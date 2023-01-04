骨筋膜室综合征是指肌肉肿胀受伤导致压力增高，使得流向此肌肉和附近肌肉的血流被切断。

在您身体的某些部位，一层坚韧组织包裹着一组肌肉、神经和血管。包裹成束组织的结构称为骨筋膜室。如果骨筋膜室内的受损肌肉肿胀，这一坚韧组织的伸展程度可能不足以让肌肉根据需要膨胀。相反，肿胀会增加骨筋膜室内的压力，并切断血流。没有血液，骨筋膜室内的组织会死亡。