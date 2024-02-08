实验室检测 红细胞沉降率 (ESR)

实验室检查通常用于肌肉骨骼疾病的辅助诊断。例如，通过血液检查测量血液中 C 反应蛋白 (CRP) 的水平和红细胞沉降率 (ESR)，ESR 是在装有血液的试管中红细胞沉降到底部的速率。当出现发炎时，ESR 和 CRP 通常会增加。然而，由于炎症见于很多疾病，所以单纯依靠 ESR 和 CRP 水平并不能确诊。

另一个可测量的指标是肌酸激酶（一种正常的肌肉酶，在肌肉受损时会泄漏到肌肉外并释放到血液中）。当有广泛性肌肉组织进行性破坏时，其值增高。

在类风湿性关节炎中，抽血检测类风湿因子或抗环瓜氨酸肽抗体（抗-CCP抗体）有助于诊断。

在系统性红斑狼疮（SLE 或狼疮）中，抽血检测自身免疫性抗体（即自身抗体，如抗核抗体和抗双链脱氧核糖核酸（DNA）抗体）有助于确诊。

还有一项检查是抽血检查患者的某一种基因（HLA-B27）。存在这种基因的患者具有更高的脊椎关节炎风险，这类疾病可导致腰背关节和其他关节的炎症，也可导致其他症状，如眼痛、眼红和皮疹。

有些实验室检查对监测治疗的进展往往也有帮助。如血沉（ESR）在类风湿性关节炎和风湿性多肌痛的监控方面特别有用。ESR 的下降可表明炎症减轻，治疗有效。