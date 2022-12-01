常见的手指骨折包括指尖撕脱性骨折和粉碎性骨折。
当指尖被挤压时，会触痛并肿胀，而指甲可能会变成乌青色并翘起。
有时，此部位变得更加敏感，在骨折愈合很久之后仍然如此。
医生从多个角度拍摄 X 线片以诊断指尖骨折。
用保护套或手指夹板处理骨折指尖，如有需要，于指甲下引流血液，并进行手术以重新对齐骨折块。
撕脱性骨折发生于肌腱或韧带将小块骨撕下来时。
手指撕裂骨折
出现撕脱性骨折时，肌腱或韧带处的小块骨撕脱。
指尖骨折（也称作tuft骨折）通常由挤压伤引起，比如锤击伤。
（另见骨折概述。）
手指骨折的症状
骨折的指尖会肿胀触痛。通常，血液会积存在指甲下（称为甲下血肿 [指甲下出血]）。指甲看上去为乌青色并且可能被抬高。指甲下面的甲床可能撕裂。这种损伤非常疼痛。若指甲严重损伤，通常会留下畸形。
甲下血肿（指甲）
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P. MARAZZI 博士／科学图片库
手指严重骨折后，受伤区域的敏感性有时会增加（称为感觉过敏）并且持续到骨折愈合后很长一段时间。受伤区域可能一直非常易触痛。
手指骨折的诊断
X 射线检查
如果伤者认为可能有手指骨折，应就医。
医生会从多个不同角度拍摄 X 线片来诊断手指骨折。（另见骨折诊断。）
手指骨折的治疗
戴上保护罩
对于较大的甲下血肿，可以从指甲下将淤血抽出
严重骨折需要手术
对大多数指尖骨折而言，医生会将指尖包绕一层保护罩（比如一个铝制泡沫夹板）。患者需戴上保护罩两周左右。
对于较大的甲下血肿，医生可能会用针或热丝（电烙装置）在指甲上做一小洞，然后将淤血引流出来（称为环钻术）。如有指甲油，则不会进行这种操作。通常，这个操作只需要几秒钟，并且不需要预防疼痛的药物。
对严重手指骨折，需手术将许多分离的碎骨块重新对合在一起。
如果指甲严重损伤，通常应拔掉指甲。然后才能修复撕裂的甲床。手指用敷料包绕，以保护甲床。但是，绝大多数手指骨折没有必要拔出指甲。