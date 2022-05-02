面部受到重击可导致组成眼眶的几块骨的骨折（眼眶是一骨性腔隙，眶内容纳有眼球、肌肉、神经和血管以及排出泪液的结构）。
（另见眼外伤概述。）
可能出现疼痛和肿胀，也可能会发生复视或视力下降。
进行计算机断层扫描 (CT) 检查。
有时骨折需要手术治疗。
眼眶基底（底部）骨折（爆裂性骨折）是常见类型，但眼眶其他部分的骨折也有发生。偶尔眼球本身也受到损害。
爆裂性骨折
有时眼部受到击打的方式为眼球受到重击而眼周强健的骨骼未起到阻挡作用（比如被高尔夫球等小物体或拳头击打）。这种情况下，眼球受到的压力会传递到眼眶壁。这种压力可导致眼眶最脆弱的其中一个部分骨折，通常是位于眼球底下的部分（眼眶基底）。直接击打面部也可传递导致相同骨折的外力。这类损伤被称为爆裂性骨折。有时，眼眶内的部分（如与眼睛连结的肌肉）被骨折的骨头强行刺穿并被卡住——这种情况最常见于青少年和青壮年，需要紧急修复。
爆裂性骨折有时会导致复视、眼球凹陷（尤其当肿胀消退时）、眼球在面部较低位置、脸颊和上唇周围触觉和痛感减弱（因眼眶下的神经损伤导致）或皮下组织中有气体和/或血液积存（皮下气肿和瘀斑）。由于眼睛严重肿胀，或如果负责活动眼球的肌肉之一卡在骨折处，则可能出现复视。被卡住的肌肉通常是负责眼球向下活动的肌肉（下直肌），会阻碍这只眼看向另一只眼正在看的目标。若眼眶基底骨折时气体从鼻或鼻窦进入眼周围组织，会发生皮下气肿，特别在患者擤鼻涕时。出血也可发生于眼眶（眼眶出血）或眼睑。极少数情况下，眼眶内的空气或血液增加可导致极高的眼球压力，必须紧急处理。
眼眶骨折的症状
一些眼眶骨折患者没有症状。但是，大多数眼眶骨折都会引起疼痛，而且由于血液和液体积聚，这个部位会肿胀。血液积聚通常会导致该部位肿胀呈青紫色（熊猫眼）。有时患者可出现鼻腔出血。
若因眼睑水肿出现睁眼困难、眼球受伤或积血聚集在眼球后方出现球后血肿压迫视神经，可导致视力下降。
眼眶骨折的诊断
计算机断层扫描
根据症状和体检结果怀疑眼眶骨折的诊断。医生若怀疑眶壁骨折，常会要求给患者行CT扫描，以探查是否存在骨折、出血、组织异位或嵌顿。还对双眼进行全面的眼科检查，以确保没有其他损伤。
眼眶骨折的治疗
尽量减少疼痛和流鼻血
有时需要进行手术
出现眶壁骨折的患者要避免擤鼻涕，否则气体可进入眼周鼻下，导致组织肿胀。骨折2-3天内使用具有缩血管作用的鼻喷剂能减少鼻部出血。局部冰块冷敷骨折及其他受伤部位有助于缓解疼痛及水肿。始终保持头高位能防止水肿加重。镇痛药物能缓解疼痛症状。如果出现感染，则可使用抗生素。
若爆裂性骨折卡住肌肉或眼眶软组织并导致复视，则需行面部骨骼手术修复。如果骨折较大或眼球凹陷，也可考虑此治疗。确保骨折没有损伤重要结构后，外科医生会使用植入物（塑料薄膜）或骨骼移植物连结骨折部分以协助愈合，同时释放肌肉或其他卡住的眼眶组织。