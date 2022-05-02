在热或化学相关损伤后可能发生眼部烧伤，并可能导致严重并发症，包括永久性失明。

（另见眼外伤概述。）

受到外界侵袭时，眼睑能迅速闭合以保护眼球免受伤害。然而，刺激性或有害化学物质有时仍会落在眼睛表面上，导致化学烧伤。

强酸强碱是导致眼部烧伤的最危险化学物质。碱烧伤比酸烧伤更严重。碱性物质包括碱液，最常见于石灰产品、混凝土、石膏和砂浆、烤箱和下水道清洁剂、洗碗机用洗涤剂和肥料。化学烧伤常由液态物体泼溅入眼所致，偶也有粉末状物因风吹入眼引起。

眼睛前表面的透明穹顶层（角膜）严重化学烧伤，尤其是碱烧伤，可导致瘢痕、眼睛穿孔、感染和失明。

眼睛化学烧伤非常疼痛。工人因剧烈疼痛会始终闭上眼睛。但合上眼睑会延长化学物质与眼睛的接触，可能加重损害。

面对热刺激时瞬目反射可使眼睛闭上。因此，热灼伤更易损伤眼睑而非结膜或角膜。结膜和角膜的热灼伤通常较轻微，而且可能不会造成眼部永久损伤。

在处理潜在危险物质时，戴安全眼镜或面罩对预防烧伤而言是必不可少的。