手指脱位发生于指骨移出其正常位置。

手指脱位多见于中间关节，通常发生在手指向后弯曲时。

通常手指看上去明显弯曲。

医生需要从多个角度拍摄 X 光片来诊断手指脱位。

在往受伤的手指根部注射麻醉剂后，医生通常可以在不行手术的情况下用手法将骨头复位。

通常，患者需要戴夹板约 3 周。

（另见脱位概述。）

手指脱位多见于中指关节。但也可发生于其他手指关节。通常在手指向后弯曲时发生，如篮球或棒球打到伸直的手指尖时。但也可能在手指向侧方或前方弯曲时发生。

固定指骨的韧带可能会一起撕裂。如果指骨从附着的肌腱上拉开，可能出现小块骨骨折并留在附着的肌腱上（称之撕脱性骨折）。

手指脱位的症状 通常，脱位的手指看上去是歪曲的。手指疼痛并肿胀。

手指脱位的诊断 X 射线检查 若患者怀疑有手指脱位，应立即就医。 从多个角度拍X 光片。