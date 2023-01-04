您手指的 2 或 3 块小骨中的任何一块可能会发生骨折，但指尖损伤最常见。所有骨骼折断都可视为骨折。欲了解更多信息，请参阅骨折概述。
通常，在您压到指尖时，指尖会发生骨折，例如被锤砸到时
指甲下通常会出血
您的指甲可能会脱落，然后歪歪扭扭地长出来
您的手指可能会在骨折愈合后很长时间较敏感
指尖骨折的另一种常见类型是撕脱性骨折。撕脱性骨折发生于肌腱或韧带将小块骨撕下来时。
手指撕裂骨折
出现撕脱性骨折时，肌腱或韧带处的小块骨撕脱。
指尖骨折有哪些症状？
常见症状包括：
手指肿胀、疼痛
血液积存在指甲下
指甲撕裂
医生如何判断我的指尖是否骨折？
医师会做：
医生如何治疗指尖骨折？
医生将会：
包扎指尖对其进行保护—您通常会戴着指套大约 2 周
对于撕脱性骨折，将手指放在夹板中，夹板会将手指固定在正确位置，以便撕脱性骨折可以愈合。
用针在指甲上钻一个小孔，引流积存在指甲下的血液
如果骨折严重，进行手术对骨进行复位
如果您的指甲损伤严重，则拔除指甲，固定下方的组织
如果您的指甲严重受损，指甲下的组织通常也会受损。该组织是指甲生长的部位，需要进行固定，您的指甲才不会长歪。医生会往您的手指内注入麻醉药，然后拔除您的指甲。之后他们会缝合指甲下的任何损伤部位。