肩关节脱位发生在上臂骨（肱骨）的球形头从肩胛骨中的圆形窝中弹出。

发生肩关节脱位时，通常为向前脱出关节。

肩关节可能变形且通常疼痛严重。

通常医生通过查体即可诊断肩关节脱位，但仍需拍摄X线以确诊。

医生通常无需手术即可将关节复位，通常复位前给予患者止痛药使其能够忍受复位操作。

（另见脱位概述。）

肩关节是最常见脱位的大型关节。在 95% 以上的肩关节脱位中，上臂骨被向前推出关节（前脱位）。但偶尔会有向后或向下脱位。通常，当患者癫痫发作或受到电击时（如闪电击伤），会发生向后（后）脱位。向下脱位较罕见，通常很明显。大部分向下脱位的患者将手臂举过头时，通常前臂靠在头上。

此骨可能整个脱出关节（称为完全脱位）或部分脱出（称为部分脱位；半脱位）。

在遭受强力（如突然击打）使肩关节向外、向上或向后拉伸、推动或扭动时，会出现肩关节脱位。通常，肩关节会被拉出或外旋。常见原因是运动损伤（比如打篮球时阻挡投篮）、车祸伤或跌倒。

肩关节脱位时，关节周围组织如韧带、肌腱、血管和神经都可能被拉伸或撕裂。有时出现骨折，通常是肱骨上端，特别是年龄大于45岁者。

若损伤较严重或患者（尤其是年龄小于 30 岁的患者）肩关节多次脱位（例如继续运动时）时，肩关节可能不稳定并且更容易再次脱位。

肩关节脱位的症状 脱位的肩关节可能明显移位或看起来变形。关节周围可能肿胀或有淤伤。疼痛通常非常严重。患者无法或不愿做手臂离开躯体的动作。肩关节脱位还会导致覆盖肩关节的肌肉（三角肌）感到麻木。 引起脱位的创伤可能导致肩部肌肉痉挛，通常会加重疼痛。

肩关节脱位的诊断 体格检查

X 射线检查 若患者怀疑有肩关节脱位，应立刻就医。不应自行尝试复位肩关节。这样做可能加重损伤。在医生接诊之前，患者应保持手臂尽量不动，可以借助吊带或夹板，并使用冰敷。冰块有助于缓解疼痛并减轻肿胀。 医生会询问患者损伤时如何发生，疼痛的严重程度以及是否能活动手臂。通常医生通过查体即可诊断肩关节脱位。但通常需拍X 光片，以确诊并排除骨折。医生在尝试将关节复位前需要确认是否有任何骨折。