有时眼部受到击打的方式为眼球受到重击而眼周强健的骨骼未起到阻挡作用（比如被高尔夫球等小物体或拳头击打）。这种情况下，眼球受到的压力会传递到眼眶壁。这种压力可导致眼眶最脆弱的其中一个部分骨折，通常是位于眼球底下的部分（眼眶基底）。直接击打面部也可传递导致相同骨折的外力。这类损伤被称为爆裂性骨折。有时，眼眶内的部分（如与眼睛连结的肌肉）被骨折的骨头强行刺穿并被卡住——这种情况最常见于青少年和青壮年，需要紧急修复。

爆裂性骨折有时会导致复视、眼球凹陷（尤其当肿胀消退时）、眼球在面部较低位置、脸颊和上唇周围触觉和痛感减弱（因眼眶下的神经损伤导致）或皮下组织中有气体和/或血液积存（皮下气肿和瘀斑）。由于眼睛严重肿胀，或如果负责活动眼球的肌肉之一卡在骨折处，则可能出现复视。被卡住的肌肉通常是负责眼球向下活动的肌肉（下直肌），会阻碍这只眼看向另一只眼正在看的目标。若眼眶基底骨折时气体从鼻或鼻窦进入眼周围组织，会发生皮下气肿，特别在患者擤鼻涕时。出血也可发生于眼眶（眼眶出血）或眼睑。极少数情况下，眼眶内的空气或血液增加可导致极高的眼球压力，必须紧急处理。