眼睛受到外伤后要及时到医院就诊。应戴上眼镜（如戴的话），以便在他们正常矫正度数下评估患者的视力。这种评估可帮助医生了解视力异常是新问题还是老问题。

眼睛检查可能包括仔细评估瞳孔（眼睛中间的黑点）和眼睛活动以及裂隙灯检查和眼底镜检查。裂隙灯含一台灯，一个放大倍率可调节的双目显微镜，以及一个桌面以调节这些组件的位置。裂隙灯主要检查眼前节尤其是眼表及眼睑的结构。检眼镜主要用于检查眼底。眼底检查常在环戊酮或去氧肾上腺素点眼散大瞳孔后进行。散瞳后，可以看到眼内更多的东西，特别是视网膜。

如果损伤严重，尤其在视力受到影响时，第一个检查患者的医生会安排看眼科医生（专门从事眼疾病评估和治疗 [手术和非手术] 的医生），以评估和治疗患者。受伤的眼睛可能会严重肿胀，难以睁开，但医生需要患者睁开眼来检查，并确定哪些损伤需要治疗。扒开眼睑时动作要轻柔，必要时可借助辅助器械打开眼睑。应谨慎操作，避免压迫眼球，以防眼球本身出现任何裂伤。