一个像火山口样的大伤疤。不常见的症状有恶心、呕吐、疼痛、疲倦、寒战、出汗、血液病和肾功能衰竭。

蜘蛛咬伤的诊断 医师的评估

如果可能的话，辨认蜘蛛类型 目前还不能根据咬伤痕迹来判断是哪种蜘蛛咬伤的。因此，只有识别出蜘蛛的种类才能作出特定的诊断。寡妇蜘蛛腹部有一个红色或橙色的沙漏状标记可供识别。褐色蜘蛛背部有一个小提琴状的标记。然而，这些识别性的标记辨认困难，而且蜘蛛很少被完整抓获。很多人把蜘蛛咬伤误认为皮肤感染，有些可能是严重性感染（如耐甲氧西林金黄色葡萄球菌MRSA）或其他疾病。