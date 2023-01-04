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小知识
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骨筋膜室综合征

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 1月 2023
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什么是骨筋膜室综合征？

骨筋膜室综合征是指肌肉肿胀受伤导致压力增高，使得流向此肌肉和附近肌肉的血流被切断。

在您身体的某些部位，一层坚韧组织包裹着一组肌肉、神经和血管。包裹成束组织的结构称为骨筋膜室。如果骨筋膜室内的受损肌肉肿胀，这一坚韧组织的伸展程度可能不足以让肌肉根据需要膨胀。相反，肿胀会增加骨筋膜室内的压力，并切断血流。没有血液，骨筋膜室内的组织会死亡。

  • 骨筋膜室综合征较为罕见，但某些损伤的并发症很严重

  • 下臂或小腿骨折后通常会发生这种症状

  • 主要症状是受伤身体部位剧烈疼痛且加重

  • 如不治疗，肌肉会死亡，您会发生坏疽

  • 医生会行手术切开坚韧的组织层，打开骨筋膜室，从而减轻压力

  • 如果没有及时治疗，医生可能需要给您截肢（截断肢体）

什么会导致骨筋膜室综合征？

骨筋膜室综合征的常见原因有：

  • 骨头断裂（骨折），尤其是小腿

  • 手臂或腿部被碾压后损伤

骨筋膜室综合征相对少见的原因有：

  • 绷带或石膏过紧

  • 毒蛇咬伤

  • 烧伤

  • 药物过量

骨筋膜室综合征有哪些症状？

主要症状包括：

  • 受伤身体部位剧烈疼痛，并逐渐加重——这种疼痛通常比您对受伤的预判程度更严重

您可能还出现：

  • 活动受伤手臂或腿部的手指或脚趾时疼痛

  • 疼痛严重到药物失效

  • 受伤手臂或腿部手指或脚趾麻木

  • 皮肤苍白、发凉和紧绷

医生如何判断我是否有骨筋膜室综合征？

医生将会：

  • 检查受伤身体部位的脉搏

  • 往受伤肢体插入一根针来测量肌肉周围部位的压力

医生如何治疗骨筋膜室综合征？

医生将会：

  • 迅速拆掉夹板、石膏或任何对该身体部位施压的物体

  • 通常行手术切开骨筋膜室，这将减轻压力，让血液到达您的肌肉

  • 如果组织已死亡，该身体部分可能需要截肢（切下来）

立即治疗骨筋膜室综合征很重要，因为它会导致您的手臂或腿部出现危及生命的感染。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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