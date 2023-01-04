什么是骨筋膜室综合征？
骨筋膜室综合征是指肌肉肿胀受伤导致压力增高，使得流向此肌肉和附近肌肉的血流被切断。
在您身体的某些部位，一层坚韧组织包裹着一组肌肉、神经和血管。包裹成束组织的结构称为骨筋膜室。如果骨筋膜室内的受损肌肉肿胀，这一坚韧组织的伸展程度可能不足以让肌肉根据需要膨胀。相反，肿胀会增加骨筋膜室内的压力，并切断血流。没有血液，骨筋膜室内的组织会死亡。
骨筋膜室综合征较为罕见，但某些损伤的并发症很严重
下臂或小腿骨折后通常会发生这种症状
主要症状是受伤身体部位剧烈疼痛且加重
如不治疗，肌肉会死亡，您会发生坏疽
医生会行手术切开坚韧的组织层，打开骨筋膜室，从而减轻压力
如果没有及时治疗，医生可能需要给您截肢（截断肢体）
什么会导致骨筋膜室综合征？
骨筋膜室综合征的常见原因有：
骨头断裂（骨折），尤其是小腿
手臂或腿部被碾压后损伤
骨筋膜室综合征相对少见的原因有：
绷带或石膏过紧
毒蛇咬伤
烧伤
药物过量
骨筋膜室综合征有哪些症状？
主要症状包括：
受伤身体部位剧烈疼痛，并逐渐加重——这种疼痛通常比您对受伤的预判程度更严重
您可能还出现：
活动受伤手臂或腿部的手指或脚趾时疼痛
疼痛严重到药物失效
受伤手臂或腿部手指或脚趾麻木
皮肤苍白、发凉和紧绷
医生如何判断我是否有骨筋膜室综合征？
医生将会：
检查受伤身体部位的脉搏
往受伤肢体插入一根针来测量肌肉周围部位的压力
医生如何治疗骨筋膜室综合征？
医生将会：
迅速拆掉夹板、石膏或任何对该身体部位施压的物体
通常行手术切开骨筋膜室，这将减轻压力，让血液到达您的肌肉
如果组织已死亡，该身体部分可能需要截肢（切下来）
立即治疗骨筋膜室综合征很重要，因为它会导致您的手臂或腿部出现危及生命的感染。