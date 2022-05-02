面部和眼部的结构很好的保护眼避免受伤。眼球深藏在由坚硬骨嵴构成的眼窝内。遇异物时，眼睑会快速闭合形成屏障，眼睛有时可承受轻微撞击，而不受任何损伤。
由于这些保护功能，很多眼外伤可能不会累及眼球或导致严重损伤。但应对这些损伤进行评估，因为偶尔会发生需要治疗或影响视力的眼睛损伤。在极少数情况下，视力可能会完全丧失，或必须摘除眼睛。
眼保护器
眼外伤的原因
眼外伤的常见原因包括家务或工伤事故（如因为使用锤子 [参见眼内异物] 或化学液体或清洁剂 [参见眼烧伤]）、被人殴打、运动损伤（包括气枪或油漆喷枪损伤）以及机动车辆交通事故（包括安全气囊损伤）。暴露在强紫外光下（如焊弧）或雪天反射的强阳光下，也会导致眼睛前表面的透明穹顶层（角膜—见浅层点状角膜炎）损伤。眼外伤者还可能会有其他头部或颈部外伤。
撞击可能会导致眼睛受伤并损坏
眼睛前部的结构（眼睑、结膜、巩膜、角膜、虹膜及晶状体）
眼睛后部的结构（视网膜和视神经）
撞击会导致眼睛组织淤伤（挫伤）和伤口（裂伤）。可能会导致眼睛前部出血（前房出血）、眼睛后部出血（玻璃体出血）、虹膜撕裂、晶状体移位（脱位）以及眼睛周围骨断裂（骨折）（眼眶骨折）。
眼外伤的评估
眼睛受到外伤后要及时到医院就诊。应戴上眼镜（如戴的话），以便在他们正常矫正度数下评估患者的视力。这种评估可帮助医生了解视力异常是新问题还是老问题。
眼睛检查可能包括仔细评估瞳孔（眼睛中间的黑点）和眼睛活动以及裂隙灯检查和眼底镜检查。裂隙灯含一台灯，一个放大倍率可调节的双目显微镜，以及一个桌面以调节这些组件的位置。裂隙灯主要检查眼前节尤其是眼表及眼睑的结构。检眼镜主要用于检查眼底。眼底检查常在环戊酮或去氧肾上腺素点眼散大瞳孔后进行。散瞳后，可以看到眼内更多的东西，特别是视网膜。
如果损伤严重，尤其在视力受到影响时，第一个检查患者的医生会安排看眼科医生（专门从事眼疾病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生），以评估和治疗患者。受伤的眼睛可能会严重肿胀，难以睁开，但医生需要患者睁开眼来检查，并确定哪些损伤需要治疗。扒开眼睑时动作要轻柔，必要时可借助辅助器械打开眼睑。应谨慎操作，避免压迫眼球，以防眼球本身出现任何裂伤。
眼外伤的预防
使用眼罩、护目镜或特殊眼镜（比如由聚碳酸酯镜片和包绕式聚酰胺镜框组成的眼镜）属于一种简单的预防措施，可大幅降低眼外伤的风险。对于各种运动和建筑工作，有专门的护目镜。