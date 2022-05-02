在热或化学相关损伤后可能发生眼部烧伤，并可能导致严重并发症，包括永久性失明。
（另见眼外伤概述。）
受到外界侵袭时，眼睑能迅速闭合以保护眼球免受伤害。然而，刺激性或有害化学物质有时仍会落在眼睛表面上，导致化学烧伤。
强酸强碱是导致眼部烧伤的最危险化学物质。碱烧伤比酸烧伤更严重。碱性物质包括碱液，最常见于石灰产品、混凝土、石膏和砂浆、烤箱和下水道清洁剂、洗碗机用洗涤剂和肥料。化学烧伤常由液态物体泼溅入眼所致，偶也有粉末状物因风吹入眼引起。
眼睛前表面的透明穹顶层（角膜）严重化学烧伤，尤其是碱烧伤，可导致瘢痕、眼睛穿孔、感染和失明。
眼睛化学烧伤非常疼痛。工人因剧烈疼痛会始终闭上眼睛。但合上眼睑会延长化学物质与眼睛的接触，可能加重损害。
面对热刺激时瞬目反射可使眼睛闭上。因此，热灼伤更易损伤眼睑而非结膜或角膜。结膜和角膜的热灼伤通常较轻微，而且可能不会造成眼部永久损伤。
在处理潜在危险物质时，戴安全眼镜或面罩对预防烧伤而言是必不可少的。
眼烧伤的治疗
立即用水冲洗眼睛
医务人员继续用生理盐水冲洗眼睛
化学烧伤
眼部化学伤后急救需争分夺秒，不应等到医护人员赶到才作处理。患者需睁开眼，清水或盐水冲洗眼表。若为强酸、强碱或其他强腐蚀性物质造成的烧伤，应持续冲洗眼睛至少 30 分钟，或直至眼睛的 pH（酸碱度的度量）恢复正常。无论是在受伤现场、救护车上还是在医院，冲洗都不应停止。因为患者因疼痛很难睁开受伤的眼睛，所以在冲洗时不得不需要另一人协助维持眼睑睁开。
医生或其他医护人员可以向伤眼缓慢滴入麻醉剂使其更容易睁开。在急诊室，医生通常会使用一个专用的冲洗装置。
冲洗后，医生要检查眼球表面及眼睑内侧，除去任何可能残留的物质。可用棉签轻轻擦拭眼睑内面，以去除可能残留的细小物质。
医生可滴入一滴散瞳药（如环喷托酯或后马托品）扩张瞳孔，松弛眼睛有色部分（虹膜）的肌肉，并防止其发生疼痛性痉挛。外用抗生素（滴眼液或软膏）用于润滑眼睛并预防感染。伤后一段时间内眼科医生会叮嘱患者用皮质类固醇激素类眼药水如泼尼松龙点眼。
虽然麻醉眼药水可缓解疼痛，但也可延缓愈合，首次冲洗后通常不予使用。疼痛可用对乙酰氨基酚治疗，严重疼痛可用对乙酰氨基酚加羟考酮。若角膜烧伤，可将抗生素眼膏涂布在眼表。
严重的烧伤需在 24 小时内由眼科医生（专门从事眼部疾病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生）进行治疗，以保护视力并预防严重并发症，如角膜和虹膜损伤、眼睛穿孔和眼睑畸形等。
在更严重的烧伤中，还可使用其他外用和/或口服药物，如维生素 C。严重的烧伤常需多次复诊、治疗。有些化学烧伤非常严重以至于需要进行手术，并且即使采用最佳治疗，眼睛也会失明或视力受损。
你知道吗……
热灼伤
眼睑灼伤的治疗与其它皮肤烧伤相似。医生清洁眼睑烧伤后应用抗生素滴眼液以预防感染。结膜或角膜烧伤可能会出现疼痛，所以患者可能需要服用止痛药。医生还会给予睫状肌麻痹眼药水（比如喷托酯或后马托品）以防止瞳孔收缩肌的疼痛性痉挛，以及抗生素眼膏以预防感染。