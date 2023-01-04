肩关节脱位发生在上臂骨（肱骨）的球形头从肩胛骨中的圆形窝中弹出。
发生肩关节脱位时，通常为向前脱出关节。
肩关节可能变形且通常疼痛严重。
通常医生通过查体即可诊断肩关节脱位，但仍需拍摄X线以确诊。
医生通常无需手术即可将关节复位，通常复位前给予患者止痛药使其能够忍受复位操作。
（另见脱位概述。）
肩关节是最常见脱位的大型关节。在 95% 以上的肩关节脱位中，上臂骨被向前推出关节（前脱位）。但偶尔会有向后或向下脱位。通常，当患者癫痫发作或受到电击时（如闪电击伤），会发生向后（后）脱位。向下脱位较罕见，通常很明显。大部分向下脱位的患者将手臂举过头时，通常前臂靠在头上。
此骨可能整个脱出关节（称为完全脱位）或部分脱出（称为部分脱位；半脱位）。
在遭受强力（如突然击打）使肩关节向外、向上或向后拉伸、推动或扭动时，会出现肩关节脱位。通常，肩关节会被拉出或外旋。常见原因是运动损伤（比如打篮球时阻挡投篮）、车祸伤或跌倒。
肩关节脱位时，关节周围组织如韧带、肌腱、血管和神经都可能被拉伸或撕裂。有时出现骨折，通常是肱骨上端，特别是年龄大于45岁者。
若损伤较严重或患者（尤其是年龄小于 30 岁的患者）肩关节多次脱位（例如继续运动时）时，肩关节可能不稳定并且更容易再次脱位。
肩关节脱位的症状
脱位的肩关节可能明显移位或看起来变形。关节周围可能肿胀或有淤伤。疼痛通常非常严重。患者无法或不愿做手臂离开躯体的动作。肩关节脱位还会导致覆盖肩关节的肌肉（三角肌）感到麻木。
引起脱位的创伤可能导致肩部肌肉痉挛，通常会加重疼痛。
肩关节脱位的诊断
体格检查
X 射线检查
若患者怀疑有肩关节脱位，应立刻就医。不应自行尝试复位肩关节。这样做可能加重损伤。在医生接诊之前，患者应保持手臂尽量不动，可以借助吊带或夹板，并使用冰敷。冰块有助于缓解疼痛并减轻肿胀。
医生会询问患者损伤时如何发生，疼痛的严重程度以及是否能活动手臂。通常医生通过查体即可诊断肩关节脱位。但通常需拍X 光片，以确诊并排除骨折。医生在尝试将关节复位前需要确认是否有任何骨折。
肩关节脱位的治疗
运用手法将关节复位
用吊带和布片将关节固定
肩关节脱位治疗包括让关节归位（复位）。进行复位操作前，通常给予患者镇静剂、强效止痛药和/或关节内注射麻醉药，但要让患者保持清醒。许多手法，如 Davos 或 Hennepin 手法，可以在不使用镇静剂的情况下完成，但需要时间（几分钟）让受伤的肌肉放松到足以使肩关节能够被复位。
有几种方法可将肩关节复位。它们包括
牵引-对抗牵引法： 患者固定不动，而医生将患肢向下向外牵拉。
肩关节复位：牵引-对抗牵引法
患者平卧于硬板上 一位医生将折叠的床单包绕到患者胸部使其固定不动，另一位医生则向下向外牵拉患肢。这项技术称为牵引-对抗牵引法。
外旋转： 例如Hennepin技术。医生会让手臂肘部弯曲，之后缓慢使手臂向着远离身体的方向旋转。
肩关节复位：Hennepin手法
医生弯曲患者手臂，之后慢慢地向远离身体的方向旋转手臂。
肩胛骨（肩胛）手法： 这种复位操作在患者坐立或躺着的情况下完成。医生将肩胛骨的底端朝着脊柱方向活动。助手牵拉、旋转手臂，并对手臂轻轻施压。
Cunningham（按摩）技术： 医生面对患者坐下并将患者的手放在自己肩上。之后医生按摩上臂和肩部肌肉，让患者放松，向后耸肩，尝试使肩胛骨相互接触。按摩有助于让肌肉放松，从而使患者的肩关节滑回原位。
Davos（自行复位）手法： 患者坐在床上，弯曲与受伤肩部同侧的膝盖，并把这只脚放在床上。让患者双手扣住膝盖，肘部贴近大腿，用弹性绷带缠绕双手，尝试将双手与膝盖绑在一起，以固定双手。然后医生坐在患者的脚上，指示患者头向后靠。通过将头向后靠，患者对脱位肩关节施压，这可帮助复位。
Stimson（悬挂重物）手法： 患者脸朝下趴在床上，肩关节脱位的手臂悬在床边。将重物挂在患者的手腕上。大约 30 分钟后，肩部肌肉通常已足够放松，可让肩关节复位。
FARES（快速可靠）手法： 患者仰卧，肘关节伸展开，手臂在身体一侧。医生通过抓住患者的手或手腕来握住患者手臂，缓缓让手臂向着远离患者身体的方向活动。同时，医生会以小幅缓慢上下抖动的方式来上下活动手臂。这种活动有助于让肌肉放松。
复位后，立即用吊带和绷带固定关节。在 40 岁以上的人中，吊带和绷带的使用时间比年轻人短，以鼓励他们运动并预防并发症（例如冻结肩）。
吊带和绷带