骨折的指尖会肿胀触痛。通常，血液会积存在指甲下（称为甲下血肿 [指甲下出血]）。指甲看上去为乌青色并且可能被抬高。指甲下面的甲床可能撕裂。这种损伤非常疼痛。若指甲严重损伤，通常会留下畸形。

甲下血肿（指甲） 图片 P. MARAZZI 博士／科学图片库

手指严重骨折后，受伤区域的敏感性有时会增加（称为感觉过敏）并且持续到骨折愈合后很长一段时间。受伤区域可能一直非常易触痛。