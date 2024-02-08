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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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肌肉骨骼疾病检查

作者：Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
已审核/已修订 2月 2024
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医生通常根据病史和体检结果来诊断肌肉骨骼疾病。实验室检查影像学检查其他诊断性操作可以帮助医生明确诊断。

实验室检查

实验室检测
实验室检测

实验室检查通常用于肌肉骨骼疾病的辅助诊断。例如，通过血液检查测量血液中 C 反应蛋白 (CRP) 的水平和红细胞沉降率 (ESR)，ESR 是在装有血液的试管中红细胞沉降到底部的速率。当出现发炎时，ESR 和 CRP 通常会增加。然而，由于炎症见于很多疾病，所以单纯依靠 ESR 和 CRP 水平并不能确诊。

另一个可测量的指标是肌酸激酶（一种正常的肌肉酶，在肌肉受损时会泄漏到肌肉外并释放到血液中）。当有广泛性肌肉组织进行性破坏时，其值增高。

类风湿性关节炎中，抽血检测类风湿因子或抗环瓜氨酸肽抗体（抗-CCP抗体）有助于诊断。

系统性红斑狼疮（SLE 或狼疮）中，抽血检测自身免疫性抗体（即自身抗体，如抗核抗体和抗双链脱氧核糖核酸（DNA）抗体）有助于确诊。

还有一项检查是抽血检查患者的某一种基因（HLA-B27）。存在这种基因的患者具有更高的脊椎关节炎风险，这类疾病可导致腰背关节和其他关节的炎症，也可导致其他症状，如眼痛、眼红和皮疹。

有些实验室检查对监测治疗的进展往往也有帮助。如血沉（ESR）在类风湿性关节炎风湿性多肌痛的监控方面特别有用。ESR 的下降可表明炎症减轻，治疗有效。

影像学检查

各种类型的影像检查可能有助于医生诊断肌肉骨骼疾病。

X 射线检查

一般首先进行 X 光检查。它们是检查骨骼异常的最有价值工具，通常用于评估骨骼的疼痛、畸形或疑似异常区域。通常，X 光检查可有助于骨折肿瘤、损伤、感染和畸形（如先天性髋发育不良）的诊断。同时，X 光检查也能明确患者是否存在某种特定的关节炎的变化（如类风湿性关节炎骨关节炎）。X 光检查不能显示软组织，如肌肉、韧带、滑囊、肌腱或神经。

为了帮助确定关节是否已因外伤而受损，医生可以使用普通（非应力）X 光检查，或使关节处于某个位置以在应力下对关节进行 X 光检查（应力 X 光检查）。

关节造影术是将造影剂注入到关节腔内，以便在 X 光检查时能更好地显示关节内结构（如关节内韧带）的一种影像学检查手段。当关节韧带撕裂或软骨损伤时，可行关节造影。但是，目前多选用磁共振成像（MRI）而不是关节造影。

骨扫描

骨扫描（一种类型的放射性核素扫描）是一种成像手段，有时可用于诊断骨折，尤其是在其他检查（例如普通 X 光和计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)）不能显示骨折的情况下。该技术使用静脉注射放射活性物质锝 99 标记的磷酸盐化合物，该物质会被骨骼吸收并被骨扫描的探测仪探测到，从而使骨骼显像。当怀疑有骨感染或身体其他部位的癌症转移到骨骼时，也可做这项检查。

虽然骨扫描可以发现骨骼的异常，但不能确定这异常到底是骨折、肿瘤还是感染。进行骨扫描时，放射活性物质通过静脉注射到体内，被骨扫描装置检测到，然后生成可在计算机屏幕上查看的骨骼图像。

计算机断层扫描（CT）和磁共振成像（MRI）

相比普通的 X 线，计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI) 能提供更多细节信息，并可帮助判断损伤的范围和确切部位。CT 与 MRI 可显示普通 X 光无法显示的骨折。

MRI 对肌肉、韧带、肌腱等组织的成像尤有价值。当严重的软组织问题时（关节内韧带或肌腱损伤），可选用 MRI。

当不能采用或不建议采用 MRI 时，可使用 CT。CT 使人们暴露于电离辐射中（请参阅医学成像中的辐射风险）。与其他结构相比，骨骼的 CT 成像效果最佳。但是，MRI 对某些异常成像（例如髋部和骨盆小骨折）的成像效果要好于 CT。CT 检查花费的时间远远少于 MRI。MRI 比 CT 更昂贵，除了使用敞开式的设备外，很多患者会在 MRI 设备内产生幽闭恐惧症。

双能 X 射线吸收测量法（DXA）

评估骨密度的最准确方法是使用双能 X 射线吸收测量法 (DXA)。DXA 在筛查或诊断骨质减少（骨密度降低）或其进展为骨质疏松症时是必要的。DXA 也可用于预测一个人的骨折风险，对监测治疗反应也有帮助。这项检查快速、无痛，仅产生极少量辐射。

这项检查是使用 X 光来测量下位脊柱、髋部、腕部或全身的骨密度。在这些部位测量骨密度会非常准确。当筛查骨质疏松症时，医生首选测量下位脊柱和髋部。为区分骨质疏松症（是 DXA 扫描结果异常的最常见病因）与其他骨病，医生可能需要结合病人的症状、患病情况、用药情况、血或尿的检查结果以及 DXA 结果来综合判断。

超声检查

在检查关节内和关节周围的异常和炎症以及肌腱撕裂或肌腱炎症方面，超声检查的应用越来越多。超声也可作为关节穿刺的引导（例如，向关节内注射药物时或抽取关节液时）。作为计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI) 的替代检查，超声检查的价格更低且不涉及辐射（不像 CT）。

其他诊断方法

有时需要其他方法和测试来帮助医生诊断肌肉骨骼疾病。

关节镜检查

关节镜检查是将一根纤细（直径如铅笔粗）的纤维内窥镜插入到关节腔内，让医生看到关节内的结构，并将影像投射到视频显示器上。这项手术的皮肤切口非常小。手术在医院或外科中心完成。患者可采用局麻、脊柱麻醉或全麻，也可采用复合麻醉。

关节镜检查过程中，医生可采集一块组织（如关节软骨或关节囊）进行分析（活检），如有必要，也可手术纠正病变。关节镜检查中常发现的疾病包括

  • 关节内层滑膜炎症（滑膜炎）

  • 韧带、肌腱或软骨撕裂

  • 骨或软骨松弛

这些情况通常见于关节炎患者、既往关节损伤患者以及运动员。其中大多可在关节镜检查过程中直接修补或切除。所有这些病变可在关节镜下修复和治疗，而且感染的风险小。

关节镜手术后的恢复时间比传统手术快得多。大部分病人住院时间小于一天。

关节穿刺（关节穿刺术）

关节穿刺用于关节疾患的诊断。例如，它是判断关节疼痛和肿胀是由炎症引起还是由晶体性关节炎（如痛风）引起的最直接和准确手段。

进行这项手术时，医生首先注射麻醉剂以麻醉关节部位。然后，医生将一根较大的针头插入关节腔内（有时由超声引导），抽取（吸出）关节液（滑液），并放在显微镜下检查。医生会抽取尽量多的液体，并记录下液体的颜色和透明度。另外，医生也会对关节液进行其他检查，如白细胞计数和培养。

医生通常可在分析完液体后作出诊断。例如，若液体样本中含有细菌，则可确诊为感染。或者，液体中也可能存在某些晶体。例如，若存在尿酸晶体，则确诊为痛风，若存在二水焦磷酸钙晶体，则确诊为焦磷酸钙关节炎（假性痛风）。

这项手术通常在医生诊室或急诊科完成，手术一般快速、简单、相对无痛。关节感染的风险极小。

神经和肌肉测试

神经传导测试能帮助判断支配肌肉的神经是否功能正常。肌电图通常与神经传导测试一起做，它能够记录肌肉内的电脉冲，以此确定神经冲动传导至神经肌肉接头和肌肉内的能力。

神经传导测试，连同肌电图，有助于诊断以下组织中的原发病变

神经传导测试对诊断外周神经疾病尤其有帮助，如腕管综合征尺神经麻痹

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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