您手指的 2 或 3 块小骨中的任何一块可能会发生骨折，但指尖损伤最常见。所有骨骼折断都可视为骨折。欲了解更多信息，请参阅骨折概述。

通常，在您压到指尖时，指尖会发生骨折，例如被锤砸到时

指甲下通常会出血

您的指甲可能会脱落，然后歪歪扭扭地长出来

您的手指可能会在骨折愈合后很长时间较敏感

指尖骨折的另一种常见类型是撕脱性骨折。撕脱性骨折发生于肌腱或韧带将小块骨撕下来时。

手指撕裂骨折

指尖骨折有哪些症状？ 常见症状包括： 手指肿胀、疼痛

血液积存在指甲下

指甲撕裂