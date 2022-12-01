骨筋膜室综合征是指某些肌肉周围的腔隙压力陡增。发生于受伤的肌肉肿胀非常厉害以至于阻断了血供。

患肢疼痛加剧而且比预期更加严重，当症状加重时，患肢可能出现麻木、肿胀、苍白以及触之冰冷。

医生根据症状怀疑有此诊断，并通过检查肢端脉搏和测量间室压力得以确诊。

医生立即解除任何使肢体受限的物体，比如夹板或石膏，若此措施不奏效，则进行急诊手术释放压力。

如果肢体的组织因血供被阻断而坏死，可能需要截肢。

骨筋膜室综合征虽罕见但很严重。其结局可能要截肢。或者患肢的肌肉可能出现永久性短缩（称为挛缩）。

某些肌肉，如小腿肌群被一层致密的筋膜包围，这些筋膜由纤维组织构成。形成一个密闭的空间（筋膜室），内含肌肉组织、血管和神经。它不能够扩张以容纳其内严重损害导致肿胀的骨骼或肌肉组织。因为筋膜室没有足够空间容纳肿胀，其内的肌肉组织压力增加。增加的压力会压迫到区域内的血管，则血液不能到达肌肉组织并提供氧气。若肌肉缺氧时间过长，则会损伤，导致其更加肿胀并且组织内压力继续增加。仅仅几个小时后，肌肉和附近的软组织出现不可逆损伤并开始坏死。

以下情况后更可能发生骨筋膜室综合征

某种骨折，特别是小腿骨折后

肢体挤压伤

极少情况下，因石膏或绷带缠绕过紧而阻断血供导致骨筋膜室综合征。其他罕见原因包括蛇咬伤、过度运动或药物过量（比如海洛因或可卡因）。

骨筋膜室综合征的症状 骨筋膜室综合征的首发症状可能是疼痛加剧。通常疼痛比预期更加严重。活动手指或脚趾时拉伸到受影响的肌肉则出现疼痛。镇痛药效果不好。 当疾病恶化，患者在受伤的肢体会出现异常感觉并可能无法活动患肢的足或手。患肢可能感到麻木并且明显肿胀，皮肤可能苍白，触之冰冷。感染的风险增加。

骨筋膜室综合征的诊断 医师的评估

测量筋膜室的压力 如果已受伤的患者出现以下症状，特别是若损伤严重或已用夹板或石膏固定，患者应立即就医： 固定患肢出现进行性疼痛加重

轻柔移动固定患肢手指或足趾时出现疼痛

患肢出现麻木 医生根据症状怀疑有骨筋膜室综合征。为确定诊断，应检查患肢脉搏并测量筋膜室的压力。测量压力时，用带压力计的针。将针插入患肢的筋膜室，仅位于筋膜下。压力计记录下压力值，拔出针。或者用一根薄的软管（导管）代替针插入，并维持在位从而持续监测压力。