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手指脱位发生于指骨移出其正常位置。
手指脱位多见于中间关节，通常发生在手指向后弯曲时。
通常手指看上去明显弯曲。
医生需要从多个角度拍摄 X 光片来诊断手指脱位。
在往受伤的手指根部注射麻醉剂后，医生通常可以在不行手术的情况下用手法将骨头复位。
通常，患者需要戴夹板约 3 周。
（另见脱位概述。）
手指脱位多见于中指关节。但也可发生于其他手指关节。通常在手指向后弯曲时发生，如篮球或棒球打到伸直的手指尖时。但也可能在手指向侧方或前方弯曲时发生。
固定指骨的韧带可能会一起撕裂。如果指骨从附着的肌腱上拉开，可能出现小块骨骨折并留在附着的肌腱上（称之撕脱性骨折）。
手指脱位的症状
通常，脱位的手指看上去是歪曲的。手指疼痛并肿胀。
手指脱位的诊断
X 射线检查
若患者怀疑有手指脱位，应立即就医。
从多个角度拍X 光片。
手指脱位的治疗
运用手法或手术将骨块复位
夹板固定
治疗大多数手指脱位时，医生在受伤的手指根部注射麻醉药，然后将指骨放回原位（称为复位）。
通常，无需手术即可完成复位（闭合复位）。但在以下情况下可能需要行手术——例如
医生不能手法将手指伸直。
用手法将手指伸直后关节仍不稳定。
患者还有较大的骨折。
关节复位后，医生还要轻柔的将手指向不同方向活动以确定韧带损伤的严重程度。通常用夹板固定约3周时间。